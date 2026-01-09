Almanacco del 9 gennaio: nasce l’iPhone

Il 9 gennaio si colloca nel cuore dell’inverno, portando con sé una stratificazione di eventi che spaziano dalla fine di grandi imperi alla nascita di icone della cultura pop. È una data che segna passaggi di potere cruciali e celebrazioni della memoria storica e spirituale.
Santi del giorno
In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui i più rilevanti sono:
- Sant’Agata Yi Kyong-i, martire
- San Marcellino di Ancona, vescovo
- Sant’Adriano di Canterbury, abate
- San Giuliano e Santa Basilissa, martiri
- San Fillano, abate
Nati famosi del 9 gennaio
Personalità di rilievo nate in questo giorno includono:
- Papa Gregorio XV (1554), pontefice italiano
- Simone de Beauvoir (1908), scrittrice e filosofa francese
- Richard Nixon (1913), 37° Presidente degli Stati Uniti
- Domenico Modugno (1928), cantautore e attore italiano
- Joan Baez (1941), cantautrice e attivista statunitense
- Jimmy Page (1944), chitarrista dei Led Zeppelin
- Catherine Middleton (1982), Principessa del Galles
- Gennaro Gattuso (1978), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Morti famosi del 9 gennaio
Personaggi storici e celebrità scomparsi in questa data:
- Vittorio Emanuele II di Savoia (1878), primo Re d’Italia
- Napoleone III di Francia (1873), ultimo monarca francese
- Norberto Bobbio (2004), filosofo e giurista italiano
- Zygmunt Bauman (2017), sociologo e filosofo polacco
- Sir Francis Walsingham (1590), capo dei servizi segreti di Elisabetta I d’Inghilterra
Eventi storici principali
Il 9 gennaio ha visto il verificarsi di episodi determinanti per la storia globale:
- 1349: A Basilea, in Svizzera, la popolazione locale stermina la comunità ebraica ritenendola responsabile della diffusione della peste nera.
- 1788: Il Connecticut diventa il quinto stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti d’America.
- 1878: Alla morte di Vittorio Emanuele II, Umberto I sale al trono d’Italia.
- 1960: In Egitto iniziano ufficialmente i lavori per la costruzione della Diga di Assuan.
- 2005: Mahmoud Abbas viene eletto per sostituire Yasser Arafat come Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese.
- 2007: Steve Jobs presenta il primo iPhone durante la fiera Macworld a San Francisco, cambiando per sempre il mondo della telefonia.
Giornata mondiale
Il 9 gennaio non è associato a una specifica giornata mondiale istituita dalle Nazioni Unite, ma in molti paesi anglosassoni è riconosciuto informalmente come il Word Nerd Day, dedicato agli appassionati di linguistica e lessico.
Curiosità sui nati in questo giorno
Chi nasce il 9 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Gli individui nati in questa data sono spesso descritti come estremamente ambiziosi, dotati di una volontà di ferro e di una capacità innata di pianificare a lungo termine. Una curiosità particolare riguarda la coincidenza di leadership politica e carisma artistico: lo stesso giorno ha dato i natali a un presidente statunitense (Nixon), a una futura regina britannica (Middleton) e a pionieri della musica che hanno rivoluzionato i rispettivi generi (Modugno e Page).
Citazione del giorno
“Donne non si nasce, lo si diventa.” — Simone de Beauvoir