Almanacco del 6 marzo: nasceva oggi Michelangelo Buonarroti

Il 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano. Questa data segna un momento di passaggio verso la primavera, portando con sé un bagaglio di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze che hanno segnato il corso della cultura e della scienza mondiale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui spiccano Santa Coletta di Corbie, vergine e riformatrice dell’ordine delle Clarisse, e San Marciano di Tortona, considerato dalla tradizione il primo vescovo della città piemontese e martire sotto l’imperatore Adriano. Si ricordano inoltre i Santissimi Quarantadue Martiri di Amorio.

Nati il 6 marzo

In questa lista si intrecciano geni del Rinascimento, icone della musica contemporanea e figure politiche di rilievo:

Michelangelo Buonarroti (1475), scultore, pittore e architetto italiano, autore del David e della Volta della Cappella Sistina.

Francesco Guicciardini (1483), scrittore, storico e politico italiano.

Cyrano de Bergerac (1619), scrittore e drammaturgo francese che ispirò la celebre opera di Rostand.

Elizabeth Barrett Browning (1806), celebre poetessa britannica dell’epoca vittoriana.

Valentina Tereškova (1937), cosmonauta russa, prima donna a volare nello spazio.

David Gilmour (1946), chitarrista e cantante britannico, membro storico dei Pink Floyd.

Rob Reiner (1947), regista e attore statunitense.

Shaquille O’Neal (1972), ex cestista statunitense, tra i più dominanti nella storia della NBA.

Morti il 6 marzo

Personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nei rispettivi campi prima della loro scomparsa:

Louisa May Alcott (1888), scrittrice statunitense nota per il romanzo Piccole donne.

Gottlieb Daimler (1900), ingegnere e inventore tedesco, pioniere dell’industria automobilistica.

John Philip Sousa (1932), compositore e direttore di banda statunitense.

Pearl S. Buck (1973), scrittrice statunitense e Premio Nobel per la letteratura.

Ayn Rand (1982), filosofa e scrittrice russa naturalizzata statunitense.

Melina Merkouri (1994), attrice e politica greca.

Castiglione (2005), pseudonimo di Luigi Castiglioni, pittore e illustratore italiano.

Eventi storici

Il 6 marzo è stato testimone di svolte politiche e scoperte scientifiche:

1869: Dmitrij Mendeleev presenta ufficialmente alla Società Chimica Russa la prima tavola periodica degli elementi.

1899: La multinazionale chimica Bayer registra il marchio Aspirina per il farmaco a base di acido acetilsalicilico.

1902: Viene fondato ufficialmente il Madrid Club de Fútbol, oggi conosciuto in tutto il mondo come Real Madrid.

1946: Il Vietnam del Nord firma un accordo con la Francia che riconosce lo Stato come entità autonoma all’interno dell’Unione Francese.

1957: Il Ghana ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, diventando la prima nazione dell’Africa subsahariana a raggiungere questo traguardo.

1992: Viene attivato il virus informatico Michelangelo, progettato per sovrascrivere i dati sui dischi rigidi nel giorno del compleanno dell’artista.

Giornata mondiale

Il 6 marzo si celebra la Giornata mondiale del linfedema, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questa patologia cronica e invalidante che colpisce il sistema linfatico, promuovendo una diagnosi precoce e un migliore accesso alle cure. In ambito europeo, si celebra anche la Giornata europea della logopedia.

Curiosità sui nati il 6 marzo

Chi nasce in questo giorno è spesso descritto come una persona dotata di una sensibilità artistica fuori dal comune e di una forte determinazione, tratti tipici influenzati dal segno dei Pesci. Molti nati il 6 marzo possiedono una natura visionaria: basti pensare alla capacità di Michelangelo di vedere la figura già completata all’interno del blocco di marmo grezzo o all’audacia di Valentina Tereškova nello sfidare i confini terrestri. Esiste un legame particolare con l’estetica e l’innovazione tecnica, rendendoli spesso precursori nei loro ambiti di appartenenza.

Citazione del giorno

L’attenzione alle piccole cose è fondamentale, come suggerisce questa riflessione di Michelangelo Buonarroti: “La perfezione non è un dettaglio, ma sono i dettagli che fanno la perfezione”.