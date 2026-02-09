Almanacco del 9 Febbraio 2026. nasce la Coppa Devis. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale tv

Il 9 febbraio si colloca nel cuore dell’inverno, un giorno che nel corso dei secoli ha visto l’intrecciarsi di scoperte scientifiche, rivoluzioni politiche e la nascita di menti che hanno cambiato il volto della cultura e dell’intrattenimento mondiale. È una data di passaggio, sospesa tra il rigore della stagione e i primi segnali di cambiamento storico.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora Santa Apollonia, vergine e martire di Alessandria d’Egitto, invocata come protettrice dei dentisti e contro le malattie dei denti. Si festeggiano inoltre San Sabino di Canosa, vescovo, e San Marone, eremita e fondatore della Chiesa maronita.

Nati il 9 febbraio

William Henry Harrison (1773), nono presidente degli Stati Uniti d’America.

Amedeo Nazzari (1907), celebre attore cinematografico italiano.

Carmen Miranda (1909), cantante e attrice portoghese naturalizzata brasiliana, icona del samba.

György Festetics (1815), politico ungherese.

Carla Del Poggio (1925), attrice italiana di cinema e teatro.

Joe Pesci (1943), attore statunitense di origini italiane, premio Oscar per Quei bravi ragazzi.

Alice Walker (1944), scrittrice statunitense, autrice de Il colore viola.

Mia Farrow (1945), attrice e attivista statunitense.

Ciro Ferrara (1967), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Zhang Ziyi (1979), attrice cinese nota per La tigre e il dragone.

Morti il 9 febbraio

Fëdor Dostoevskij (1881), gigante della letteratura russa, autore di Delitto e castigo.

Guglielmo di Sassonia-Weimar (1662), duca di Sassonia-Weimar.

Giacinto Gallina (1897), commediografo italiano, esponente del teatro veneziano.

Mikloš Küzmič (1804), scrittore e presbitero sloveno.

Bill Haley (1981), cantante e musicista statunitense, pioniere del rock and roll.

Margherita di Gran Bretagna (2002), contessa di Snowdon e sorella della regina Elisabetta II.

Eventi storici

1849: Viene proclamata la Repubblica Romana; l’Assemblea Costituente dichiara decaduto il potere temporale del Papa.

1900: Viene creata la Coppa Davis, la più prestigiosa competizione internazionale di tennis a squadre maschili.

1942: Negli Stati Uniti viene introdotto per la prima volta l’ora legale di guerra per risparmiare energia durante il conflitto.

1964: I Beatles fanno la loro storica prima apparizione televisiva negli Stati Uniti all’Ed Sullivan Show, dando inizio alla “British Invasion”.

1969: Il Boeing 747, soprannominato Jumbo Jet, compie il suo primo volo commerciale di prova.

1986: La cometa di Halley raggiunge il suo perielio, il punto di minima distanza dal Sole, durante la sua ultima apparizione nel sistema solare interno.



Curiosità e citazione

Chi nasce il 9 febbraio è spesso dotato di una personalità vibrante e magnetica, capace di coniugare una grande sensibilità artistica con una determinazione ferrea. Sono persone che tendono a cercare l’armonia ma non temono di affrontare sfide complesse per difendere i propri ideali. La citazione del giorno appartiene a Fëdor Dostoevskij: Il segreto dell’esistenza umana non risiede solo nel vivere, ma nel sapere per che cosa si vive.

