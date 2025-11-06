Almanacco del 6 Novembre. Oggi si celebra San Leonardo: scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 6 Novembre è il 310º giorno dell’anno (311º negli anni bisestili), con 55 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È una data che ha visto la fine di conflitti dinastici, l’inizio di esplorazioni epiche e il crollo di monumenti storici.

Santi celebrati il 6 Novembre

San Leonardo di Noblac, eremita e patrono dei prigionieri

San Severo di Barcellona, vescovo e martire

San Felice di Fondi, vescovo

Nati il 6 Novembre (italiani e stranieri)

Giovanna di Castiglia (1479), regina di Castiglia e Aragona

Cesare Lombroso (1835), medico e criminologo italiano

James Naismith (1861), inventore del basket

Sally Field (1946), attrice statunitense

Emma Stone (1988), attrice statunitense

Paul Bragg (1895), nutrizionista e autore statunitense

Morti il 6 Novembre (italiani e stranieri)

Caterina II di Russia (1796), imperatrice

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1893), compositore russo

Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano

Francesco Cossiga (2010), presidente della Repubblica Italiana

Eventi storici del 6 Novembre

1153: Trattato di Wallingford, fine della guerra civile inglese tra Matilda e Stefano di Blois

1528: Álvar Núñez Cabeza de Vaca diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas

1617: Trattato di Madrid tra Spagna e Savoia

1844: La Repubblica Dominicana ottiene l’indipendenza dalla Spagna

2010: Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei, nota come schola armaturarum

Giornata mondiale del 6 Novembre

Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati

Curiosità sui nati il 6 Novembre

James Naismith inventò il basket nel 1891 come attività indoor per studenti durante l’inverno

Emma Stone ha vinto l’Oscar come miglior attrice per “La La Land” nel 2017

Cesare Lombroso fu il primo a teorizzare il “criminale nato”, influenzando la criminologia moderna

Citazione del giorno

“Il giornalismo è il mestiere più bello del mondo, se fatto con coscienza.” — Enzo Biagi

