Almanacco del 6 Novembre. Oggi si celebra San Leonardo: scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

San Leonardo

Il 6 Novembre è il 310º giorno dell’anno (311º negli anni bisestili), con 55 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È una data che ha visto la fine di conflitti dinastici, l’inizio di esplorazioni epiche e il crollo di monumenti storici.

Santi celebrati il 6 Novembre

  • San Leonardo di Noblac, eremita e patrono dei prigionieri
  • San Severo di Barcellona, vescovo e martire
  • San Felice di Fondi, vescovo

Nati il 6 Novembre (italiani e stranieri)

  • Giovanna di Castiglia (1479), regina di Castiglia e Aragona
  • Cesare Lombroso (1835), medico e criminologo italiano
  • James Naismith (1861), inventore del basket
  • Sally Field (1946), attrice statunitense
  • Emma Stone (1988), attrice statunitense
  • Paul Bragg (1895), nutrizionista e autore statunitense

Morti il 6 Novembre (italiani e stranieri)

  • Caterina II di Russia (1796), imperatrice
  • Pëtr Il’ič Čajkovskij (1893), compositore russo
  • Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano
  • Francesco Cossiga (2010), presidente della Repubblica Italiana

Eventi storici del 6 Novembre

  • 1153: Trattato di Wallingford, fine della guerra civile inglese tra Matilda e Stefano di Blois
  • 1528: Álvar Núñez Cabeza de Vaca diventa il primo europeo noto ad aver messo piede in Texas
  • 1617: Trattato di Madrid tra Spagna e Savoia
  • 1844: La Repubblica Dominicana ottiene l’indipendenza dalla Spagna
  • 2010: Crolla la palestra dei gladiatori a Pompei, nota come schola armaturarum

Giornata mondiale del 6 Novembre

  • Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in guerra e nei conflitti armati

Curiosità sui nati il 6 Novembre

  • James Naismith inventò il basket nel 1891 come attività indoor per studenti durante l’inverno
  • Emma Stone ha vinto l’Oscar come miglior attrice per “La La Land” nel 2017
  • Cesare Lombroso fu il primo a teorizzare il “criminale nato”, influenzando la criminologia moderna

Citazione del giorno

“Il giornalismo è il mestiere più bello del mondo, se fatto con coscienza.” — Enzo Biagi

