Almanacco del primo gennaio, buon 2026 da InfoCilento!

Il primo gennaio rappresenta la soglia simbolica di ogni nuovo inizio, una data che nel calendario gregoriano segna il passaggio al nuovo anno civile. È un giorno carico di speranza e di bilanci, che nel corso dei secoli ha ospitato eventi politici trasformativi, scoperte scientifiche e la nascita di menti brillanti che hanno plasmato la cultura globale.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Si ricordano inoltre San Fulgenzio di Ruspe, vescovo, San Giuseppe Maria Tomasi, sacerdote, e San Telemaco, martire, la cui morte secondo la tradizione segnò la fine dei combattimenti tra gladiatori a Roma.

Nati celebri del primo gennaio

Lorenzo de’ Medici (1449): Detto il Magnifico, signore di Firenze e mecenate del Rinascimento.

Pierre de Coubertin (1863): Pedagogista e storico francese, fondatore dei Giochi olimpici moderni.

J.D. Salinger (1919): Scrittore statunitense, celebre per il romanzo “Il giovane Holden”.

Isaac Asimov (1920): Sebbene celebrasse il 2 gennaio, documenti ufficiali indicano spesso il primo gennaio come sua data di nascita presunta.

Valentina Cortese (1923): Attrice italiana di fama internazionale.

Frank Langella (1938): Attore statunitense.

Loredana Bertè (1950): Cantautrice italiana.

Roberto Bolle (1975): Danzatore e ballerino italiano di fama mondiale.

Morti celebri del primo gennaio

Johann Christian Bach (1782): Compositore tedesco, figlio di Johann Sebastian Bach.

Heinrich Hertz (1894): Fisico tedesco che dimostrò l’esistenza delle onde elettromagnetiche.

Giovanni Pascoli (1912): Grande poeta italiano, esponente del Decadentismo.

Maurice Chevalier (1972): Attore e cantante francese.

Pietro Nenni (1980): Politico e storico leader del socialismo italiano.

Helen Wills Moody (1998): Tennista statunitense, tra le più grandi di sempre.

Eventi storici principali

1502: Amerigo Vespucci entra nella baia di Guanabara, in Brasile, battezzando il luogo Rio de Janeiro, convinto che si trattasse della foce di un grande fiume.

1801: L’astronomo italiano Giuseppe Piazzi scopre Cerere, il primo pianeta nano e l’oggetto più grande della fascia principale di asteroidi.

1804: Haiti dichiara l’indipendenza dalla Francia, diventando la prima repubblica nera indipendente al mondo e la seconda nazione indipendente delle Americhe.

1948: Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente nel dicembre precedente.

1999: Viene introdotto l’Euro come moneta virtuale per le transazioni finanziarie in undici paesi dell’Unione Europea, tra cui l’Italia.

2002: L’Euro entra ufficialmente in circolazione come moneta fisica, sostituendo definitivamente le valute nazionali dei paesi aderenti.

Giornata mondiale

Il primo gennaio si celebra la Giornata mondiale della pace. Istituita dalla Chiesa cattolica per iniziativa di Papa Paolo VI nel 1967, la ricorrenza è diventata un appuntamento universale per riflettere sulla necessità della convivenza pacifica tra i popoli e sulla risoluzione diplomatica dei conflitti.

Curiosità sui nati il primo gennaio

Chi nasce il primo gennaio appartiene al segno del Capricorno. Una curiosità statistica interessante riguarda il fatto che, in passato, a molti immigrati o persone di cui non si conosceva l’esatta data di nascita veniva assegnato d’ufficio il primo gennaio come giorno di compleanno nei documenti ufficiali. Caratterialmente, i nati in questo giorno sono considerati persone dotate di una forte disciplina e di un naturale senso di responsabilità, spesso percepiti come punti di riferimento stabili nei contesti familiari e lavorativi grazie alla loro capacità di mantenere la calma anche nei momenti di transizione.

Citazione del giorno

“Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore.” — Benjamin Franklin