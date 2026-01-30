Almanacco del 30 gennaio, oggi si festeggia Santa Martina. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 30 gennaio è il trentesimo giorno del calendario gregoriano. Questa data ha segnato passaggi cruciali nella storia delle nazioni, con eventi che spaziano dalle esecuzioni reali alle grandi scoperte scientifiche, fino a momenti di profonda riflessione umanitaria.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica celebra la memoria di Santa Martina, martire romana del III secolo, e di Santa Giacinta Marescotti, religiosa del Terzo Ordine Regolare di San Francesco. Viene ricordato inoltre San Muziano Maria Wiaux, religioso belga dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Nati celebri del 30 gennaio

L’elenco dei personaggi illustri nati in questa data comprende figure di spicco della politica, dello spettacolo e della letteratura:

Franklin Delano Roosevelt (1882), 32º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Franklin J. Schaffner (1920), regista statunitense premio Oscar per Patton, generale d’acciaio.

Olof Palme (1927), politico svedese e due volte Primo ministro.

Gene Hackman (1930), attore statunitense vincitore di due premi Oscar.

Sandra Milo (1933), celebre attrice e conduttrice televisiva italiana.

Boris Spasskij (1937), scacchista russo, campione del mondo dal 1969 al 1972.

Phil Collins (1951), musicista britannico, batterista e cantante dei Genesis.

Christian Bale (1974), attore gallese noto per la sua versatilità e trasformismo.

Felipe VI di Spagna (1968), attuale Re di Spagna.

Morti celebri del 30 gennaio

Tra le personalità scomparse in questo giorno si annoverano sovrani, artisti e leader storici:

Carlo I d’Inghilterra (1649), Re d’Inghilterra, Scozia e Irlanda, decapitato a Londra.

Mayerling: muoiono in circostanze drammatiche l’Arciduca Rodolfo d’Asburgo-Lorena e Maria Vetsera (1889).

Mahatma Gandhi (1948), leader dell’indipendenza indiana e teorico della non-violenza, assassinato a Nuova Delhi.

Ferdinand Porsche (1951), ingegnere e imprenditore austriaco, fondatore dell’omonima casa automobilistica.

Orfeo Tamburi (1994), pittore e illustratore italiano.

Ingo Schwichtenberg (1995), batterista tedesco e co-fondatore degli Helloween.

Eventi storici principali

La giornata del 30 gennaio ha visto il verificarsi di episodi che hanno cambiato il volto del mondo moderno:

1649: Re Carlo I viene giustiziato a Whitehall, evento che segna il culmine della guerra civile inglese.

1933: Adolf Hitler giura come Cancelliere della Germania, segnando l’inizio del regime nazista.

1945: La nave passeggeri Wilhelm Gustloff viene affondata da un sottomarino sovietico nel Mar Baltico, causando la più grande tragedia marittima della storia con migliaia di vittime.

1969: I Beatles tengono il loro ultimo concerto sul tetto della sede della Apple Corps a Londra, noto come il Rooftop Concert.

1972: Bloody Sunday a Derry, in Irlanda del Nord, dove i paracadutisti britannici aprono il fuoco sui manifestanti per i diritti civili.

2002: In Italia, avviene il delitto di Cogne, un caso di cronaca nera che ha avuto un enorme impatto mediatico.

Giornata mondiale

Il 30 gennaio ricorre la Giornata mondiale per la lotta alle malattie tropicali trascurate (NTD), istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su patologie che colpiscono oltre un miliardo di persone nelle comunità più povere del pianeta. In ambito scolastico, si celebra spesso anche la Giornata scolastica della non-violenza e della pace, in onore dell’anniversario della morte di Gandhi.

Curiosità sui nati il 30 gennaio

Chi nasce in questo giorno è spesso descritto come una persona dotata di una grande determinazione e di un carisma silenzioso. Storicamente, molti nati il 30 gennaio hanno mostrato una spiccata capacità di leadership in tempi di crisi, come dimostrato dalla resilienza di Roosevelt o dalla precisione strategica di Spasskij. C’è una tendenza verso l’originalità e la rottura degli schemi, visibile nella carriera di artisti poliedrici come Phil Collins o Christian Bale.

Citazione del giorno

“Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre.” — Mahatma Gandhi

