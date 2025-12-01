Almanacco dell’1 dicembre. Oggi è la Giornata mondiale contro l’AIDS

Tra i nati di oggi Totò Schillaci, protagonista di Italia '90

A cura di Redazione Infocilento
Aids

Il 1 dicembre è il 335º giorno dell’anno (336º nei bisestili). Mancano 30 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.

Santi del giorno

  • Sant’Eligio, vescovo e patrono degli orafi e dei maniscalchi.
  • San Naum, profeta.
  • Sant’Ansano di Siena, martire.
  • Sant’Evasio, vescovo e martire.
  • San Proietto, diacono e martire.
  • Santa Fiorenza, eremita.
  • San Carlo de Foucauld, religioso e martire.

Nati il 1 dicembre

  • Luigi VI di Francia (1081), re di Francia.
  • Bernardino Realino (1530), gesuita italiano.
  • Richard Pryor (1940), attore e comico statunitense.
  • Bette Midler (1945), cantante e attrice statunitense.
  • Pablo Escobar (1949), narcotrafficante colombiano.
  • Treat Williams (1951), attore statunitense.
  • Salvatore Schillaci (1964), calciatore italiano.
  • Carol Alt (1960), modella e attrice statunitense.
  • Tahar Ben Jelloun (1944), scrittore marocchino.
  • Dimartino (1982), cantautore italiano.

Morti il 1 dicembre

  • Papa Leone X (1521), pontefice della Chiesa cattolica.
  • Charles de Foucauld (1916), religioso francese.
  • David Ben Gurion (1973), politico israeliano, fondatore dello Stato di Israele.
  • Hugo Haas (1968), regista e attore ceco.
  • Magic Sam (1969), musicista blues statunitense.

Eventi del 1 dicembre

  • 1299: Battaglia di Falconara, Federico III di Sicilia sconfigge Filippo I d’Angiò.
  • 1328: Terremoto a Norcia.
  • 1640: Il Portogallo riconquista l’indipendenza dalla Spagna e Giovanni IV diventa re.
  • 1822: Pietro I incoronato imperatore del Brasile.
  • 1913: Henry Ford introduce la catena di montaggio nelle sue fabbriche.
  • 1955: Rosa Parks rifiuta di cedere il posto sull’autobus a Montgomery, evento simbolo della lotta per i diritti civili negli USA.

Giornata mondiale

Il 1 dicembre si celebra la Giornata mondiale contro l’AIDS, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1988.

Curiosità sui nati

  • Richard Pryor, nato nel 1940, è considerato uno dei più grandi comici americani, influente per generazioni di stand-up.
  • Bette Midler, nata nel 1945, ha vinto Grammy, Tony ed Emmy, incarnando la versatilità artistica.
  • Pablo Escobar, nato nel 1949, fu uno dei criminali più ricchi e temuti della storia.
  • Salvatore Schillaci, nato nel 1964, divenne celebre ai Mondiali di Italia ’90 come “Totò-gol”.
  • Tahar Ben Jelloun, nato nel 1944, è uno dei più importanti scrittori marocchini contemporanei.

Citazione

“Il segreto della libertà sta nell’educazione delle persone, mentre il segreto della tirannia sta nell’ignoranza.” — David Ben Gurion

Leggi anche:

Almanacco del 30 Novembre, oggi si festeggia Sant’Andrea
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° dicembre: amore, salute e lavoro al top per gli amici del Toro. Scorpione, inizio mese con qualche novità

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Sanità in Campania: Report accende i riflettori su Agropoli e sui ritardi del PNRR

L'inchiesta di Report sulla sanità campana: dal "miracolo" mancato dell'ospedale di Agropoli…

Prima categoria, girone H: ecco cos’è successo nel week-end

Nella nona giornata finisce in parità il derby agropolese tra SV Atletico…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.