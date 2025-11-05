Almanacco del 5 Novembre. Si celebrano i Santi Elisabetta e Zaccari. Scopri fatti eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 5 Novembre è il 309º giorno dell’anno (310º negli anni bisestili), con 56 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la celebre Congiura delle polveri in Inghilterra, ma anche per eventi militari e culturali che hanno segnato epoche diverse.
Santi celebrati il 5 Novembre
- San Zaccaria, profeta
- Santi Elisabetta e Zaccaria, genitori di Giovanni Battista
- San Donnino di Cesarea
- San Bertilla di Mareuil
Nati il 5 Novembre (italiani e stranieri)
- Edwin Flack (1873), atleta australiano, primo vincitore olimpico per l’Australia
- Vivien Leigh (1913), attrice britannica, celebre per “Via col vento”
- Bryan Adams (1959), cantautore canadese
- Tilda Swinton (1960), attrice britannica
- Sam Rockwell (1968), attore statunitense
- Alessandro Del Torchio (1950), manager italiano
- Massimo Giletti (1962), giornalista e conduttore televisivo italiano
Morti il 5 Novembre (italiani e stranieri)
- Maurice Utrillo (1955), pittore francese
- Mack Sennett (1960), regista e produttore canadese
- Jacques Tati (1982), regista e attore francese
- Vladimir Horowitz (1989), pianista statunitense di origine ucraina
Eventi storici del 5 Novembre
- 333 a.C.: Alessandro Magno sconfigge Dario III nella Battaglia di Isso
- 1219: I crociati conquistano Damietta durante la Quinta Crociata
- 1384: Enguerrand VII di Coucy vende Arezzo a Firenze per 40.000 fiorini
- 1605: Congiura delle polveri in Inghilterra, Guy Fawkes viene arrestato mentre tenta di far esplodere il Parlamento
- 1911: L’Italia occupa Tripoli durante la guerra italo-turca
- 2006: Saddam Hussein viene condannato a morte per crimini contro l’umanità
Giornata mondiale del 5 Novembre
- Giornata internazionale per la consapevolezza dello tsunami (World Tsunami Awareness Day)
Curiosità sui nati il 5 Novembre
- Vivien Leigh vinse due Oscar come miglior attrice, uno per “Via col vento” e uno per “Un tram che si chiama desiderio”
- Bryan Adams ha scritto e interpretato “(Everything I Do) I Do It for You”, uno dei singoli più venduti di sempre
- Tilda Swinton è nota per la sua versatilità e ha vinto l’Oscar per “Michael Clayton” nel 2008
Citazione del giorno
“Ricorda, ricorda il cinque di novembre, la congiura delle polveri e il tradimento. Non vedo alcuna ragione per cui la congiura delle polveri dovrebbe mai essere dimenticata.” — Filastrocca popolare inglese
