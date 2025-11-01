Almanacco dell’1 Novembre: si celebrano tutti i Santi

Il 1° novembre 1512 Michelangelo mostra il soffitto della Cappella Sistina: arte, fede e storia si fondono in un capolavoro eterno.

A cura di Redazione Infocilento
Santi

Il 1° novembre è una data che unisce spiritualità, memoria e svolte storiche. Mentre la Chiesa celebra la solennità di Tutti i Santi, il mondo ricorda eventi che hanno segnato la cultura, la politica e la scienza. È anche un giorno di nascita e di commiato per figure che hanno lasciato un’impronta duratura.

Santi celebrati

  • Solennità di Tutti i Santi (Ognissanti)
  • San Maturino, sacerdote
  • San Vigor, vescovo
  • Sant’Austremonio, vescovo

Nati il 1° novembre

  • Umberto Agnelli (1934), imprenditore e politico italiano
  • Alfred Wegener (1880), meteorologo e geologo tedesco, ideatore della teoria della deriva dei continenti
  • Ilse Aichinger (1921), scrittrice austriaca
  • Toni Collette (1972), attrice australiana
  • Jenny McCarthy (1972), attrice e conduttrice statunitense
  • Natalia Tena (1984), attrice britannica
  • Penn Badgley (1986), attore statunitense

Morti il 1° novembre

  • Johann Friedrich Gmelin (1804), naturalista tedesco
  • Theodor Mommsen (1903), storico e premio Nobel tedesco
  • Ezra Pound (1972), poeta statunitense
  • King Vidor (1982), regista statunitense
  • Yitzhak Shamir (2012), ex primo ministro israeliano

Eventi storici del 1° novembre

  • 835: Papa Gregorio IV sposta ufficialmente la festa di Tutti i Santi dal 13 maggio al 1° novembre
  • 1512: Michelangelo mostra per la prima volta al pubblico il soffitto della Cappella Sistina
  • 1897: Fondazione della Juventus Football Club a Torino
  • 1952: Gli Stati Uniti detonano la prima bomba all’idrogeno nell’Atollo di Bikini
  • 1962: Esce il primo numero del fumetto “Diabolik”
  • 1993: Entra in vigore il Trattato di Maastricht, nasce ufficialmente l’Unione Europea
  • 1998: Viene istituita la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale dei vegani

Curiosità sui nati

  • Alfred Wegener, nato il 1° novembre 1880, formulò la teoria della deriva dei continenti, ignorata per decenni ma oggi considerata fondamentale per la geologia moderna.
  • Toni Collette e Jenny McCarthy, nate lo stesso giorno del 1972, hanno avuto carriere parallele nel mondo dello spettacolo, una nel dramma e l’altra nella commedia.
  • Umberto Agnelli, fratello di Gianni, fu presidente della Juventus e senatore della Repubblica, incarnando il legame tra industria e sport.

Citazione

“Il miglior modo di onorare i santi è di imitarli.” — Erasmo da Rotterdam

