Almanacco dell’1 dicembre. Oggi è la Giornata mondiale contro l’AIDS

Il 1 dicembre è il 335º giorno dell’anno (336º nei bisestili). Mancano 30 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.

Santi del giorno

Sant’Eligio, vescovo e patrono degli orafi e dei maniscalchi.

San Naum, profeta.

Sant’Ansano di Siena, martire.

Sant’Evasio, vescovo e martire.

San Proietto, diacono e martire.

Santa Fiorenza, eremita.

San Carlo de Foucauld, religioso e martire.

Nati il 1 dicembre

Luigi VI di Francia (1081), re di Francia.

Bernardino Realino (1530), gesuita italiano.

Richard Pryor (1940), attore e comico statunitense.

Bette Midler (1945), cantante e attrice statunitense.

Pablo Escobar (1949), narcotrafficante colombiano.

Treat Williams (1951), attore statunitense.

Salvatore Schillaci (1964), calciatore italiano.

Carol Alt (1960), modella e attrice statunitense.

Tahar Ben Jelloun (1944), scrittore marocchino.

Dimartino (1982), cantautore italiano.

Morti il 1 dicembre

Papa Leone X (1521), pontefice della Chiesa cattolica.

Charles de Foucauld (1916), religioso francese.

David Ben Gurion (1973), politico israeliano, fondatore dello Stato di Israele.

Hugo Haas (1968), regista e attore ceco.

Magic Sam (1969), musicista blues statunitense.

Eventi del 1 dicembre

1299: Battaglia di Falconara, Federico III di Sicilia sconfigge Filippo I d’Angiò.

1328: Terremoto a Norcia.

1640: Il Portogallo riconquista l’indipendenza dalla Spagna e Giovanni IV diventa re.

1822: Pietro I incoronato imperatore del Brasile.

1913: Henry Ford introduce la catena di montaggio nelle sue fabbriche.

1955: Rosa Parks rifiuta di cedere il posto sull’autobus a Montgomery, evento simbolo della lotta per i diritti civili negli USA.

Giornata mondiale

Il 1 dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1988.

Curiosità sui nati

Richard Pryor, nato nel 1940, è considerato uno dei più grandi comici americani, influente per generazioni di stand-up.

Bette Midler, nata nel 1945, ha vinto Grammy, Tony ed Emmy, incarnando la versatilità artistica.

Pablo Escobar, nato nel 1949, fu uno dei criminali più ricchi e temuti della storia.

Salvatore Schillaci, nato nel 1964, divenne celebre ai Mondiali di Italia ’90 come “Totò-gol”.

Tahar Ben Jelloun, nato nel 1944, è uno dei più importanti scrittori marocchini contemporanei.

Citazione

“Il segreto della libertà sta nell’educazione delle persone, mentre il segreto della tirannia sta nell’ignoranza.” — David Ben Gurion