Almanacco del 6 Novembre. Oggi si celebra San Leonardo: scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 6 Novembre è il 310º giorno dell’anno (311º negli anni bisestili), con 55 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È una data che ha visto la fine di conflitti dinastici, l’inizio di esplorazioni epiche e il crollo di monumenti storici.
Santi celebrati il 6 Novembre
- San Leonardo di Noblac, eremita e patrono dei prigionieri
- San Severo di Barcellona, vescovo e martire
- San Felice di Fondi, vescovo
Nati il 6 Novembre (italiani e stranieri)
- Giovanna di Castiglia (1479), regina di Castiglia e Aragona
- Cesare Lombroso (1835), medico e criminologo italiano
- James Naismith (1861), inventore del basket
- Sally Field (1946), attrice statunitense
- Emma Stone (1988), attrice statunitense
- Paul Bragg (1895), nutrizionista e autore statunitense
Morti il 6 Novembre (italiani e stranieri)
- Caterina II di Russia (1796), imperatrice
- Pëtr Il’ič Čajkovskij (1893), compositore russo
- Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano
- Francesco Cossiga (2010), presidente della Repubblica Italiana
Eventi storici del 6 Novembre
- 1153: Trattato di Wallingford, fine della guerra civile inglese tra Matilda e Stefano di Blois
- 1528: Álvar Núñez Cabeza de Vaca diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas
- 1617: Trattato di Madrid tra Spagna e Savoia
- 1844: La Repubblica Dominicana ottiene l’indipendenza dalla Spagna
- 2010: Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei, nota come schola armaturarum
Giornata mondiale del 6 Novembre
- Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati
Curiosità sui nati il 6 Novembre
- James Naismith inventò il basket nel 1891 come attività indoor per studenti durante l’inverno
- Emma Stone ha vinto l’Oscar come miglior attrice per “La La Land” nel 2017
- Cesare Lombroso fu il primo a teorizzare il “criminale nato”, influenzando la criminologia moderna
Citazione del giorno
“Il giornalismo è il mestiere più bello del mondo, se fatto con coscienza.” — Enzo Biagi
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Alessandra Pazzanese con Maestri del Fare ci porta a conoscere associazioni e figure del mondo del volontariato; a seguire, alle 21:15, City Live con Maria Emilia Cobucci e il suo filo diretto con i sindaci del territorio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.