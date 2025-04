Almanacco del 7 Aprile

Il 7 aprile è una data significativa che celebra figure straordinarie e ricorrenze importanti.

Santi del Giorno

San Giovanni Battista de la Salle (Sacerdote) , protettore degli insegnanti.

, protettore degli insegnanti. San Calliopio (Martire)

San Pelusio (Sacerdote e Martire)

Sant’Aiberto di Crespin (Monaco)

Sant’Egesippo (Scrittore Cristiano)

Accadde Oggi

1948: L’ONU istituisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Spinta dalla necessità di rispondere alle emergenze post-belliche e dal riconoscimento dell’importanza della salute per la pace mondiale, l’OMS venne fondata per coordinare gli sforzi globali per il benessere fisico e la lotta contro le malattie.

1837: Hans Christian Andersen pubblica La sirenetta. Simbolo della letteratura fiabesca e dell’identità culturale danese, La sirenetta è uno dei personaggi più iconici creati dal celebre scrittore.

Nati in Questo Giorno

1939: Francis Ford Coppola. Regista leggendario, Coppola ha segnato la storia del cinema con capolavori come Il padrino e Apocalypse Now. Figlio di immigrati italiani, ha portato il cinema a nuovi livelli di espressione.

1964: Russell Crowe. Attore neozelandese di talento, Crowe è celebre per ruoli indimenticabili come quello in Il gladiatore, che gli valse un Oscar, consolidando il suo posto tra i grandi del cinema.

1954: Ezio Greggio. Protagonista indiscusso dell’intrattenimento televisivo italiano, Greggio ha divertito milioni di spettatori con la sua ironia e il suo talento comico.

1972: Gianluca Grignani. Cantautore e rocker italiano, Grignani è amato per il suo stile unico e la sua capacità di raccontare storie ed emozioni attraverso la musica.

1915: Billie Holiday. Leggendaria cantante jazz americana, Holiday, soprannominata Lady Day, è considerata una delle voci più potenti e influenti nella storia della musica.

Nati… Sportivi

1948: Pietro Anastasi. Storico calciatore italiano, Anastasi è stato una figura di spicco della Juventus e della Nazionale italiana, lasciando un’impronta indelebile nel calcio.

1973: Marco Delvecchio. Ex attaccante italiano, Delvecchio ha brillato con la Roma, segnando gol memorabili e vincendo lo scudetto con i giallorossi.

1987: Martín Cáceres. Difensore uruguaiano di talento, Cáceres ha giocato per importanti squadre europee e ha rappresentato la Nazionale uruguaiana con grande determinazione.

Angolo Lettura

2013: Il colore del latte. Primo romanzo della sceneggiatrice inglese Nell Leyshon, questa storia ambientata nel 1831 esplora temi di crescita, scoperta e resilienza attraverso la protagonista Mary.

Scomparsi Oggi

1947: Henry Ford. Pioniere dell’industria automobilistica, Ford rivoluzionò la produzione di automobili con l’introduzione della catena di montaggio, rendendo l’auto accessibile a milioni di persone.