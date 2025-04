Almanacco del 5 Aprile

Il 5 aprile è una data che custodisce grandi eventi e figure straordinarie. In questo almanacco esploreremo i santi del giorno, gli accadimenti storici, le personalità nate in questa data, le imprese sportive e le scomparse che hanno segnato la storia. Un viaggio tra curiosità, ricordi e ispirazioni!

Santi del Giorno

San Vincenzo Ferrer (Sacerdote) , protettore dei predicatori.

, protettore dei predicatori. San Geraldo (Abate di Saint-Sauve)

Santa Ferbuta (Martire)

Accadde Oggi

1998: Inaugurato il ponte sospeso più lungo del mondo. Il Giappone inaugurò il Ponte di Akashi Kaikyō, una meraviglia dell’ingegneria moderna che collega le città di Kobe e Awaji. Con una lunghezza di 3.911 metri, il ponte rappresenta una sfida contro le forze della natura e un simbolo di progresso tecnologico.

Nati in Questo Giorno

1916: Gregory Peck. Attore leggendario di Hollywood, noto per il suo fascino e talento. Tra i suoi ruoli più celebri vi sono Il buio oltre la siepe e Vacanze romane, che lo hanno consacrato come icona del cinema mondiale.

1900: Spencer Tracy. Un gigante della recitazione, Tracy è considerato uno dei migliori attori di Hollywood. La sua carriera, che abbraccia oltre sessanta film, include capolavori come Indovina chi viene a cena? e Capitani coraggiosi.

1588: Thomas Hobbes. Filosofo inglese di fama mondiale, Hobbes è noto per il suo trattato politico Leviatano, in cui esplora la natura dell’autorità e della società, ponendo le basi della moderna teoria politica.

1928: Enzo Cannavale. Attore italiano versatile e amatissimo, Cannavale è stato un pilastro del cinema e del teatro, influenzato dalla tradizione eduardiana. Ha brillato in commedie e ruoli drammatici.

Nati… Sportivi

1976: Simone Inzaghi. Ex calciatore e attuale allenatore di successo. Nato a Piacenza, ha guidato diverse squadre italiane, tra cui la Lazio e l’Inter, mostrando talento sia in campo che a bordo campo.

1973: Fabrizio Pescatori. Ex nuotatore italiano specializzato nello stile libero e delfino, Pescatori è stato un membro importante della squadra nazionale, con una carriera ricca di successi.

1959: Nino La Rocca. Ex pugile nella categoria Pesi Welter, La Rocca ha portato il suo talento sul ring internazionale, guadagnandosi una reputazione per il suo stile dinamico e la sua determinazione.

Scomparsi Oggi

1994: Kurt Cobain. Frontman dei Nirvana, Cobain è stato una figura centrale del movimento grunge e una delle icone giovanili degli anni Novanta. La sua musica e il suo stile hanno influenzato milioni di fan in tutto il mondo.

2008: Charlton Heston. Attore iconico di Hollywood, Heston è noto per ruoli epici in film come Ben-Hur, I Dieci Comandamenti e El Cid. Con sessant’anni di carriera, ha lasciato un’eredità indelebile nel cinema.