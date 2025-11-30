Almanacco del 30 Novembre, oggi si festeggia Sant’Andrea

Il 30 novembre è il 334º giorno dell’anno (335º nei bisestili). Mancano 31 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.
Santi del giorno
- Sant’Andrea Apostolo, fratello di San Pietro, martirizzato a Patrasso su una croce a forma di X, patrono di Scozia, Russia e Grecia.
- Beato Alessandro Crow, martire.
- San Galgano Guidotti, eremita toscano.
- San Giuseppe Marchand, sacerdote e martire.
- Beato Arcangelo da Campobasso, francescano.
Nati il 30 novembre
- Jonathan Swift (1667), scrittore irlandese, autore de “I viaggi di Gulliver”.
- Winston Churchill (1874), statista britannico, premio Nobel per la letteratura.
- Mark Twain (1835), scrittore statunitense, autore di “Le avventure di Tom Sawyer”.
- Andrea Palladio (1508), architetto italiano.
- Red Canzian (1951), musicista italiano, membro dei Pooh.
- Woody Allen (1935), regista e attore statunitense.
- Billy Idol (1955), cantante britannico.
- Ben Stiller (1965), attore e regista statunitense.
- Andrea Branzi (1938), architetto e designer italiano.
Morti il 30 novembre
- Sant’Andrea Apostolo (60), martire.
- Oscar Wilde (1900), scrittore e drammaturgo irlandese.
- Fernando Pessoa (1935), poeta portoghese.
- Bonaventura Cavalieri (1647), matematico italiano.
- Friedrich List (1846), economista tedesco.
- George H. W. Bush (2018), 41º presidente degli Stati Uniti.
- Paul Walker (2013), attore statunitense.
- Guy Debord (1994), filosofo francese.
- Etty Hillesum (1943), scrittrice olandese ebrea.
Eventi del 30 novembre
- 1782: Stati Uniti e Gran Bretagna firmano a Parigi gli articoli preliminari di pace della Guerra d’indipendenza americana.
- 1786: Il Granducato di Toscana diventa il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte.
- 1939: L’Unione Sovietica invade la Finlandia, dando inizio alla Guerra d’Inverno.
- 1954: Una meteorite colpisce una donna in Alabama, primo caso documentato di impatto su un essere umano.
- 1966: Barbados ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.
- 1979: Papa Giovanni Paolo II visita la Turchia, primo pontefice a farlo.
Giornata mondiale
Il 30 novembre si celebra la Giornata internazionale “Cities for Life” contro la pena di morte, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio.
Curiosità sui nati
- Jonathan Swift, nato nel 1667, è considerato il maestro della satira politica e sociale.
- Winston Churchill, nato nel 1874, fu anche scrittore e vinse il Nobel per la letteratura nel 1953.
- Mark Twain, nato nel 1835, è ritenuto il padre della letteratura americana moderna.
- Woody Allen, nato nel 1935, ha diretto oltre 50 film, molti dei quali premiati.
- Andrea Palladio, nato nel 1508, influenzò l’architettura europea con il suo stile classico.
Citazione
“Il segreto per andare avanti è iniziare.” — Mark Twain