Almanacco dell’1 dicembre. Oggi è la Giornata mondiale contro l’AIDS

Il 1 dicembre è il 335º giorno dell’anno (336º nei bisestili). Mancano 30 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.
Santi del giorno
- Sant’Eligio, vescovo e patrono degli orafi e dei maniscalchi.
- San Naum, profeta.
- Sant’Ansano di Siena, martire.
- Sant’Evasio, vescovo e martire.
- San Proietto, diacono e martire.
- Santa Fiorenza, eremita.
- San Carlo de Foucauld, religioso e martire.
Nati il 1 dicembre
- Luigi VI di Francia (1081), re di Francia.
- Bernardino Realino (1530), gesuita italiano.
- Richard Pryor (1940), attore e comico statunitense.
- Bette Midler (1945), cantante e attrice statunitense.
- Pablo Escobar (1949), narcotrafficante colombiano.
- Treat Williams (1951), attore statunitense.
- Salvatore Schillaci (1964), calciatore italiano.
- Carol Alt (1960), modella e attrice statunitense.
- Tahar Ben Jelloun (1944), scrittore marocchino.
- Dimartino (1982), cantautore italiano.
Morti il 1 dicembre
- Papa Leone X (1521), pontefice della Chiesa cattolica.
- Charles de Foucauld (1916), religioso francese.
- David Ben Gurion (1973), politico israeliano, fondatore dello Stato di Israele.
- Hugo Haas (1968), regista e attore ceco.
- Magic Sam (1969), musicista blues statunitense.
Eventi del 1 dicembre
- 1299: Battaglia di Falconara, Federico III di Sicilia sconfigge Filippo I d’Angiò.
- 1328: Terremoto a Norcia.
- 1640: Il Portogallo riconquista l’indipendenza dalla Spagna e Giovanni IV diventa re.
- 1822: Pietro I incoronato imperatore del Brasile.
- 1913: Henry Ford introduce la catena di montaggio nelle sue fabbriche.
- 1955: Rosa Parks rifiuta di cedere il posto sull’autobus a Montgomery, evento simbolo della lotta per i diritti civili negli USA.
Giornata mondiale
Il 1 dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1988.
Curiosità sui nati
- Richard Pryor, nato nel 1940, è considerato uno dei più grandi comici americani, influente per generazioni di stand-up.
- Bette Midler, nata nel 1945, ha vinto Grammy, Tony ed Emmy, incarnando la versatilità artistica.
- Pablo Escobar, nato nel 1949, fu uno dei criminali più ricchi e temuti della storia.
- Salvatore Schillaci, nato nel 1964, divenne celebre ai Mondiali di Italia ’90 come “Totò-gol”.
- Tahar Ben Jelloun, nato nel 1944, è uno dei più importanti scrittori marocchini contemporanei.
Citazione
“Il segreto della libertà sta nell’educazione delle persone, mentre il segreto della tirannia sta nell’ignoranza.” — David Ben Gurion