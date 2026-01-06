Almanacco del 6 Gennaio 2025: si celebra L’Epifania del Signore

Il 6 gennaio rappresenta una data di profonda transizione nel calendario civile e religioso. Conosciuta universalmente per la solennità dell’Epifania, questa giornata segna la conclusione delle festività natalizie ma è stata anche testimone di svolte politiche drammatiche, scoperte scientifiche e nascite di personalità che hanno rivoluzionato la musica e la letteratura.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra l’Epifania del Signore, ovvero la manifestazione di Gesù ai Magi. Vengono inoltre ricordati San Carlo da Sezze, religioso riformato, e San Raffaele Guizar Valencia, vescovo.

Nati il 6 gennaio

Giovanna d’Arco (1412) Eroina e santa francese.

Sherlock Holmes (1854) Data di nascita convenzionale del celebre investigatore creato da Arthur Conan Doyle.

Pascoli Giovanni (1855) Poeta e accademico italiano.

Khalil Gibran (1883) Poeta e pittore libanese.

Paolo Conte (1937) Cantautore e polistrumentista italiano.

Adriano Celentano (1938) Cantante, attore e showman italiano.

Syd Barrett (1946) Musicista britannico e fondatore dei Pink Floyd.

Rowan Atkinson (1955) Attore e comico britannico, noto per il personaggio di Mr. Bean.

Morti il 6 gennaio

Gregor Mendel (1884) Biologo e matematico ceco, padre della genetica.

Louis Braille (1852) Inventore francese dell’omonimo sistema di lettura per non vedenti.

Theodore Roosevelt (1919) 26º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Victor Fleming (1949) Regista statunitense de Il mago di Oz e Via col vento.

Piersanti Mattarella (1980) Politico italiano, vittima della mafia mentre era Presidente della Regione Siciliana.

Rudolf Nureyev (1993) Ballerino e coreografo russo.

Gianluca Vialli (2023) Calciatore e dirigente sportivo italiano.

Eventi storici principali

1907: Maria Montessori apre a Roma la prima Casa dei Bambini, rivoluzionando il metodo educativo.

1911: L’Italia adotta ufficialmente l’ora di Greenwich per la sincronizzazione del tempo nazionale.

1998: La navicella spaziale Lunar Prospector viene lanciata per orbitare attorno alla Luna alla ricerca di ghiaccio d’acqua.

2021: Negli Stati Uniti, una folla di sostenitori del presidente uscente Donald Trump assalta il Campidoglio a Washington per contestare i risultati delle elezioni.

Giornata mondiale

Il 6 gennaio ricorre la Giornata mondiale degli orfani di guerra, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili condizioni dei bambini che perdono i genitori a causa dei conflitti armati.

Curiosità sui nati in questa data

Chi nasce il 6 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Storicamente, i nati in questo giorno sembrano possedere una spiccata propensione per la comunicazione creativa o per la difesa di ideali radicali, come dimostrano le vite di Giovanna d’Arco e Adriano Celentano. Una curiosità singolare riguarda proprio il Molleggiato: la sua celebre canzone Il ragazzo della via Gluck è diventata un inno ambientalista ante litteram, riflettendo la determinazione tipica di questa data.

Citazione del giorno

Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano. (Antoine de Saint-Exupéry)