Almanacco del 3 Dicembre. Oggi si festeggia San Francesco Saverio. Scopri fatti, eventi e programmi tv sul Canale 79

Il 3 dicembre è il 337º giorno del calendario gregoriano (il 338º negli anni bisestili) e mancano 28 giorni alla fine dell’anno. È una data che segna profondi cambiamenti nella scienza e nella comunicazione, unendo idealmente il coraggio della medicina pionieristica alla rivoluzione digitale che ha modificato le nostre interazioni quotidiane.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica venera oggi San Francesco Saverio (Francisco de Jasso Azpilicueta y Atondo), sacerdote gesuita e missionario spagnolo, proclamato patrono delle missioni. Si ricordano inoltre San Birino di Dorchester, vescovo, e San Cassiano di Tangeri, martire.

Nati il 3 dicembre

Di seguito l’elenco dei principali personaggi italiani e stranieri nati in questa data:

Joseph Conrad (1857), scrittore polacco naturalizzato britannico, autore di Cuore di tenebra.

(1857), scrittore polacco naturalizzato britannico, autore di Cuore di tenebra. Nino Rota (1911), compositore italiano, celebre per le colonne sonore dei film di Federico Fellini e per Il Padrino.

(1911), compositore italiano, celebre per le colonne sonore dei film di Federico Fellini e per Il Padrino. Jean-Luc Godard (1930), regista e sceneggiatore francese, esponente della Nouvelle Vague.

(1930), regista e sceneggiatore francese, esponente della Nouvelle Vague. Ozzy Osbourne (1948), cantautore britannico, storico frontman dei Black Sabbath.

(1948), cantautore britannico, storico frontman dei Black Sabbath. Pier Ferdinando Casini (1955), politico italiano.

(1955), politico italiano. Julianne Moore (1960), attrice statunitense, premio Oscar per Still Alice.

(1960), attrice statunitense, premio Oscar per Still Alice. Daryl Hannah (1960), attrice statunitense.

(1960), attrice statunitense. Brendan Fraser (1968), attore statunitense naturalizzato canadese, premio Oscar per The Whale.

(1968), attore statunitense naturalizzato canadese, premio Oscar per The Whale. Christian Karembeu (1970), ex calciatore francese campione del mondo.

(1970), ex calciatore francese campione del mondo. David Villa (1981), ex calciatore spagnolo campione del mondo.

(1981), ex calciatore spagnolo campione del mondo. Amanda Seyfried (1985), attrice e cantante statunitense.

(1985), attrice e cantante statunitense. Michela Quattrociocche (1988), attrice italiana.

Morti il 3 dicembre

Elenco delle personalità italiane e straniere scomparse in questo giorno:

Robert Louis Stevenson (1894), scrittore scozzese, autore de L’isola del tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde.

(1894), scrittore scozzese, autore de L’isola del tesoro e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. Scipio Slataper (1915), scrittore e militare italiano, voce importante della letteratura vociana.

(1915), scrittore e militare italiano, voce importante della letteratura vociana. Pierre-Auguste Renoir (1919), pittore francese, tra i massimi esponenti dell’Impressionismo.

(1919), pittore francese, tra i massimi esponenti dell’Impressionismo. Giovanni Rossino (1986), vescovo cattolico italiano.

(1986), vescovo cattolico italiano. Scott Weiland (2015), cantante statunitense, voce degli Stone Temple Pilots.

Eventi principali

1906: Viene fondato il Football Club Torino (oggi Torino Football Club) presso la birreria Voigt di Torino.

Viene fondato il Football Club Torino (oggi Torino Football Club) presso la birreria Voigt di Torino. 1967: Il cardiochirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettua a Città del Capo il primo trapianto di cuore umano al mondo su Louis Washkansky, un uomo di 53 anni.

Il cardiochirurgo sudafricano Christiaan Barnard effettua a Città del Capo il primo trapianto di cuore umano al mondo su Louis Washkansky, un uomo di 53 anni. 1973: La sonda spaziale Pioneer 10 invia sulla Terra le prime immagini ravvicinate del pianeta Giove.

La sonda spaziale Pioneer 10 invia sulla Terra le prime immagini ravvicinate del pianeta Giove. 1992: Viene inviato il primo SMS della storia. L’ingegnere britannico Neil Papworth spedisce da un computer un messaggio a un telefono cellulare Orbitel 901.

Viene inviato il primo SMS della storia. L’ingegnere britannico Neil Papworth spedisce da un computer un messaggio a un telefono cellulare Orbitel 901. 1994: La Sony lancia sul mercato giapponese la prima PlayStation, rivoluzionando il settore dei videogiochi domestici.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981 (e celebrata stabilmente dal 1992) per promuovere la comprensione dei problemi legati alla disabilità e garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone disabili.

Curiosità

Il testo del primo SMS della storia, inviato il 3 dicembre 1992 da Neil Papworth al direttore della Vodafone Richard Jarvis, era molto semplice e augurale: recitava “Merry Christmas” (Buon Natale), nonostante mancassero ancora diverse settimane alla festività. Papworth non ricevette risposta, poiché i telefoni dell’epoca non avevano ancora la capacità di inviare testi, ma solo di riceverli.

Citazione

“Non c’è dovere che sottovalutiamo tanto quanto il dovere di essere felici.” (Robert Louis Stevenson)

