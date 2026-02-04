Almanacco del 4 febbraio 2026: 22 anni fa nasceva Facebook

Il 4 febbraio è una data che intreccia il coraggio civile con le grandi spartizioni politiche del Novecento. Dalla nascita di icone della libertà alla fondazione di strumenti che hanno ridefinito la comunicazione globale, questa giornata segna tappe fondamentali della modernità.

Santi del giorno

In questo giorno la liturgia ricorda:

Sant’Andrea Corsini, vescovo.

San Gilberto di Sempringham, sacerdote.

Santa Giovanna di Valois, regina.

San Giuseppe da Leonessa, sacerdote.

Nati celebri il 4 febbraio

Figure di spicco nate in questa data:

Rosa Parks (1913), pioniera del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti.

Charles Lindbergh (1902), aviatore celebre per la prima trasvolata atlantica senza scalo.

Alice Cooper (1948), icona del rock statunitense.

George Romero (1940), regista e sceneggiatore, maestro del cinema horror.

Natalie Imbruglia (1975), cantante e attrice australiana.

Fernand Léger (1881), pittore francese esponente del cubismo.

Ludwig Erhard (1897), politico tedesco, padre del “miracolo economico”.

Morti celebri il 4 febbraio

Personalità scomparse in questo giorno:

Settimio Severo (211), imperatore romano, deceduto a Eburacum (York).

Hendrik Lorentz (1928), fisico olandese e premio Nobel, fondamentale per lo studio dell’elettromagnetismo.

Satyendra Nath Bose (1974), fisico indiano che ha dato il nome ai “bosoni”.

Betty Friedan (2006), attivista e saggista, figura centrale del femminismo americano.

Iannis Xenakis (2001), compositore e architetto greco naturalizzato francese.

Eventi storici principali

Fatti realmente accaduti il 4 febbraio:

1789: George Washington viene eletto all’unanimità come primo presidente degli Stati Uniti.

1859: Il biblista Constantin von Tischendorf ritrova il Codex Sinaiticus, uno dei più antichi testi biblici al mondo.

1945: Inizia la Conferenza di Jalta tra Roosevelt, Churchill e Stalin per decidere le sorti dell’Europa post-bellica.

2004: Mark Zuckerberg lancia Facebook (inizialmente “TheFacebook”) dai server dell’università di Harvard.

Giornata mondiale

Il 4 febbraio ricorre la Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day), finalizzata alla sensibilizzazione e alla prevenzione globale della malattia.

Curiosità e tratti dei nati in questo giorno

I nati il 4 febbraio appartengono al segno dell’Acquario. Sono individui noti per la loro natura non convenzionale e per un idealismo che spesso si traduce in azioni concrete per la società. Possiedono una mente logica ma aperta al futuro, con una forte inclinazione verso l’indipendenza e il rifiuto delle ingiustizie.

Citazione del giorno

“L’unico modo per sconfiggere la paura è affrontarla.” (Rosa Parks)

