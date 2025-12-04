Almanacco del 4 dicembre. Oggi si festeggia Santa Barbara. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Santa Barbara Copersito

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano e mancano 27 giorni alla fine dell’anno. Ci troviamo nel cuore dell’autunno meteorologico, ma l’atmosfera inizia decisamente a volgere verso l’inverno. È una data ricca di storia ecclesiastica, decisioni politiche cruciali e svolte nel mondo della musica e dell’arte. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La figura religiosa principale celebrata il 4 dicembre è Santa Barbara, vergine e martire. È una delle sante più popolari, invocata contro i fulmini e le morti improvvise; per via della sua agiografia legata al fuoco e alle esplosioni, è la patrona di vigili del fuoco, artificieri, artiglieri, minatori e marinai.

Oggi si ricordano anche:

  • San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa.
  • Il Beato Adolfo Kolping, sacerdote.
  • San Bernardo degli Uberti, vescovo.

Nati celebri italiani e stranieri

In questa data sono nate personalità che hanno lasciato un segno indelebile nell’architettura, nel cinema, nella letteratura e nello sport.

  • Rainer Maria Rilke (1875), scrittore e poeta austriaco di fama mondiale.
  • Francisco Franco (1892), generale e dittatore spagnolo.
  • Gae Aulenti (1927), celebre architetto e designer italiana.
  • Jeff Bridges (1949), attore e produttore cinematografico statunitense, premio Oscar.
  • Sergej Bubka (1963), ex astista ucraino, leggenda dell’atletica leggera.
  • Marisa Tomei (1964), attrice statunitense, vincitrice del premio Oscar.
  • Jay-Z (1969), rapper, imprenditore e produttore discografico statunitense.

Morti celebri italiani e stranieri

Il 4 dicembre ha segnato l’addio di grandi pensatori e artisti rivoluzionari.

  • Armand-Jean du Plessis de Richelieu (1642), cardinale e politico francese, noto come il Cardinale Richelieu.
  • Thomas Hobbes (1679), filosofo britannico, autore del Leviatano.
  • Luigi Galvani (1798), fisiologo e anatomista italiano, scopritore dell’elettricità biologica.
  • Hannah Arendt (1975), filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense.
  • Frank Zappa (1993), compositore, chitarrista e cantante statunitense, genio del rock sperimentale.
  • Sócrates (2011), calciatore e medico brasiliano, capitano della Seleção.

I principali eventi storici

Dalla storia della Chiesa alle missioni spaziali, ecco gli eventi chiave accaduti il 4 dicembre.

  • 1154: Viene eletto Papa Adriano IV (Nicholas Breakspear). Rimane ad oggi l’unico pontefice di nazionalità inglese nella storia della Chiesa cattolica.
  • 1563: Si chiude ufficialmente il Concilio di Trento dopo 18 anni. Questo evento segna la risposta della Chiesa cattolica alla Riforma protestante e l’avvio della Controriforma.
  • 1674: Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan, nucleo di quella che diventerà la città di Chicago.
  • 1945: Il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione del paese alle Nazioni Unite (ONU).
  • 1969: I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un raid della polizia a Chicago.
  • 1980: I Led Zeppelin annunciano ufficialmente il loro scioglimento tramite un comunicato stampa, due mesi dopo la morte del batterista John Bonham.
  • 1996: La NASA lancia la missione Mars Pathfinder, che porterà il rover Sojourner sulla superficie di Marte.

Giornata mondiale

Il 4 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle banche, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo rilevante dei sistemi bancari nello sviluppo sostenibile e nel finanziamento dell’economia reale.

Inoltre, sebbene non sia una giornata “mondiale” ONU, in molti paesi (inclusa l’Italia) il 4 dicembre è tradizionalmente la festa del corpo dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare, in onore di Santa Barbara.

Curiosità sui nati del 4 dicembre

Chi nasce il 4 dicembre possiede spesso una personalità audace e anticonformista. Governati da Giove, questi nati sotto il segno del Sagittario tendono a sfidare lo status quo e a perseguire obiettivi ambiziosi con grande tenacia. Si dice che abbiano un talento naturale per la strategia e una notevole resilienza di fronte alle difficoltà.

Citazione del giorno

“Che tutto ti accada: bellezza e terrore. Si deve solo andare: nessun sentire è definitivo.” (Rainer Maria Rilke)

