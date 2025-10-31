Almanacco del 31 Ottobre, si celebra Santa Lucilla. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 31 Ottobre è il 304º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, il 305º negli anni bisestili. Mancano 61 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi epocali, figure storiche di rilievo e ricorrenze religiose e civili che ne fanno un giorno denso di significati.

Santi celebrati il 31 Ottobre

Santa Lucilla di Roma, vergine e martire

Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León

San Quintino, martire

San Wolfgango di Ratisbona, vescovo

Nati il 31 Ottobre

Johannes Vermeer (1632), pittore olandese, maestro della luce e della quiete domestica



John Keats (1795), poeta inglese, figura centrale del Romanticismo

Chiang Kai-shek (1887), leader cinese e presidente della Repubblica di Cina

Michael Landon (1936), attore e regista statunitense, volto noto della televisione

Peter Jackson (1961), regista neozelandese, celebre per la trilogia de “Il Signore degli Anelli”

Marco van Basten (1964), calciatore olandese, tre volte Pallone d’Oro

Rob Schneider (1963), attore e comico statunitense

Morti il 31 Ottobre

Indira Gandhi (1984), prima donna primo ministro dell’India, assassinata a Nuova Delhi

Federico Fellini (1993), regista italiano, vincitore di quattro premi Oscar

Harry Houdini (1926), illusionista e escapologo statunitense, morto per peritonite

Egon Schiele (1918), pittore austriaco, esponente dell’Espressionismo

Eventi storici del 31 Ottobre

475: Romolo Augustolo è proclamato imperatore romano d’Occidente

802: Irene di Bisanzio viene deposta; Niceforo il Logoteta diventa imperatore d’Oriente

1512: Michelangelo Buonarroti completa la volta della Cappella Sistina

1517: Martin Lutero affigge le 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, avviando la Riforma protestante

1922: Benito Mussolini riceve l’incarico di formare il governo dal re Vittorio Emanuele III

2000: L’equipaggio della missione Expedition 1 parte per la Stazione Spaziale Internazionale, dando inizio alla sua occupazione permanente

Giornata mondiale del 31 Ottobre

Giornata mondiale delle città, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile

Curiosità sui nati il 31 Ottobre

Johannes Vermeer fu riscoperto solo nel XIX secolo, dopo secoli di oblio.

John Keats morì a soli 25 anni, ma la sua poesia influenzò profondamente il Romanticismo europeo.

Peter Jackson ha vinto tre Oscar per “Il ritorno del re”, chiudendo la trilogia con successo epocale.

Marco van Basten è ricordato per il celebre gol al volo nella finale di Euro ’88.

Citazione del giorno

“Non c’è nulla di stabile nell’universo; tutto si muove, tutto cambia.” — John Keats

