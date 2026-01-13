Almanacco del 30 gennaio: fa il suo esordio Topolino. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 13 gennaio è il tredicesimo giorno del calendario gregoriano. Questa data segna un momento di passaggio nel cuore dell’inverno, legando eventi dell’antichità romana a scoperte scientifiche moderne e momenti cruciali della storia letteraria e politica mondiale.

Santi del giorno

Il 13 gennaio la Chiesa cattolica celebra Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa, vissuto nel IV secolo e strenuo difensore dell’ortodossia contro l’arianesimo. Vengono inoltre ricordati San Remigio di Reims, vescovo dei Franchi, e Santa Glafira.

Nati il 13 gennaio

In questa data sono nate personalità di rilievo nel campo della scienza, dell’arte e dello spettacolo:

Marco Terenzio Varrone (116 a.C.), letterato e scrittore romano.

Pietro Metastasio (1698), poeta e librettista italiano.

Felice Orsini (1819), rivoluzionario italiano.

James Joyce (1882), scrittore e poeta irlandese.

Sophie Sophie (1908), attrice francese.

Enrico Montesano (1945), attore e conduttore televisivo italiano.

Marco Pantani (1970), ciclista su strada italiano.

Patrick Dempsey (1966), attore statunitense.

Orlando Bloom (1977), attore britannico.

Morti il 13 gennaio

Personaggi storici e artisti che sono scomparsi in questa giornata:

San Francesco da Paola (1507), religioso italiano.

Ugo Basseville (1793), diplomatico francese.

Victor Cousin (1867), filosofo francese.

Wyatt Earp (1929), celebre sceriffo del West americano.

Salvador Novo (1974), poeta e cronista messicano.

Donny Hathaway (1979), cantante e musicista statunitense.

Eventi principali

La storia del 13 gennaio è costellata di riforme politiche e avvenimenti di cronaca:

27 a.C.: Ottaviano restituisce formalmente il potere al Senato romano, dando inizio al Principato e ricevendo tre giorni dopo il titolo di Augusto.

1898: Émile Zola pubblica l’articolo “J’accuse” sul quotidiano L’Aurore per denunciare l’affare Dreyfus e l’antisemitismo nell’esercito francese.

1915: Un violento terremoto colpisce la regione della Marsica, in Abruzzo, distruggendo la città di Avezzano e causando circa 30.000 vittime.

1930: Fa la sua prima apparizione nelle strisce a fumetti dei giornali il personaggio di Topolino.

1968: Johnny Cash tiene il suo storico concerto nella prigione di Folsom, da cui verrà tratto l’album At Folsom Prison.

2012: La nave da crociera Costa Concordia urta uno scoglio presso l’Isola del Giglio, causando il naufragio della nave e la morte di 32 persone.

Giornata mondiale

Il 13 gennaio ricorre la Giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità, nata per promuovere il confronto e la comprensione reciproca. In alcuni paesi del Nord Europa, come la Svezia e la Finlandia, si celebra anche il Giorno di San Knut, che segna la fine ufficiale delle festività natalizie.

Curiosità sui nati il 13 gennaio

Chi nasce il 13 gennaio appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati in questo giorno possiedano una resilienza straordinaria e una capacità fuori dal comune di gestire situazioni di crisi. Molti dei nati in questa data hanno dimostrato un talento precoce o una dedizione assoluta a una singola causa o disciplina, portandoli a diventare simboli di eccellenza, come nel caso del “Pirata” Marco Pantani o della genialità letteraria di James Joyce.

Citazione del giorno

“Le nazioni, come le donne, hanno bisogno di un po’ di trucco per essere belle.” (Pietro Metastasio)

