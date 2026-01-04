Almanacco del 4 Gennaio: l’Euro faceva il suo ingresso sui mercati

Il 4 gennaio segna l’inizio della prima settimana piena dell’anno, un momento di transizione in cui l’inverno entra nel suo vivo e la storia ha spesso registrato svolte scientifiche e politiche di rilievo. Questa data è caratterizzata da scoperte che hanno cambiato il modo di comunicare e da nascite di personalità che hanno rivoluzionato il pensiero moderno.

I santi del giorno

Nella tradizione della Chiesa cattolica, il 4 gennaio si venerano Santa Angela da Foligno, mistica e terziaria francescana, e Santa Elisabetta Anna Bayley Seton, la prima santa nativa degli Stati Uniti d’America. Si ricorda inoltre San Rigoberto di Reims.

Nati il 4 gennaio

Isaac Newton (1643) – Fisico, matematico e astronomo inglese.

Louis Braille (1809) – Inventore dell’omonimo sistema di lettura per non vedenti.

Jacob Grimm (1785) – Filologo e scrittore tedesco, celebre per le fiabe raccolte con il fratello Wilhelm.

Pino Daniele (1955) – Cantautore e musicista italiano.

Gawain Briars (1958) – Giocatore di squash britannico.

Fabrizio Bentivoglio (1957) – Attore e regista italiano.

Michael Stipe (1960) – Cantante statunitense, leader dei R.E.M.

Toni Kroos (1990) – Calciatore tedesco.

Morti il 4 gennaio

Albert Camus (1960) – Scrittore e filosofo francese, Premio Nobel per la letteratura.

Christopher Isherwood (1986) – Scrittore inglese.

Tullio Pinelli (2009) – Sceneggiatore italiano.

Pino Daniele (2015) – Musicista e cantautore italiano.

Joan Micklin Silver (2021) – Regista statunitense.

Eventi storici

1947: Viene pubblicato il primo numero della rivista tedesca Der Spiegel.

1958: Lo Sputnik 1, il primo satellite artificiale della storia, rientra nell’atmosfera terrestre dopo aver completato la sua missione.

1967: Donald Campbell muore mentre tenta di battere il record mondiale di velocità sull’acqua con il suo idroplano Bluebird K7.

1999: Il lancio dell’euro sui mercati finanziari avviene con successo, segnando una data storica per l’economia europea.

2010: Viene inaugurato il Burj Khalifa a Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 828 metri.

Giornata mondiale

Il 4 gennaio si celebra la Giornata mondiale dell’alfabeto Braille. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo sistema di scrittura come mezzo di comunicazione per la piena realizzazione dei diritti umani delle persone non vedenti o ipovedenti.

Curiosità e citazione

I nati il 4 gennaio appartengono al segno del Capricorno. Si dice che le persone nate in questo giorno possiedano una determinazione ferrea e una capacità innata di dare struttura al caos, proprio come Isaac Newton fece con le leggi della fisica o Louis Braille con il linguaggio. Spesso mostrano una combinazione unica di pragmatismo e visione a lungo termine.

Citazione del giorno: “La verità si ritrova sempre nella semplicità, e non nella pluralità e nella confusione delle cose.” – Isaac Newton.