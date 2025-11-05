Almanacco del 5 Novembre. Si celebrano i Santi Elisabetta e Zaccari. Scopri fatti eventi e programmi tv sul Canale 79

Elisabetta e Zaccaria

Il 5 Novembre è il 309º giorno dell’anno (310º negli anni bisestili), con 56 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la celebre Congiura delle polveri in Inghilterra, ma anche per eventi militari e culturali che hanno segnato epoche diverse.

Santi celebrati il 5 Novembre

  • San Zaccaria, profeta
  • Santi Elisabetta e Zaccaria, genitori di Giovanni Battista
  • San Donnino di Cesarea
  • San Bertilla di Mareuil

Nati il 5 Novembre (italiani e stranieri)

  • Edwin Flack (1873), atleta australiano, primo vincitore olimpico per l’Australia
  • Vivien Leigh (1913), attrice britannica, celebre per “Via col vento”
  • Bryan Adams (1959), cantautore canadese
  • Tilda Swinton (1960), attrice britannica
  • Sam Rockwell (1968), attore statunitense
  • Alessandro Del Torchio (1950), manager italiano
  • Massimo Giletti (1962), giornalista e conduttore televisivo italiano

Morti il 5 Novembre (italiani e stranieri)

  • Maurice Utrillo (1955), pittore francese
  • Mack Sennett (1960), regista e produttore canadese
  • Jacques Tati (1982), regista e attore francese
  • Vladimir Horowitz (1989), pianista statunitense di origine ucraina

Eventi storici del 5 Novembre

  • 333 a.C.: Alessandro Magno sconfigge Dario III nella Battaglia di Isso
  • 1219: I crociati conquistano Damietta durante la Quinta Crociata
  • 1384: Enguerrand VII di Coucy vende Arezzo a Firenze per 40.000 fiorini
  • 1605: Congiura delle polveri in Inghilterra, Guy Fawkes viene arrestato mentre tenta di far esplodere il Parlamento
  • 1911: L’Italia occupa Tripoli durante la guerra italo-turca
  • 2006: Saddam Hussein viene condannato a morte per crimini contro l’umanità

Giornata mondiale del 5 Novembre

  • Giornata internazionale per la consapevolezza dello tsunami (World Tsunami Awareness Day)

Curiosità sui nati il 5 Novembre

  • Vivien Leigh vinse due Oscar come miglior attrice, uno per “Via col vento” e uno per “Un tram che si chiama desiderio”
  • Bryan Adams ha scritto e interpretato “(Everything I Do) I Do It for You”, uno dei singoli più venduti di sempre
  • Tilda Swinton è nota per la sua versatilità e ha vinto l’Oscar per “Michael Clayton” nel 2008

Citazione del giorno

“Ricorda, ricorda il cinque di novembre, la congiura delle polveri e il tradimento. Non vedo alcuna ragione per cui la congiura delle polveri dovrebbe mai essere dimenticata.” — Filastrocca popolare inglese

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all'esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio.

