Almanacco del 9 gennaio: nasce l’iPhone

Il 9 gennaio si colloca nel cuore dell’inverno, portando con sé una stratificazione di eventi che spaziano dalla fine di grandi imperi alla nascita di icone della cultura pop. È una data che segna passaggi di potere cruciali e celebrazioni della memoria storica e spirituale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui i più rilevanti sono:

Sant’Agata Yi Kyong-i, martire

San Marcellino di Ancona, vescovo

Sant’Adriano di Canterbury, abate

San Giuliano e Santa Basilissa, martiri

San Fillano, abate

Nati famosi del 9 gennaio

Personalità di rilievo nate in questo giorno includono:

Papa Gregorio XV (1554), pontefice italiano

Simone de Beauvoir (1908), scrittrice e filosofa francese

Richard Nixon (1913), 37° Presidente degli Stati Uniti

Domenico Modugno (1928), cantautore e attore italiano

Joan Baez (1941), cantautrice e attivista statunitense

Jimmy Page (1944), chitarrista dei Led Zeppelin

Catherine Middleton (1982), Principessa del Galles

Gennaro Gattuso (1978), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Morti famosi del 9 gennaio

Personaggi storici e celebrità scomparsi in questa data:

Vittorio Emanuele II di Savoia (1878), primo Re d’Italia

Napoleone III di Francia (1873), ultimo monarca francese

Norberto Bobbio (2004), filosofo e giurista italiano

Zygmunt Bauman (2017), sociologo e filosofo polacco

Sir Francis Walsingham (1590), capo dei servizi segreti di Elisabetta I d’Inghilterra

Eventi storici principali

Il 9 gennaio ha visto il verificarsi di episodi determinanti per la storia globale:

1349: A Basilea, in Svizzera, la popolazione locale stermina la comunità ebraica ritenendola responsabile della diffusione della peste nera.

1788: Il Connecticut diventa il quinto stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti d’America.

1878: Alla morte di Vittorio Emanuele II, Umberto I sale al trono d’Italia.

1960: In Egitto iniziano ufficialmente i lavori per la costruzione della Diga di Assuan.

2005: Mahmoud Abbas viene eletto per sostituire Yasser Arafat come Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese.

2007: Steve Jobs presenta il primo iPhone durante la fiera Macworld a San Francisco, cambiando per sempre il mondo della telefonia.

Giornata mondiale

Il 9 gennaio non è associato a una specifica giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite, ma in molti paesi anglosassoni è riconosciuto informalmente come il Word Nerd Day, dedicato agli appassionati di linguistica e lessico.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 9 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Gli individui nati in questa data sono spesso descritti come estremamente ambiziosi, dotati di una volontà di ferro e di una capacità innata di pianificare a lungo termine. Una curiosità particolare riguarda la coincidenza di leadership politica e carisma artistico: lo stesso giorno ha dato i natali a un presidente statunitense (Nixon), a una futura regina britannica (Middleton) e a pionieri della musica che hanno rivoluzionato i rispettivi generi (Modugno e Page).

Citazione del giorno