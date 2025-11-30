Almanacco del 30 Novembre, oggi si festeggia Sant’Andrea

Il 30 novembre tra santi, nascite illustri, morti celebri, eventi storici e la Giornata mondiale contro la pena di morte.

A cura di Redazione Infocilento
Sant'Andrea

Il 30 novembre è il 334º giorno dell’anno (335º nei bisestili). Mancano 31 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.

Santi del giorno

  • Sant’Andrea Apostolo, fratello di San Pietro, martirizzato a Patrasso su una croce a forma di X, patrono di Scozia, Russia e Grecia.
  • Beato Alessandro Crow, martire.
  • San Galgano Guidotti, eremita toscano.
  • San Giuseppe Marchand, sacerdote e martire.
  • Beato Arcangelo da Campobasso, francescano.

Nati il 30 novembre

  • Jonathan Swift (1667), scrittore irlandese, autore de “I viaggi di Gulliver”.
  • Winston Churchill (1874), statista britannico, premio Nobel per la letteratura.
  • Mark Twain (1835), scrittore statunitense, autore di “Le avventure di Tom Sawyer”.
  • Andrea Palladio (1508), architetto italiano.
  • Red Canzian (1951), musicista italiano, membro dei Pooh.
  • Woody Allen (1935), regista e attore statunitense.
  • Billy Idol (1955), cantante britannico.
  • Ben Stiller (1965), attore e regista statunitense.
  • Andrea Branzi (1938), architetto e designer italiano.

Morti il 30 novembre

  • Sant’Andrea Apostolo (60), martire.
  • Oscar Wilde (1900), scrittore e drammaturgo irlandese.
  • Fernando Pessoa (1935), poeta portoghese.
  • Bonaventura Cavalieri (1647), matematico italiano.
  • Friedrich List (1846), economista tedesco.
  • George H. W. Bush (2018), 41º presidente degli Stati Uniti.
  • Paul Walker (2013), attore statunitense.
  • Guy Debord (1994), filosofo francese.
  • Etty Hillesum (1943), scrittrice olandese ebrea.

Eventi del 30 novembre

  • 1782: Stati Uniti e Gran Bretagna firmano a Parigi gli articoli preliminari di pace della Guerra d’indipendenza americana.
  • 1786: Il Granducato di Toscana diventa il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte.
  • 1939: L’Unione Sovietica invade la Finlandia, dando inizio alla Guerra d’Inverno.
  • 1954: Una meteorite colpisce una donna in Alabama, primo caso documentato di impatto su un essere umano.
  • 1966: Barbados ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.
  • 1979: Papa Giovanni Paolo II visita la Turchia, primo pontefice a farlo.

Giornata mondiale

Il 30 novembre si celebra la Giornata internazionale “Cities for Life” contro la pena di morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.

Curiosità sui nati

  • Jonathan Swift, nato nel 1667, è considerato il maestro della satira politica e sociale.
  • Winston Churchill, nato nel 1874, fu anche scrittore e vinse il Nobel per la letteratura nel 1953.
  • Mark Twain, nato nel 1835, è ritenuto il padre della letteratura americana moderna.
  • Woody Allen, nato nel 1935, ha diretto oltre 50 film, molti dei quali premiati.
  • Andrea Palladio, nato nel 1508, influenzò l’architettura europea con il suo stile classico.

Citazione

“Il segreto per andare avanti è iniziare.” — Mark Twain

Leggi anche:

Almanacco del 29 Settembre: la Regola francescana approvata da Onorio III segna la storia della Chiesa
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.