Almanacco dell’1 febbraio: oggi si celera Santa Brigica

L’almanacco del 1 febbraio ci introduce in un mese di transizione, sospeso tra il cuore dell’inverno e i primi timidi segnali di risveglio della natura. Questa data ha segnato svolte epocali nella storia dei diritti civili, della tecnologia e dell’esplorazione spaziale, offrendo una panoramica variegata di eventi che hanno plasmato il mondo contemporaneo.

Santi del giorno

Il 1 febbraio la Chiesa cattolica celebra Santa Brigida d’Irlanda, badessa e patrona d’Irlanda insieme a San Patrizio. Si festeggiano inoltre Sant’Agrippano, vescovo e martire, e San Sigiberto III, re d’Austrasia.

Nati celebri del 1 febbraio

Conrad Celtis (1459) – Umanista e poeta tedesco.

Francesco Maria Veracini (1690) – Compositore e violinista italiano.

John Ford (1894) – Regista statunitense, vincitore di quattro premi Oscar.

Clark Gable (1901) – Attore statunitense, icona dell’età dell’oro di Hollywood.

Renata Tebaldi (1922) – Soprano italiano di fama internazionale.

Boris El’cin (1931) – Politico e primo presidente della Federazione Russa.

Franco Causio (1949) – Ex calciatore italiano, campione del mondo nel 1982.

Princess Stephanie di Monaco (1965) – Principessa della casa Grimaldi.

Gabriel Batistuta (1969) – Ex calciatore argentino.

Harry Styles (1994) – Cantante e attore britannico.

Morti celebri del 1 febbraio

Mary Shelley (1851) – Scrittrice britannica, autrice di Frankenstein.

Piet Mondrian (1944) – Pittore olandese, fondatore del neoplasticismo.

Buster Keaton (1966) – Attore, regista e sceneggiatore statunitense, maestro del cinema muto.

Wisława Szymborska (2012) – Poetessa polacca, Premio Nobel per la letteratura.

Maximilian Schell (2014) – Attore e regista austriaco.

Eventi storici del 1 febbraio

1793 – La Francia rivoluzionaria dichiara guerra al Regno di Gran Bretagna e alle Province Unite.

1884 – Viene pubblicata la prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

1893 – Al Teatro Regio di Torino si tiene la prima rappresentazione dell’opera Manon Lescaut di Giacomo Puccini.

1945 – In Italia viene introdotto il suffragio universale: il Consiglio dei Ministri approva il diritto di voto alle donne.

1953 – Una devastante inondazione causata dal Mare del Nord colpisce i Paesi Bassi, provocando oltre 1.800 vittime.

1958 – Gli Stati Uniti lanciano l’Explorer 1, il loro primo satellite artificiale, che scopre le fasce di radiazioni di Van Allen.

1977 – Iniziano ufficialmente in Italia le trasmissioni televisive a colori della RAI.

2003 – Lo Space Shuttle Columbia si disintegra durante il rientro nell’atmosfera terrestre; muoiono tutti i sette membri dell’equipaggio.

Giornata mondiale

Il 1 febbraio ricorre la Giornata mondiale del velo (World Hijab Day), istituita nel 2013 per promuovere la comprensione religiosa e la tolleranza verso le donne musulmane che scelgono di indossare il velo. In Italia, dal 2021, è anche la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 1 febbraio appartiene al segno dell’Acquario. Caratterialmente, queste persone sono spesso descritte come spiriti liberi, dotati di una forte intuizione e di un desiderio innato di innovazione. Hanno una spiccata natura umanitaria e tendono a lottare per ideali di giustizia. La loro originalità li porta spesso a intraprendere percorsi professionali non convenzionali.

Citazione del giorno

“Non c’è niente di più difficile che dire addio a qualcuno che non sapevi nemmeno di aver incontrato.” (Wisława Szymborska)