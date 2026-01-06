Almanacco del 6 Gennaio 2025: si celebra L’Epifania del Signore

Il racconto del drammatico assalto al Congresso USA del 6 gennaio 2021 e gli altri eventi storici, nascite e ricorrenze che segnano questa data indimenticabile

Re Magi

Il 6 gennaio rappresenta una data di profonda transizione nel calendario civile e religioso. Conosciuta universalmente per la solennità dell’Epifania, questa giornata segna la conclusione delle festività natalizie ma è stata anche testimone di svolte politiche drammatiche, scoperte scientifiche e nascite di personalità che hanno rivoluzionato la musica e la letteratura.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra l’Epifania del Signore, ovvero la manifestazione di Gesù ai Magi. Vengono inoltre ricordati San Carlo da Sezze, religioso riformato, e San Raffaele Guizar Valencia, vescovo.

Nati il 6 gennaio

  • Giovanna d’Arco (1412) Eroina e santa francese.
  • Sherlock Holmes (1854) Data di nascita convenzionale del celebre investigatore creato da Arthur Conan Doyle.
  • Pascoli Giovanni (1855) Poeta e accademico italiano.
  • Khalil Gibran (1883) Poeta e pittore libanese.
  • Paolo Conte (1937) Cantautore e polistrumentista italiano.
  • Adriano Celentano (1938) Cantante, attore e showman italiano.
  • Syd Barrett (1946) Musicista britannico e fondatore dei Pink Floyd.
  • Rowan Atkinson (1955) Attore e comico britannico, noto per il personaggio di Mr. Bean.

Morti il 6 gennaio

  • Gregor Mendel (1884) Biologo e matematico ceco, padre della genetica.
  • Louis Braille (1852) Inventore francese dell’omonimo sistema di lettura per non vedenti.
  • Theodore Roosevelt (1919) 26º Presidente degli Stati Uniti d’America.
  • Victor Fleming (1949) Regista statunitense de Il mago di Oz e Via col vento.
  • Piersanti Mattarella (1980) Politico italiano, vittima della mafia mentre era Presidente della Regione Siciliana.
  • Rudolf Nureyev (1993) Ballerino e coreografo russo.
  • Gianluca Vialli (2023) Calciatore e dirigente sportivo italiano.

Eventi storici principali

  • 1907: Maria Montessori apre a Roma la prima Casa dei Bambini, rivoluzionando il metodo educativo.
  • 1911: L’Italia adotta ufficialmente l’ora di Greenwich per la sincronizzazione del tempo nazionale.
  • 1998: La navicella spaziale Lunar Prospector viene lanciata per orbitare attorno alla Luna alla ricerca di ghiaccio d’acqua.
  • 2021: Negli Stati Uniti, una folla di sostenitori del presidente uscente Donald Trump assalta il Campidoglio a Washington per contestare i risultati delle elezioni.

Giornata mondiale

Il 6 gennaio ricorre la Giornata mondiale degli orfani di guerra, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili condizioni dei bambini che perdono i genitori a causa dei conflitti armati.

Curiosità sui nati in questa data

Chi nasce il 6 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Storicamente, i nati in questo giorno sembrano possedere una spiccata propensione per la comunicazione creativa o per la difesa di ideali radicali, come dimostrano le vite di Giovanna d’Arco e Adriano Celentano. Una curiosità singolare riguarda proprio il Molleggiato: la sua celebre canzone Il ragazzo della via Gluck è diventata un inno ambientalista ante litteram, riflettendo la determinazione tipica di questa data.

Citazione del giorno

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano. (Antoine de Saint-Exupéry)

