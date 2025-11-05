Almanacco del 5 Novembre. Si celebrano i Santi Elisabetta e Zaccari. Scopri fatti eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 5 Novembre è il 309º giorno dell’anno (310º negli anni bisestili), con 56 giorni rimanenti alla fine dell’anno. È ricordato per la celebre Congiura delle polveri in Inghilterra, ma anche per eventi militari e culturali che hanno segnato epoche diverse.

Santi celebrati il 5 Novembre

San Zaccaria, profeta

Santi Elisabetta e Zaccaria, genitori di Giovanni Battista

San Donnino di Cesarea

San Bertilla di Mareuil

Nati il 5 Novembre (italiani e stranieri)

Edwin Flack (1873), atleta australiano, primo vincitore olimpico per l’Australia

Vivien Leigh (1913), attrice britannica, celebre per “Via col vento”

Bryan Adams (1959), cantautore canadese

Tilda Swinton (1960), attrice britannica

Sam Rockwell (1968), attore statunitense

Alessandro Del Torchio (1950), manager italiano

Massimo Giletti (1962), giornalista e conduttore televisivo italiano

Morti il 5 Novembre (italiani e stranieri)

Maurice Utrillo (1955), pittore francese

Mack Sennett (1960), regista e produttore canadese

Jacques Tati (1982), regista e attore francese

Vladimir Horowitz (1989), pianista statunitense di origine ucraina

Eventi storici del 5 Novembre

333 a.C.: Alessandro Magno sconfigge Dario III nella Battaglia di Isso

1219: I crociati conquistano Damietta durante la Quinta Crociata

1384: Enguerrand VII di Coucy vende Arezzo a Firenze per 40.000 fiorini

1605: Congiura delle polveri in Inghilterra, Guy Fawkes viene arrestato mentre tenta di far esplodere il Parlamento

1911: L’Italia occupa Tripoli durante la guerra italo-turca

2006: Saddam Hussein viene condannato a morte per crimini contro l’umanità

Giornata mondiale del 5 Novembre

Giornata internazionale per la consapevolezza dello tsunami (World Tsunami Awareness Day)

Curiosità sui nati il 5 Novembre

Vivien Leigh vinse due Oscar come miglior attrice, uno per “Via col vento” e uno per “Un tram che si chiama desiderio”

Bryan Adams ha scritto e interpretato “(Everything I Do) I Do It for You”, uno dei singoli più venduti di sempre

Tilda Swinton è nota per la sua versatilità e ha vinto l’Oscar per “Michael Clayton” nel 2008

Citazione del giorno

“Ricorda, ricorda il cinque di novembre, la congiura delle polveri e il tradimento. Non vedo alcuna ragione per cui la congiura delle polveri dovrebbe mai essere dimenticata.” — Filastrocca popolare inglese

