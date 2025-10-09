Almanacco del 9 Ottobre: nasceva oggi Che Guevara. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 9 ottobre è il 282º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 83 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano tragedie, conquiste culturali e nascite che hanno lasciato un segno nella storia. È anche una giornata dedicata alla comunicazione e alla memoria delle vittime sul lavoro.

Santi del giorno

San Dionigi, vescovo e martire, patrono di Parigi. San Donnino di Fidenza, martire cristiano venerato in Emilia-Romagna.

Nati il 9 ottobre

John Lennon (1940), musicista e attivista britannico, fondatore dei Beatles.

Caparezza (1973), cantautore italiano, noto per i testi ironici e impegnati.

Guillermo del Toro (1964), regista messicano, maestro del cinema fantastico.

Laure Manaudou (1986), nuotatrice francese, campionessa olimpica.

Steve Ovett (1955), atleta britannico, oro olimpico negli 800 metri.

Morti il 9 ottobre

Ernesto Che Guevara (1967), rivoluzionario argentino, ucciso in Bolivia.

Oskar Schindler (1974), imprenditore tedesco, noto per aver salvato oltre 1000 ebrei durante la Shoah.

Jacques Brel (1978), cantautore belga, icona della chanson francese.

Eventi storici del 9 ottobre

1963 – Disastro del Vajont: una frana nel bacino della diga provoca un’onda che devasta Longarone, causando 1917 vittime.

1874 – Fondazione dell’Unione Postale Universale: nasce la cooperazione internazionale tra i servizi postali.

2006 – Primo test nucleare della Corea del Nord: evento che solleva dubbi e tensioni internazionali.

1982 – Attentato alla Sinagoga di Roma: un attacco terroristico provoca la morte di un bambino e decine di feriti.

1446 – In Corea viene creato l’alfabeto Hangŭl, ancora oggi in uso.

1000 – Leif Ericson scopre Vinland, diventando il primo europeo noto a raggiungere il Nord America.

Giornata mondiale

Giornata mondiale della posta, istituita nel 1874 con il Trattato di Berna. Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, in Italia.

Curiosità sui nati

John Lennon nacque lo stesso giorno del futuro assassino, Mark David Chapman, nel 1955.

Caparezza ha iniziato la carriera come Mikimix, un personaggio pop, prima di reinventarsi con uno stile più critico e personale.

Guillermo del Toro ha vinto l’Oscar per “La forma dell’acqua”, ma è noto anche per il suo amore per gli insetti e le creature mitologiche.

Citazione

“La vita è ciò che ti accade mentre sei impegnato a fare altri progetti.” — John Lennon

