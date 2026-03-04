Almanacco del 4 marzo: tra stelle della musica e grandi svolte storiche

Disservizi per Meta: Facebook e Instagram risultano inaccessibili da desktop in Italia e in Europa. Ecco cosa sta succedendo e gli ultimi aggiornamenti sul down.

L'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo Piano di Ormeggio: gestione diretta dei servizi, più efficienza e regole ferree per la sicurezza Ecco come cambiano le assegnazioni dei posti barca e quali sono le aree riservate per le attività istituzionali. Tutti i dettagli nell'articolo.

C’è chi la considera uno spazio secondario, quasi invisibile. Eppure, la lavanderia è uno degli ambienti più vissuti della casa, anche se spesso resta sacrificata in un angolo del bagno o stipata in un ripostiglio improvvisato. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato: complice il lavoro da casa e una maggiore attenzione all’organizzazione domestica, sempre più persone scelgono di progettare una lavanderia vera, pensata per essere pratica prima ancora che bella. Ecco i consigli per progettarne una. Lavanderia all'esterno Se la casa è piccola, la soluzione più intelligente può essere spostare tutto fuori casa. Balconi profondi, terrazzi coperti, giardini o cortili permettono di creare una zona lavaggio funzionale senza stravolgere la distribuzione interna. Sempre più diffusa l’idea di utilizzare piccole strutture prefabbricate o casette da giardino, che proteggono elettrodomestici e prodotti dalle intemperie mantenendo ordine visivo negli spazi esterni. Chi sta valutando questa opzione spesso cerca soluzioni già pronte e personalizzabili: per accedere al catalogo di casette in legno di www.casacasette.it fai click qui. Strutture compatte ma solide, pensate proprio per ospitare funzioni tecniche come lavanderie o piccoli laboratori domestici. Attenzione però agli aspetti pratici: servono collegamenti idrici corretti, uno scarico ben progettato e prese elettriche protette. Sfruttare la verticalità Lo…