Almanacco del 7 Novembre, oggi si festeggia Sant’Ernesto. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 7 Novembre segna la nascita di Marie Curie, la Rivoluzione d’Ottobre e l’apertura del MoMA. Scopri eventi, curiosità e protagonisti di questa data storica

A cura di Redazione Infocilento
Sant'Ernesto

Il 7 Novembre è il 311º giorno dell’anno (312º negli anni bisestili), con 54 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per eventi epocali come la Rivoluzione d’Ottobre in Russia e l’inaugurazione del MoMA di New York, oltre che per la nascita di figure straordinarie nella scienza e nella letteratura.

Santi celebrati il 7 Novembre

  • Sant’Ernesto di Zwiefalten, abate
  • San Villibrordo, vescovo e missionario
  • San Prosdocimo di Padova, protovescovo
  • San Baudino, vescovo di Tours
  • San Mamante e compagni, martiri
  • Santi Ierone e compagni, martiri

Nati il 7 Novembre (italiani e stranieri)

  • Marie Curie (1867), fisica e chimica polacca naturalizzata francese, premio Nobel
  • Lev Trockij (1879), rivoluzionario russo
  • Albert Camus (1913), scrittore e filosofo francese, premio Nobel
  • David Guetta (1967), DJ e produttore musicale francese
  • Morgan Spurlock (1970), regista statunitense
  • Lorde (1996), cantante neozelandese
  • Luciano Spalletti (1959), allenatore di calcio italiano

Morti il 7 Novembre (italiani e stranieri)

  • Rafael del Riego (1823), generale spagnolo
  • Arne Borg (1987), nuotatore svedese
  • Alexander Dubček (1992), politico slovacco, protagonista della Primavera di Praga
  • Jean-Luc Godard (2022), regista franco-svizzero

Eventi storici del 7 Novembre

  • 680: Inizia il Sesto Concilio Ecumenico a Costantinopoli
  • 921: Firmato il Trattato di Bonn tra Carlo III di Francia ed Enrico I di Sassonia
  • 1492: In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 kg
  • 1504: Cristoforo Colombo torna dal suo quarto e ultimo viaggio nelle Americhe
  • 1659: Firmata la Pace dei Pirenei tra Francia e Spagna, fine della guerra franco-spagnola
  • 1665: Pubblicato il primo numero della London Gazette
  • 1917: Inizia la Rivoluzione d’Ottobre in Russia con l’assalto al Palazzo d’Inverno
  • 1929: Inaugurato il MoMA (Museum of Modern Art) a New York
  • 1988: Va in onda la prima puntata di “Striscia la Notizia” su Italia 1

Giornata mondiale del 7 Novembre

  • Giornata internazionale per la prevenzione e la sensibilizzazione sul cancro infantile

Curiosità sui nati il 7 Novembre

  • Marie Curie è l’unica persona ad aver vinto due Nobel in due discipline scientifiche diverse: fisica e chimica
  • Albert Camus ricevette il Nobel per la letteratura nel 1957 a soli 44 anni
  • David Guetta ha rivoluzionato la musica dance collaborando con artisti internazionali come Sia e Rihanna
  • Lorde ha vinto due Grammy Awards a soli 17 anni per il singolo “Royals”

Citazione del giorno

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non guidarti. Cammina accanto a me e sii mio amico.” — Albert Camus

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 20:40 Maria Emilia Cobucci con Crimini e Delitti, il programma che racconta i fatti di cronaca locali. Alle 21:15 l’approfondimento religioso di Vito Rizzo on Ipse Dixit. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55; il lunedì e il venerdì, dopo il telegiornale, c’è il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 7 novembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e…

Stefano Bandecchi

Elezioni regionali, Stefano Bandecchi “sfida” la piazza: comizio ad Agropoli

Ad Agropoli, Stefano Bandecchi prosegue la campagna elettorale 2025 con un incontro…

Ospedale Cardarelli

Incidente in fabbrica ad Eboli: operaio gravemente ustionato, indagini in corso

Operaio ustionato gravemente in fabbrica: indagini in corso per accertare la dinamica.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79