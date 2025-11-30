Almanacco del 30 Novembre, oggi si festeggia Sant’Andrea

Il 30 novembre è il 334º giorno dell’anno (335º nei bisestili). Mancano 31 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.

Santi del giorno

Sant’Andrea Apostolo, fratello di San Pietro, martirizzato a Patrasso su una croce a forma di X, patrono di Scozia, Russia e Grecia.

Beato Alessandro Crow, martire.

San Galgano Guidotti, eremita toscano.

San Giuseppe Marchand, sacerdote e martire.

Beato Arcangelo da Campobasso, francescano.

Nati il 30 novembre

Jonathan Swift (1667), scrittore irlandese, autore de “I viaggi di Gulliver”.

Winston Churchill (1874), statista britannico, premio Nobel per la letteratura.

Mark Twain (1835), scrittore statunitense, autore di “Le avventure di Tom Sawyer”.

Andrea Palladio (1508), architetto italiano.

Red Canzian (1951), musicista italiano, membro dei Pooh.

Woody Allen (1935), regista e attore statunitense.

Billy Idol (1955), cantante britannico.

Ben Stiller (1965), attore e regista statunitense.

Andrea Branzi (1938), architetto e designer italiano.

Morti il 30 novembre

Sant’Andrea Apostolo (60), martire.

Oscar Wilde (1900), scrittore e drammaturgo irlandese.

Fernando Pessoa (1935), poeta portoghese.

Bonaventura Cavalieri (1647), matematico italiano.

Friedrich List (1846), economista tedesco.

George H. W. Bush (2018), 41º presidente degli Stati Uniti.

Paul Walker (2013), attore statunitense.

Guy Debord (1994), filosofo francese.

Etty Hillesum (1943), scrittrice olandese ebrea.

Eventi del 30 novembre

1782: Stati Uniti e Gran Bretagna firmano a Parigi gli articoli preliminari di pace della Guerra d’indipendenza americana.

1786: Il Granducato di Toscana diventa il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte.

1939: L’Unione Sovietica invade la Finlandia, dando inizio alla Guerra d’Inverno.

1954: Una meteorite colpisce una donna in Alabama, primo caso documentato di impatto su un essere umano.

1966: Barbados ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1979: Papa Giovanni Paolo II visita la Turchia, primo pontefice a farlo.

Giornata mondiale

Il 30 novembre si celebra la Giornata internazionale “Cities for Life” contro la pena di morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

Curiosità sui nati

Jonathan Swift, nato nel 1667, è considerato il maestro della satira politica e sociale.

Winston Churchill, nato nel 1874, fu anche scrittore e vinse il Nobel per la letteratura nel 1953.

Mark Twain, nato nel 1835, è ritenuto il padre della letteratura americana moderna.

Woody Allen, nato nel 1935, ha diretto oltre 50 film, molti dei quali premiati.

Andrea Palladio, nato nel 1508, influenzò l’architettura europea con il suo stile classico.

Citazione

“Il segreto per andare avanti è iniziare.” — Mark Twain