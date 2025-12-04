Almanacco del 4 dicembre. Oggi si festeggia Santa Barbara. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano e mancano 27 giorni alla fine dell’anno. Ci troviamo nel cuore dell’autunno meteorologico, ma l’atmosfera inizia decisamente a volgere verso l’inverno. È una data ricca di storia ecclesiastica, decisioni politiche cruciali e svolte nel mondo della musica e dell’arte. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La figura religiosa principale celebrata il 4 dicembre è Santa Barbara, vergine e martire. È una delle sante più popolari, invocata contro i fulmini e le morti improvvise; per via della sua agiografia legata al fuoco e alle esplosioni, è la patrona di vigili del fuoco, artificieri, artiglieri, minatori e marinai.

Oggi si ricordano anche:

San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa.

Il Beato Adolfo Kolping, sacerdote.

San Bernardo degli Uberti, vescovo.

Nati celebri italiani e stranieri

In questa data sono nate personalità che hanno lasciato un segno indelebile nell’architettura, nel cinema, nella letteratura e nello sport.

Rainer Maria Rilke (1875), scrittore e poeta austriaco di fama mondiale.

(1875), scrittore e poeta austriaco di fama mondiale. Francisco Franco (1892), generale e dittatore spagnolo.

(1892), generale e dittatore spagnolo. Gae Aulenti (1927), celebre architetto e designer italiana.

(1927), celebre architetto e designer italiana. Jeff Bridges (1949), attore e produttore cinematografico statunitense, premio Oscar.

(1949), attore e produttore cinematografico statunitense, premio Oscar. Sergej Bubka (1963), ex astista ucraino, leggenda dell’atletica leggera.

(1963), ex astista ucraino, leggenda dell’atletica leggera. Marisa Tomei (1964), attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar.

(1964), attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar. Jay-Z (1969), rapper, imprenditore e produttore discografico statunitense.

Morti celebri italiani e stranieri

Il 4 dicembre ha segnato l’addio di grandi pensatori e artisti rivoluzionari.

Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1642), cardinale e politico francese, noto come il Cardinale Richelieu.

(1642), cardinale e politico francese, noto come il Cardinale Richelieu. Thomas Hobbes (1679), filosofo britannico, autore del Leviatano.

(1679), filosofo britannico, autore del Leviatano. Luigi Galvani (1798), fisiologo e anatomista italiano, scopritore dell’elettricità biologica.

(1798), fisiologo e anatomista italiano, scopritore dell’elettricità biologica. Hannah Arendt (1975), filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense.

(1975), filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense. Frank Zappa (1993), compositore, chitarrista e cantante statunitense, genio del rock sperimentale.

(1993), compositore, chitarrista e cantante statunitense, genio del rock sperimentale. Sócrates (2011), calciatore e medico brasiliano, capitano della Seleção.

I principali eventi storici

Dalla storia della Chiesa alle missioni spaziali, ecco gli eventi chiave accaduti il 4 dicembre.

1154: Viene eletto Papa Adriano IV (Nicholas Breakspear). Rimane ad oggi l’unico pontefice di nazionalità inglese nella storia della Chiesa cattolica.

Viene eletto Papa Adriano IV (Nicholas Breakspear). Rimane ad oggi l’unico pontefice di nazionalità inglese nella storia della Chiesa cattolica. 1563: Si chiude ufficialmente il Concilio di Trento dopo 18 anni. Questo evento segna la risposta della Chiesa cattolica alla Riforma protestante e l’avvio della Controriforma.

Si chiude ufficialmente il Concilio di Trento dopo 18 anni. Questo evento segna la risposta della Chiesa cattolica alla Riforma protestante e l’avvio della Controriforma. 1674: Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan, nucleo di quella che diventerà la città di Chicago.

Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan, nucleo di quella che diventerà la città di Chicago. 1945: Il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione del paese alle Nazioni Unite (ONU).

Il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione del paese alle Nazioni Unite (ONU). 1969: I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un raid della polizia a Chicago.

I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un raid della polizia a Chicago. 1980: I Led Zeppelin annunciano ufficialmente il loro scioglimento tramite un comunicato stampa, due mesi dopo la morte del batterista John Bonham.

I Led Zeppelin annunciano ufficialmente il loro scioglimento tramite un comunicato stampa, due mesi dopo la morte del batterista John Bonham. 1996: La NASA lancia la missione Mars Pathfinder, che porterà il rover Sojourner sulla superficie di Marte.

Giornata mondiale

Il 4 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle banche, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo rilevante dei sistemi bancari nello sviluppo sostenibile e nel finanziamento dell’economia reale.

Inoltre, sebbene non sia una giornata “mondiale” ONU, in molti paesi (inclusa l’Italia) il 4 dicembre è tradizionalmente la festa del corpo dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, in onore di Santa Barbara.

Curiosità sui nati del 4 dicembre

Chi nasce il 4 dicembre possiede spesso una personalità audace e anticonformista. Governati da Giove, questi nati sotto il segno del Sagittario tendono a sfidare lo status quo e a perseguire obiettivi ambiziosi con grande tenacia. Si dice che abbiano un talento naturale per la strategia e una notevole resilienza di fronte alle difficoltà.

Citazione del giorno

“Che tutto ti accada: bellezza e terrore. Si deve solo andare: nessun sentire è definitivo.” (Rainer Maria Rilke)

