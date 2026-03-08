Almanacco del 9 Marzo: oggi si celebra Santa Francesca Romana

Almanacco

Il 9 marzo 1842 il Nabucco di Verdi debutta alla Scala di Milano. Scopri i retroscena di un'opera che divenne il simbolo del Risorgimento e del genio italiano

Santa Francesca Romana

Il 9 marzo si colloca nel cuore della quaresima o del periodo pre-primaverile, un giorno che storicamente ha segnato passaggi cruciali tra esplorazioni geografiche, scoperte scientifiche e momenti di alta tensione politica. È una data che celebra la determinazione umana, dal coraggio dei navigatori alle innovazioni che hanno cambiato il volto della comunicazione moderna.

Santi del 9 marzo

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora principalmente Santa Francesca Romana, religiosa e mistica, patrona degli automobilisti e della città di Roma. Si ricordano inoltre San Paciano di Barcellona, vescovo, e i Quaranta Martiri di Sebaste, soldati romani che testimoniarono la loro fede in Armenia.

Nati celebri del 9 marzo

  • Amerigo Vespucci (1454) – Navigatore ed esploratore italiano.
  • Franz Joseph Gall (1758) – Medico tedesco, ideatore della frenologia.
  • Umberto Saba (1883) – Poeta e scrittore italiano.
  • Vyacheslav Molotov (1890) – Politico e diplomatico sovietico.
  • Yuri Gagarin (1934) – Cosmonauta sovietico, primo uomo nello spazio.
  • Bobby Fischer (1943) – Scacchista statunitense, campione del mondo.
  • Ornella Muti (1955) – Attrice italiana.
  • Juliette Binoche (1964) – Attrice francese.
  • Emmanuel Puccio (1975) – Calciatore italiano.
  • Oscar Isaac (1979) – Attore guatemalteco naturalizzato statunitense.

Morti celebri del 9 marzo

  • Pio IV (1565) – Papa della Chiesa cattolica.
  • Giulio Mazzarino (1661) – Cardinale e politico francese di origine italiana.
  • Guglielmo I di Germania (1888) – Re di Prussia e primo Imperatore tedesco.
  • Frank Costello (1973) – Criminale italiano naturalizzato statunitense.
  • Menachem Begin (1992) – Politico israeliano e Premio Nobel per la pace.
  • The Notorious B.I.G. (1997) – Rapper statunitense.
  • Charles Bukowski (1994) – Scrittore e poeta statunitense.

Eventi storici principali

  • 1074 – Papa Gregorio VII scomunica tutti i sacerdoti cattolici sposati.
  • 1500 – La flotta di Pedro Álvares Cabral lascia Lisbona per le Indie; scoprirà il Brasile durante il viaggio.
  • 1796 – Napoleone Bonaparte sposa Giuseppina di Beauharnais.
  • 1842 – Al Teatro alla Scala di Milano debutta con successo il Nabucco di Giuseppe Verdi.
  • 1959 – Viene presentata al mondo la bambola Barbie alla fiera del giocattolo di New York.
  • 1964 – Inizia la produzione della prima Ford Mustang negli stabilimenti del Michigan.
  • 2020 – Il governo italiano estende le misure di confinamento a tutto il territorio nazionale a causa della pandemia di COVID-19.

Giornata mondiale

Il 9 marzo non è associato a una singola ricorrenza fissa internazionale di ampio respiro ogni anno, tuttavia in diverse occasioni è stata celebrata la Giornata mondiale del rene (World Kidney Day), che cade il secondo giovedì di marzo.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 9 marzo è spesso caratterizzato da una forte intuizione e da una natura sognatrice ma determinata. Queste persone tendono a possedere una grande capacità di analisi psicologica e una sensibilità fuori dal comune, che le porta a eccellere nelle arti o nelle scienze umane. Spesso mostrano una resilienza silenziosa che permette loro di superare ostacoli apparentemente insormontabili.

Citazione del giorno: “La vita è un’opportunità, coglila.” (Santa Teresa di Calcutta)

