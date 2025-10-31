Almanacco del 31 Ottobre, si celebra Santa Lucilla. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 31 Ottobre è il 304º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, il 305º negli anni bisestili. Mancano 61 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi epocali, figure storiche di rilievo e ricorrenze religiose e civili che ne fanno un giorno denso di significati.
Santi celebrati il 31 Ottobre
- Santa Lucilla di Roma, vergine e martire
- Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León
- San Quintino, martire
- San Wolfgango di Ratisbona, vescovo
Nati il 31 Ottobre
- Johannes Vermeer (1632), pittore olandese, maestro della luce e della quiete domestica
- Jan Vermeer (1632), artista barocco, noto per “La ragazza con l’orecchino di perla”
- John Keats (1795), poeta inglese, figura centrale del Romanticismo
- Chiang Kai-shek (1887), leader cinese e presidente della Repubblica di Cina
- Michael Landon (1936), attore e regista statunitense, volto noto della televisione
- Peter Jackson (1961), regista neozelandese, celebre per la trilogia de “Il Signore degli Anelli”
- Marco van Basten (1964), calciatore olandese, tre volte Pallone d’Oro
- Rob Schneider (1963), attore e comico statunitense
Morti il 31 Ottobre
- Indira Gandhi (1984), prima donna primo ministro dell’India, assassinata a Nuova Delhi
- Federico Fellini (1993), regista italiano, vincitore di quattro premi Oscar
- Harry Houdini (1926), illusionista e escapologo statunitense, morto per peritonite
- Egon Schiele (1918), pittore austriaco, esponente dell’Espressionismo
Eventi storici del 31 Ottobre
- 475: Romolo Augustolo è proclamato imperatore romano d’Occidente
- 802: Irene di Bisanzio viene deposta; Niceforo il Logoteta diventa imperatore d’Oriente
- 1512: Michelangelo Buonarroti completa la volta della Cappella Sistina
- 1517: Martin Lutero affigge le 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, avviando la Riforma protestante
- 1922: Benito Mussolini riceve l’incarico di formare il governo dal re Vittorio Emanuele III
- 2000: L’equipaggio della missione Expedition 1 parte per la Stazione Spaziale Internazionale, dando inizio alla sua occupazione permanente
Giornata mondiale del 31 Ottobre
- Giornata mondiale delle città, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile
Curiosità sui nati il 31 Ottobre
- Johannes Vermeer fu riscoperto solo nel XIX secolo, dopo secoli di oblio.
- John Keats morì a soli 25 anni, ma la sua poesia influenzò profondamente il Romanticismo europeo.
- Peter Jackson ha vinto tre Oscar per “Il ritorno del re”, chiudendo la trilogia con successo epocale.
- Marco van Basten è ricordato per il celebre gol al volo nella finale di Euro ’88.
Citazione del giorno
“Non c’è nulla di stabile nell’universo; tutto si muove, tutto cambia.” — John Keats
