Almanacco

Almanacco del 6 marzo: nasceva oggi Michelangelo Buonarroti

Scopri l'almanacco del 6 marzo: dalla nascita di Michelangelo alla presentazione della tavola periodica. Eventi, santi, nati illustri e curiosità di oggi.

Ernesto Rocco
Michelangelo

Il 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano. Questa data segna un momento di passaggio verso la primavera, portando con sé un bagaglio di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze che hanno segnato il corso della cultura e della scienza mondiale.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora diversi santi e beati, tra cui spiccano Santa Coletta di Corbie, vergine e riformatrice dell’ordine delle Clarisse, e San Marciano di Tortona, considerato dalla tradizione il primo vescovo della città piemontese e martire sotto l’imperatore Adriano. Si ricordano inoltre i Santissimi Quarantadue Martiri di Amorio.

Nati il 6 marzo

In questa lista si intrecciano geni del Rinascimento, icone della musica contemporanea e figure politiche di rilievo:

Leggi anche:

Almanacco del 5 marzo: tra storia, arte e informazione
  • Michelangelo Buonarroti (1475), scultore, pittore e architetto italiano, autore del David e della Volta della Cappella Sistina.
  • Francesco Guicciardini (1483), scrittore, storico e politico italiano.
  • Cyrano de Bergerac (1619), scrittore e drammaturgo francese che ispirò la celebre opera di Rostand.
  • Elizabeth Barrett Browning (1806), celebre poetessa britannica dell’epoca vittoriana.
  • Valentina Tereškova (1937), cosmonauta russa, prima donna a volare nello spazio.
  • David Gilmour (1946), chitarrista e cantante britannico, membro storico dei Pink Floyd.
  • Rob Reiner (1947), regista e attore statunitense.
  • Shaquille O’Neal (1972), ex cestista statunitense, tra i più dominanti nella storia della NBA.

Morti il 6 marzo

Personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nei rispettivi campi prima della loro scomparsa:

  • Louisa May Alcott (1888), scrittrice statunitense nota per il romanzo Piccole donne.
  • Gottlieb Daimler (1900), ingegnere e inventore tedesco, pioniere dell’industria automobilistica.
  • John Philip Sousa (1932), compositore e direttore di banda statunitense.
  • Pearl S. Buck (1973), scrittrice statunitense e Premio Nobel per la letteratura.
  • Ayn Rand (1982), filosofa e scrittrice russa naturalizzata statunitense.
  • Melina Merkouri (1994), attrice e politica greca.
  • Castiglione (2005), pseudonimo di Luigi Castiglioni, pittore e illustratore italiano.

Eventi storici

Il 6 marzo è stato testimone di svolte politiche e scoperte scientifiche:

  • 1869: Dmitrij Mendeleev presenta ufficialmente alla Società Chimica Russa la prima tavola periodica degli elementi.
  • 1899: La multinazionale chimica Bayer registra il marchio Aspirina per il farmaco a base di acido acetilsalicilico.
  • 1902: Viene fondato ufficialmente il Madrid Club de Fútbol, oggi conosciuto in tutto il mondo come Real Madrid.
  • 1946: Il Vietnam del Nord firma un accordo con la Francia che riconosce lo Stato come entità autonoma all’interno dell’Unione Francese.
  • 1957: Il Ghana ottiene l’indipendenza dal Regno Unito, diventando la prima nazione dell’Africa subsahariana a raggiungere questo traguardo.
  • 1992: Viene attivato il virus informatico Michelangelo, progettato per sovrascrivere i dati sui dischi rigidi nel giorno del compleanno dell’artista.

Giornata mondiale

Il 6 marzo si celebra la Giornata mondiale del linfedema, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su questa patologia cronica e invalidante che colpisce il sistema linfatico, promuovendo una diagnosi precoce e un migliore accesso alle cure. In ambito europeo, si celebra anche la Giornata europea della logopedia.

Curiosità sui nati il 6 marzo

Chi nasce in questo giorno è spesso descritto come una persona dotata di una sensibilità artistica fuori dal comune e di una forte determinazione, tratti tipici influenzati dal segno dei Pesci. Molti nati il 6 marzo possiedono una natura visionaria: basti pensare alla capacità di Michelangelo di vedere la figura già completata all’interno del blocco di marmo grezzo o all’audacia di Valentina Tereškova nello sfidare i confini terrestri. Esiste un legame particolare con l’estetica e l’innovazione tecnica, rendendoli spesso precursori nei loro ambiti di appartenenza.

Citazione del giorno

L’attenzione alle piccole cose è fondamentale, come suggerisce questa riflessione di Michelangelo Buonarroti: “La perfezione non è un dettaglio, ma sono i dettagli che fanno la perfezione”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: amici del Toro, cielo favorevole per i sentimenti. Bilancia, le relazioni tornano protagoniste

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Butic stende la Salernitana: granata scavalcati dal Cosenza

A Caserta arriva l’ottava sconfitta della stagione, l’ennesima prestazione scadente e l’annesso sorpasso da parte del Cosenza, che invece c’è e sa solo vincere

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni "Maestri del Fare" il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Sante Massimo Lamonica, Giudice Onorario del Tribunale dei minori di Salerno e ideatore del progetto "Legalità in corto"

“Avanti Giffoni”: inaugura un nuovo spazio di partecipazione a Giffoni Valle Piana

La cerimonia di inaugurazione si terrà domenica 8 marzo alle 10:00 in Via Generoso Andria, 17

Laurino: Villa Littorio in festa per i 100 anni di Nonna Vincenza Coccaro

A portarle personalmente i suoi auguri anche il Sindaco di Laurino, Romano Gregorio unitamente agli assessori e ai consiglieri

Scontro sull’acqua a Sanza: Maione replica e richiama alla Legge

Dibattito acceso a Sanza, circa l’emergenza idrica, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Vittorio Esposito. Il primo cittadino, intervenendo sulla questione, ha ribadito la sua posizione con toni netti

Aumenta il prezzo del carburante: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

Amara sorpresa per gli automobilisti e i lavoratori che questa mattina hanno rifornito le loro auto e i loro mezzi di carburante

La Polisportiva Basket Agropoli batte il Solofra, Coach Di Concilio: “prestazione super dei ragazzi”

Successo convincente che proietta i cilentani verso le zone alte della classifica

Giovanni Forlano

Olimpiadi Italiane di Informatica, Giovanni Forlano dell’ITE “Sacco” di Sant’Arsenio supera la selezione e vola alla fase territoriale

Un risultato che premia l’impegno, la passione e le competenze dimostrate da Giovanni nel campo dell’informatica e della logica computazionale

Roccadaspide, parco giochi

Roccadaspide: la frazione di Serra ha il suo nuovo parco giochi

L'obiettivo è quello di rendere i luoghi di aggregazione sempre più sicuri, moderni e accoglienti per tutti

Rotary Sala Consilina

Ansia scolastica: centinaia di studenti del Vallo di Diano coinvolti nel progetto del Rotary

Il prossimo appuntamento è in programma domani venerdì 6 marzo al  “Pomponio Leto” di Teggiano

Municipio Eboli

RSU CISL di Eboli: “inaccettabile scaricare sui funzionari i ritardi del bilancio”

La nota è a firma di Francesco Mandia e Cosimo Sparano