Almanacco del 6 Gennaio: oggi si festeggia Santa Emiliana

Il 5 gennaio rappresenta una data di profonda riflessione intellettuale e di grandi cambiamenti strutturali nella storia moderna. Mentre il mondo si lascia alle spalle le festività natalizie, questa giornata ha visto la nascita di menti che hanno decodificato il linguaggio e la realtà, oltre all’inaugurazione di opere ingegneristiche destinate a diventare icone globali.

I santi del giorno

Il calendario liturgico celebra oggi Santa Emiliana, vergine romana e zia di papa Gregorio Magno, ricordata per la sua vita di preghiera e dedizione. Si festeggia inoltre San Giovanni Neumann, vescovo di Filadelfia e primo cittadino statunitense maschio a essere canonizzato, noto per il suo impegno nell’istruzione cattolica.

Nati il 5 gennaio

Konrad Adenauer (1876) – Statista tedesco e primo Cancelliere della Germania Ovest.

Umberto Eco (1932) – Scrittore, filosofo e semiologo italiano, autore de Il nome della rosa.

Hayao Miyazaki (1941) – Regista, sceneggiatore e animatore giapponese, fondatore dello Studio Ghibli.

Diane Keaton (1946) – Attrice, produttrice e regista statunitense, premio Oscar per Io e Annie.

Robert Duvall (1931) – Attore e regista statunitense, vincitore di un premio Oscar.

Maurizio Pollini (1942) – Pianista e direttore d’orchestra italiano tra i più celebri al mondo.

Bradley Cooper (1975) – Attore e regista statunitense.

Marilyn Manson (1969) – Cantante e musicista statunitense.

Morti il 5 gennaio

Carlo Porta (1821) – Poeta italiano, massimo esponente della letteratura in dialetto milanese.

Ernest Shackleton (1922) – Esploratore britannico, celebre per le sue spedizioni in Antartide.

Giuseppe Fava (1984) – Scrittore, giornalista e drammaturgo italiano, ucciso da Cosa Nostra.

Pierre Jannet (1820) – Editore e bibliografo francese.

Massimo Girotti (2003) – Attore italiano, interprete per Visconti e Pasolini.

Eventi storici

1895: In Francia, l’ufficiale Alfred Dreyfus viene degradato pubblicamente e condannato all’ergastolo, dando inizio al celebre “Affare Dreyfus”.

1911: Viene inaugurato il Bioparco di Roma, uno dei giardini zoologici più antichi d’Europa.

1919: Viene fondato a Monaco di Baviera il Partito Tedesco dei Lavoratori, che successivamente diventerà il Partito Nazionalsocialista.

1933: Inizia ufficialmente la costruzione del Golden Gate Bridge a San Francisco, destinato a diventare il ponte sospeso più famoso al mondo.

1968: Alexander Dubček sale al potere in Cecoslovacchia, segnando l’inizio della Primavera di Praga.

2005: Viene scoperto Eris, il secondo pianeta nano più grande del sistema solare, innescando il dibattito che porterà al declassamento di Plutone.

Giornata mondiale

Il 5 gennaio ricorre la Giornata nazionale degli uccelli (National Bird Day) negli Stati Uniti, una celebrazione volta a promuovere la conservazione degli uccelli selvatici e la protezione dei loro habitat naturali. Sebbene non sia una giornata mondiale ufficiale ONU, è ampiamente riconosciuta a livello internazionale per sensibilizzare sul benessere dei volatili.

Curiosità e citazione

I nati il 5 gennaio possiedono una mente analitica eccezionale e una spiccata propensione per la ricerca della verità nascosta dietro i simboli. Spesso eccellono nelle arti che richiedono precisione tecnica, come il pianoforte o la regia cinematografica, unendo una disciplina ferrea a una sensibilità visionaria.

Citazione del giorno: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni.” – Umberto Eco.