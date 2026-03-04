Almanacco del 4 marzo: tra stelle della musica e grandi svolte storiche

Il 4 marzo la Chiesa cattolica celebra San Casimiro. Principe di Polonia e Granduca di Lituania, visse nel XV secolo e si distinse per la profonda devozione e la vita ascetica, nonostante i doveri di corte. È oggi il patrono della Polonia e della Lituania.
Avvenimenti storici principali
• 1152 – Federico Barbarossa re di Germania: Federico I di Hohenstaufen, meglio noto come il Barbarossa, viene eletto re dei tedeschi a Francoforte. Sarà una figura centrale del Medioevo, segnando profondamente i rapporti tra l’Impero e i Comuni italiani.
• 1848 – Lo Statuto Albertino: Re Carlo Alberto di Savoia emana lo Statuto Albertino. La carta, inizialmente concessa al Regno di Sardegna, diventerà la legge fondamentale del Regno d’Italia fino all’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana nel 1948.
• 1861 – Lincoln presidente degli Stati Uniti: Abraham Lincoln presta giuramento come 16º presidente degli Stati Uniti d’America. È il primo presidente appartenente al Partito Repubblicano e guiderà la nazione durante la drammatica Guerra di Secessione.
• 1947 – L’ultima condanna a morte in Italia: Viene eseguita a Villarbasse (Torino) l’ultima condanna a morte in Italia per crimini comuni. Pochi mesi dopo, con l’entrata in vigore della Costituzione, la pena capitale verrà abolita nel nostro Paese.
• 1975 – Charlie Chaplin diventa “Sir”: Il celebre attore e regista britannico Charlie Chaplin viene insignito del titolo di cavaliere dalla regina Elisabetta II, un riconoscimento alla sua immensa carriera nel cinema mondiale.
Scienza e cultura
• 1769 – La nebulosa di Orione: L’astronomo francese Charles Messier osserva e cataloga per la prima volta la Grande Nebulosa di Orione (M42). Il suo catalogo è ancora oggi un punto di riferimento per l’astronomia amatoriale.
• 1877 – Il debutto del Lago dei cigni: Al Teatro Bol’šoj di Mosca debutta il celebre balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Sebbene all’inizio l’accoglienza fosse tiepida, oggi è considerato il balletto per eccellenza della tradizione classica.
• 1950 – Cenerentola al cinema: Debutta nelle sale cinematografiche statunitensi “Cenerentola”, uno dei capolavori più amati della Disney, destinato a diventare un classico senza tempo.
Nati in questo giorno
• Antonio Vivaldi (1678): Il celebre compositore veneziano, autore de “Le quattro stagioni” e maestro assoluto del barocco.
• Giorgio Bassani (1916): Scrittore e poeta italiano, autore del celebre romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini”.
• Lucio Dalla (1943): Uno dei più grandi cantautori della musica italiana. La sua data di nascita è celebrata proprio nel titolo di una delle sue canzoni più famose, “4/3/1943”.
• Umberto Tozzi (1952): Cantante e chitarrista, icona della musica pop italiana nel mondo con successi come “Gloria” e “Ti amo”.
Scomparsi in questo giorno
• Jean-François Champollion (1832): L’archeologo e egittologo francese che riuscì a decifrare i geroglifici grazie alla Stele di Rosetta.
• Ippolito Nievo (1861): Scrittore e patriota italiano, autore de “Le confessioni d’un italiano”, scomparso in un naufragio nel Mar Tirreno.
• Luke Perry (2019): Attore statunitense, icona della serie TV cult degli anni ’90 “Beverly Hills 90210”.