Almanacco del 6 Gennaio 2025: si celebra L’Epifania del Signore

Il 6 gennaio rappresenta una data di profonda transizione nel calendario civile e religioso. Conosciuta universalmente per la solennità dell’Epifania, questa giornata segna la conclusione delle festività natalizie ma è stata anche testimone di svolte politiche drammatiche, scoperte scientifiche e nascite di personalità che hanno rivoluzionato la musica e la letteratura.
Santi del giorno
In questa data la Chiesa cattolica celebra l’Epifania del Signore, ovvero la manifestazione di Gesù ai Magi. Vengono inoltre ricordati San Carlo da Sezze, religioso riformato, e San Raffaele Guizar Valencia, vescovo.
Nati il 6 gennaio
- Giovanna d’Arco (1412) Eroina e santa francese.
- Sherlock Holmes (1854) Data di nascita convenzionale del celebre investigatore creato da Arthur Conan Doyle.
- Pascoli Giovanni (1855) Poeta e accademico italiano.
- Khalil Gibran (1883) Poeta e pittore libanese.
- Paolo Conte (1937) Cantautore e polistrumentista italiano.
- Adriano Celentano (1938) Cantante, attore e showman italiano.
- Syd Barrett (1946) Musicista britannico e fondatore dei Pink Floyd.
- Rowan Atkinson (1955) Attore e comico britannico, noto per il personaggio di Mr. Bean.
Morti il 6 gennaio
- Gregor Mendel (1884) Biologo e matematico ceco, padre della genetica.
- Louis Braille (1852) Inventore francese dell’omonimo sistema di lettura per non vedenti.
- Theodore Roosevelt (1919) 26º Presidente degli Stati Uniti d’America.
- Victor Fleming (1949) Regista statunitense de Il mago di Oz e Via col vento.
- Piersanti Mattarella (1980) Politico italiano, vittima della mafia mentre era Presidente della Regione Siciliana.
- Rudolf Nureyev (1993) Ballerino e coreografo russo.
- Gianluca Vialli (2023) Calciatore e dirigente sportivo italiano.
Eventi storici principali
- 1907: Maria Montessori apre a Roma la prima Casa dei Bambini, rivoluzionando il metodo educativo.
- 1911: L’Italia adotta ufficialmente l’ora di Greenwich per la sincronizzazione del tempo nazionale.
- 1998: La navicella spaziale Lunar Prospector viene lanciata per orbitare attorno alla Luna alla ricerca di ghiaccio d’acqua.
- 2021: Negli Stati Uniti, una folla di sostenitori del presidente uscente Donald Trump assalta il Campidoglio a Washington per contestare i risultati delle elezioni.
Giornata mondiale
Il 6 gennaio ricorre la Giornata mondiale degli orfani di guerra, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili condizioni dei bambini che perdono i genitori a causa dei conflitti armati.
Curiosità sui nati in questa data
Chi nasce il 6 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Storicamente, i nati in questo giorno sembrano possedere una spiccata propensione per la comunicazione creativa o per la difesa di ideali radicali, come dimostrano le vite di Giovanna d’Arco e Adriano Celentano. Una curiosità singolare riguarda proprio il Molleggiato: la sua celebre canzone Il ragazzo della via Gluck è diventata un inno ambientalista ante litteram, riflettendo la determinazione tipica di questa data.
Citazione del giorno
Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano. (Antoine de Saint-Exupéry)