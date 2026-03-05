Almanacco del 5 marzo: tra storia, arte e informazione

Il 5 marzo è una data che ha segnato profondamente la cultura italiana e internazionale. In questo giorno, nel 1876, faceva la sua comparsa nelle edicole il primo numero del Corriere della Sera, fondato da Eugenio Torelli Viollier. Con una tiratura iniziale di sole 3.000 copie, il quotidiano milanese avrebbe presto cambiato il volto dell’informazione nel Bel Paese.
Accadde oggi: i principali eventi storici
• 1770 – Il Massacro di Boston: un violento scontro tra civili americani e truppe britanniche provoca la morte di cinque persone. L’evento diventerà uno dei catalizzatori della Guerra d’indipendenza americana.
• 1918 – Mosca capitale: l’Unione Sovietica decide di spostare la capitale da Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) a Mosca, restituendo alla città il ruolo centrale che conserva tuttora.
• 1933 – Elezioni in Germania: il Partito Nazista ottiene il 44% dei voti nelle elezioni parlamentari, un passaggio cruciale per il consolidamento del potere di Adolf Hitler.
• 1943 – Gli scioperi della Fiat: a Torino inizia lo sciopero degli operai della Fiat Mirafiori. È la prima grande mobilitazione operaia contro il regime fascista, un segnale decisivo della crisi del sistema mussoliniano.
• 1970 – Trattato di non proliferazione nucleare: entra ufficialmente in vigore l’accordo internazionale volto a limitare la diffusione delle armi atomiche, firmato da decine di nazioni.
• 1982 – Missione su Venere: la sonda sovietica Venera 14 atterra sul pianeta Venere, inviando a Terra immagini e dati scientifici preziosi sull’atmosfera del pianeta.
Nati e morti celebri
La data del 5 marzo è legata a giganti dell’arte e della scienza. Nel 1922 nasce a Bologna Pier Paolo Pasolini, intellettuale poliedrico, poeta e regista che ha segnato il Novecento italiano con il suo sguardo critico e visionario. Lo stesso giorno, nel 1943, nasceva a Poggio Bustone Lucio Battisti, il cantautore che ha rivoluzionato la musica leggera italiana con il suo sodalizio con Mogol.
Il mondo della scienza ricorda invece la scomparsa di Alessandro Volta, morto nel 1827. L’inventore della pila e scopritore del metano lasciò un’eredità inestimabile al progresso tecnologico mondiale.
Santi del giorno
La Chiesa cattolica commemora oggi:
• San Teofilo di Cesarea, vescovo del II secolo.
• San Lucio I, Papa e martire, che guidò la Chiesa nel difficile periodo delle persecuzioni romane.
• Sant’Adriano di Cesarea, martire sotto Diocleziano.
• San Giovanni Giuseppe della Croce, francescano alcantarino e patrono dell’isola di Ischia.