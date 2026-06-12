Salerno, al via il “Sindacato di Strada” della FLAI CGIL: tutele e diritti contro sfruttamento e caporalato

È stato presentato questa mattina a Salerno il progetto “Sindacato di Strada” della FLAI CGIL, un’iniziativa che da anni porta il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia per incontrare lavoratrici e lavoratori spesso esclusi dai tradizionali canali di tutela.

L’obiettivo è far emergere le situazioni più critiche, contrastare sfruttamento, lavoro nero e caporalato, e offrire assistenza concreta a chi vive condizioni di precarietà e vulnerabilità.

Contrasto al caporalato e tutela dei lavoratori invisibili

Particolare attenzione sarà rivolta ai lavoratori agricoli, ai migranti e a tutti coloro che rischiano di restare invisibili.

Nel corso della presentazione sono stati illustrati il calendario delle attività e le modalità operative del progetto, che interesserà l’intero territorio provinciale.

Un presidio di legalità sul territorio salernitano

Un presidio di ascolto e vicinanza che punta a rafforzare la presenza sindacale sul campo, promuovendo legalità, dignità del lavoro e diritti per tutti, soprattutto per chi ha meno strumenti per far sentire la propria voce.