Almanacco del 9 dicembre. Oggi si celebra San Siro

Il 9 dicembre è il 343º giorno del calendario gregoriano e mancano 22 giorni alla fine dell’anno. È una giornata che segna tappe fondamentali nella storia della tecnologia e dei diritti umani, oltre a ricordare figure amatissime del panorama culturale italiano. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La Chiesa Cattolica celebra oggi San Juan Diego (Cuauhtlatoatzin), il veggente indigeno a cui apparve la Madonna di Guadalupe in Messico nel 1531.

Si ricordano anche:

San Siro di Pavia, vescovo.

Santa Valeria di Limoges, martire.

San Pietro Fourier, sacerdote e fondatore.

Nati celebri italiani e stranieri

Questa data accomuna personalità di spicco della politica, del cinema e della letteratura.

John Milton (1608), poeta e letterato inglese, autore del poema epico Paradiso perduto.

(1608), poeta e letterato inglese, autore del poema epico Paradiso perduto. Kirk Douglas (1916), attore e produttore cinematografico statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood.

(1916), attore e produttore cinematografico statunitense, icona dell’età d’oro di Hollywood. Carlo Azeglio Ciampi (1920), economista e banchiere, 10º Presidente della Repubblica Italiana.

(1920), economista e banchiere, 10º Presidente della Repubblica Italiana. Edoardo Sanguineti (1930), poeta, scrittore e critico letterario italiano.

(1930), poeta, scrittore e critico letterario italiano. Judi Dench (1934), attrice britannica, premio Oscar.

(1934), attrice britannica, premio Oscar. Sonia Gandhi (1946), politica italiana naturalizzata indiana.

(1946), politica italiana naturalizzata indiana. John Malkovich (1953), attore, regista e produttore statunitense.

(1953), attore, regista e produttore statunitense. Bianca Berlinguer (1959), giornalista e conduttrice televisiva italiana.

Morti celebri italiani e stranieri

Il 9 dicembre è una data triste per il mondo dello spettacolo e dell’arte, segnata dalla scomparsa di grandi maestri.

Antoon van Dyck (1641), pittore fiammingo, ritrattista ufficiale alla corte di Carlo I d’Inghilterra.

(1641), pittore fiammingo, ritrattista ufficiale alla corte di Carlo I d’Inghilterra. Fulton J. Sheen (1979), arcivescovo e predicatore televisivo statunitense.

(1979), arcivescovo e predicatore televisivo statunitense. Franco Franchi (1992), attore, comico e cantante italiano, celebre membro del duo Franco e Ciccio.

(1992), attore, comico e cantante italiano, celebre membro del duo Franco e Ciccio. Paolo Rossi (2020), calciatore italiano, eroe del Mondiale 1982 e Pallone d’oro, soprannominato Pablito.

(2020), calciatore italiano, eroe del Mondiale 1982 e Pallone d’oro, soprannominato Pablito. Lina Wertmüller (2021), regista e sceneggiatrice italiana, prima donna candidata all’Oscar come migliore regista.

I principali eventi storici

Eventi che hanno segnato svolte tecnologiche, politiche e sociali.

536: Il generale bizantino Belisario entra a Roma senza incontrare resistenza, strappando l’Urbe al controllo degli Ostrogoti.

Il generale bizantino Belisario entra a Roma senza incontrare resistenza, strappando l’Urbe al controllo degli Ostrogoti. 1931: Viene approvata la Costituzione della Seconda Repubblica Spagnola.

Viene approvata la Costituzione della Seconda Repubblica Spagnola. 1946: A Norimberga inizia il “Processo ai dottori”, il procedimento giudiziario contro i medici nazisti accusati di esperimenti umani e crimini di guerra.

A Norimberga inizia il “Processo ai dottori”, il procedimento giudiziario contro i medici nazisti accusati di esperimenti umani e crimini di guerra. 1968: A San Francisco, Douglas Engelbart presenta la “Madre di tutte le demo”. Durante la dimostrazione vengono mostrati per la prima volta al pubblico il mouse, l’ipertesto, la videoconferenza e le finestre grafiche, rivoluzionando l’informatica.

A San Francisco, Douglas Engelbart presenta la “Madre di tutte le demo”. Durante la dimostrazione vengono mostrati per la prima volta al pubblico il mouse, l’ipertesto, la videoconferenza e le finestre grafiche, rivoluzionando l’informatica. 1987: Inizia la Prima Intifada, la sollevazione palestinese contro l’occupazione israeliana nei territori di Gaza e Cisgiordania.

Inizia la Prima Intifada, la sollevazione palestinese contro l’occupazione israeliana nei territori di Gaza e Cisgiordania. 1990: Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente dai cittadini nella storia della Polonia.

Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente dai cittadini nella storia della Polonia. 1992: I Marines statunitensi sbarcano in Somalia dando avvio all’operazione Restore Hope, sotto l’egida delle Nazioni Unite.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata internazionale contro la corruzione, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della corruzione e diffondere la consapevolezza della Convenzione ONU contro questo reato. Nello stesso giorno ricorre anche la Giornata internazionale per la commemorazione e la dignità delle vittime del genocidio e della prevenzione di questo crimine.

Curiosità sui nati del 9 dicembre

I nati il 9 dicembre sono spesso descritti come individui intensi, filosofici e protettivi. Sotto l’influenza di Giove, possiedono una natura combattiva ma idealista. Hanno spesso una presenza scenica o un carisma naturale che li porta a ricoprire ruoli di autorità o di riferimento pubblico, come dimostrato dalla longevità artistica di Kirk Douglas o dall’autorevolezza morale di Carlo Azeglio Ciampi.

Citazione del giorno