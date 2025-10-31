Almanacco del 31 Ottobre, si celebra Santa Lucilla. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Santa Lucilla

Il 31 Ottobre è il 304º giorno dell’anno nel calendario gregoriano, il 305º negli anni bisestili. Mancano 61 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi epocali, figure storiche di rilievo e ricorrenze religiose e civili che ne fanno un giorno denso di significati.

Santi celebrati il 31 Ottobre

  • Santa Lucilla di Roma, vergine e martire
  • Santi Claudio, Luperco e Vittorico, martiri di León
  • San Quintino, martire
  • San Wolfgango di Ratisbona, vescovo

Nati il 31 Ottobre

  • Johannes Vermeer (1632), pittore olandese, maestro della luce e della quiete domestica
  • Jan Vermeer (1632), artista barocco, noto per “La ragazza con l’orecchino di perla”
  • John Keats (1795), poeta inglese, figura centrale del Romanticismo
  • Chiang Kai-shek (1887), leader cinese e presidente della Repubblica di Cina
  • Michael Landon (1936), attore e regista statunitense, volto noto della televisione
  • Peter Jackson (1961), regista neozelandese, celebre per la trilogia de “Il Signore degli Anelli”
  • Marco van Basten (1964), calciatore olandese, tre volte Pallone d’Oro
  • Rob Schneider (1963), attore e comico statunitense

Morti il 31 Ottobre

  • Indira Gandhi (1984), prima donna primo ministro dell’India, assassinata a Nuova Delhi
  • Federico Fellini (1993), regista italiano, vincitore di quattro premi Oscar
  • Harry Houdini (1926), illusionista e escapologo statunitense, morto per peritonite
  • Egon Schiele (1918), pittore austriaco, esponente dell’Espressionismo

Eventi storici del 31 Ottobre

  • 475: Romolo Augustolo è proclamato imperatore romano d’Occidente
  • 802: Irene di Bisanzio viene deposta; Niceforo il Logoteta diventa imperatore d’Oriente
  • 1512: Michelangelo Buonarroti completa la volta della Cappella Sistina
  • 1517: Martin Lutero affigge le 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, avviando la Riforma protestante
  • 1922: Benito Mussolini riceve l’incarico di formare il governo dal re Vittorio Emanuele III
  • 2000: L’equipaggio della missione Expedition 1 parte per la Stazione Spaziale Internazionale, dando inizio alla sua occupazione permanente

Giornata mondiale del 31 Ottobre

  • Giornata mondiale delle città, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile

Curiosità sui nati il 31 Ottobre

  • Johannes Vermeer fu riscoperto solo nel XIX secolo, dopo secoli di oblio.
  • John Keats morì a soli 25 anni, ma la sua poesia influenzò profondamente il Romanticismo europeo.
  • Peter Jackson ha vinto tre Oscar per “Il ritorno del re”, chiudendo la trilogia con successo epocale.
  • Marco van Basten è ricordato per il celebre gol al volo nella finale di Euro ’88.

Citazione del giorno

“Non c’è nulla di stabile nell’universo; tutto si muove, tutto cambia.” — John Keats

