Almanacco del 6 Dicembre. Oggi si celebra San Nicola di Bari

Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano e mancano 25 giorni alla fine dell’anno. È una giornata che profuma già di festività natalizie in gran parte d’Europa, legata indissolubilmente alla figura che ha ispirato il mito di Babbo Natale. Storicamente, è una data che ha visto nascere nazioni indipendenti, pubblicazioni enciclopediche e purtroppo anche tragici incidenti aerei. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

Il santo principale di oggi è San Nicola di Bari (o di Myra), vescovo. È una delle figure più venerate al mondo, patrono di bambini, marinai, avvocati e vittime di errori giudiziari. La sua leggendaria generosità ha dato origine alla tradizione di Babbo Natale (Santa Claus).

Si ricordano anche:

Sant’Asella, vergine romana.

Sant’Obizio da Niardo, confessore.

Il Beato Pietro Pascual, vescovo e martire.

Nati celebri italiani e stranieri

Un elenco di personalità che spaziano dalla letteratura rinascimentale alla televisione contemporanea e allo sport.

Baldassare Castiglione (1478), umanista, letterato e diplomatico italiano, autore de Il Cortegiano.

(1478), umanista, letterato e diplomatico italiano, autore de Il Cortegiano. Sergio Corbucci (1927), regista e sceneggiatore italiano, maestro del genere western all’italiana.

(1927), regista e sceneggiatore italiano, maestro del genere western all’italiana. Antonella Clerici (1963), conduttrice televisiva italiana.

(1963), conduttrice televisiva italiana. Judd Apatow (1967), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

(1967), regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Irene Grandi (1969), cantautrice italiana.

(1969), cantautrice italiana. Paolo Meneguzzi (1974), cantante svizzero con cittadinanza italiana.

(1974), cantante svizzero con cittadinanza italiana. Giannis Antetokounmpo (1994), cestista greco di origini nigeriane, stella della NBA.

Morti celebri italiani e stranieri

In questa data ci hanno lasciato grandi interpreti del cinema, della musica e della storia politica.

Jefferson Davis (1889), politico statunitense, primo e unico presidente degli Stati Confederati d’America.

(1889), politico statunitense, primo e unico presidente degli Stati Confederati d’America. Roy Orbison (1988), cantautore e chitarrista statunitense, pioniere del rock and roll.

(1988), cantautore e chitarrista statunitense, pioniere del rock and roll. Don Ameche (1993), attore statunitense, premio Oscar.

(1993), attore statunitense, premio Oscar. Gian Maria Volonté (1994), attore italiano, considerato uno dei migliori interpreti della storia del cinema.

(1994), attore italiano, considerato uno dei migliori interpreti della storia del cinema. Little Willie John (1968), cantante statunitense di R&B.

I principali eventi storici

Dalla cultura alla cronaca nera, ecco cosa è accaduto il 6 dicembre.

1768: Viene pubblicata a Edimburgo la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica, la più antica enciclopedia in lingua inglese ancora in stampa.

Viene pubblicata a Edimburgo la prima edizione dell’Enciclopedia Britannica, la più antica enciclopedia in lingua inglese ancora in stampa. 1877: Thomas Edison realizza la prima registrazione sonora della storia recitando la filastrocca “Mary had a little lamb”.

Thomas Edison realizza la prima registrazione sonora della storia recitando la filastrocca “Mary had a little lamb”. 1917: La Finlandia dichiara la propria indipendenza dalla Russia dopo oltre un secolo di dominio.

La Finlandia dichiara la propria indipendenza dalla Russia dopo oltre un secolo di dominio. 1922: Nasce lo Stato Libero d’Irlanda, esattamente un anno dopo la firma del trattato anglo-irlandese.

Nasce lo Stato Libero d’Irlanda, esattamente un anno dopo la firma del trattato anglo-irlandese. 1990: Un aereo militare in avaria precipita sull’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), uccidendo dodici studenti e ferendone altri 88. L’evento è noto come la Strage dell’Istituto Salvemini.

Un aereo militare in avaria precipita sull’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (Bologna), uccidendo dodici studenti e ferendone altri 88. L’evento è noto come la Strage dell’Istituto Salvemini. 2017: L’amministrazione statunitense riconosce ufficialmente Gerusalemme come capitale di Israele, scatenando reazioni internazionali contrastanti.

Giornata mondiale

Sebbene non vi sia una giornata mondiale ONU specifica per questa data, in molti paesi del Nord Europa e in alcune zone d’Italia (come a Bari, Trieste e in Alto Adige) si celebra solennemente la Festa di San Nicola. In Finlandia, invece, il 6 dicembre è la Festa dell’Indipendenza (Itsenäisyyspäivä).

Curiosità sui nati del 6 dicembre

I nati il 6 dicembre mostrano spesso una natura pragmatica ma orientata al bene comune. Ispirati dall’energia del Sagittario, sono costruttori di ponti e mediatori naturali. Hanno un forte senso di protezione verso i propri cari e tendono a eccellere in campi che richiedono capacità organizzative unite a empatia umana.

Citazione del giorno