Almanacco del 7 Novembre, oggi si festeggia Sant’Ernesto. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 7 Novembre è il 311º giorno dell’anno (312º negli anni bisestili), con 54 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per eventi epocali come la Rivoluzione d’Ottobre in Russia e l’inaugurazione del MoMA di New York, oltre che per la nascita di figure straordinarie nella scienza e nella letteratura.

Santi celebrati il 7 Novembre

Sant’Ernesto di Zwiefalten, abate

San Villibrordo, vescovo e missionario

San Prosdocimo di Padova, protovescovo

San Baudino, vescovo di Tours

San Mamante e compagni, martiri

Santi Ierone e compagni, martiri

Nati il 7 Novembre (italiani e stranieri)

Marie Curie (1867), fisica e chimica polacca naturalizzata francese, premio Nobel

Lev Trockij (1879), rivoluzionario russo

Albert Camus (1913), scrittore e filosofo francese, premio Nobel

David Guetta (1967), DJ e produttore musicale francese

Morgan Spurlock (1970), regista statunitense

Lorde (1996), cantante neozelandese

Luciano Spalletti (1959), allenatore di calcio italiano

Morti il 7 Novembre (italiani e stranieri)

Rafael del Riego (1823), generale spagnolo

Arne Borg (1987), nuotatore svedese

Alexander Dubček (1992), politico slovacco, protagonista della Primavera di Praga

Jean-Luc Godard (2022), regista franco-svizzero

Eventi storici del 7 Novembre

680: Inizia il Sesto Concilio Ecumenico a Costantinopoli

921: Firmato il Trattato di Bonn tra Carlo III di Francia ed Enrico I di Sassonia

1492: In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 kg

1504: Cristoforo Colombo torna dal suo quarto e ultimo viaggio nelle Americhe

1659: Firmata la Pace dei Pirenei tra Francia e Spagna, fine della guerra franco-spagnola

1665: Pubblicato il primo numero della London Gazette

1917: Inizia la Rivoluzione d’Ottobre in Russia con l’assalto al Palazzo d’Inverno

1929: Inaugurato il MoMA (Museum of Modern Art) a New York

1988: Va in onda la prima puntata di “Striscia la Notizia” su Italia 1

Giornata mondiale del 7 Novembre

Giornata internazionale per la prevenzione e la sensibilizzazione sul cancro infantile

Curiosità sui nati il 7 Novembre

Marie Curie è l’unica persona ad aver vinto due Nobel in due discipline scientifiche diverse: fisica e chimica

Albert Camus ricevette il Nobel per la letteratura nel 1957 a soli 44 anni

David Guetta ha rivoluzionato la musica dance collaborando con artisti internazionali come Sia e Rihanna

Lorde ha vinto due Grammy Awards a soli 17 anni per il singolo “Royals”

Citazione del giorno

“Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, potrei non guidarti. Cammina accanto a me e sii mio amico.” — Albert Camus

