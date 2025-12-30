Almanacco del 30 dicembre. Nasce la tv a colori

In questa data la Chiesa cattolica celebra San Felice I, papa e martire, che guidò la cristianità nel III secolo. Si ricordano inoltre San Ruggero di Canne, vescovo pugliese noto per la sua carità verso i poveri, San Savino di Assisi, vescovo e martire, e Sant’Eugenio di Milano.

Nati e morti celebri

Il 30 dicembre ha dato i natali a giganti della letteratura, dello sport e dell’imprenditoria, ma ha segnato anche la scomparsa di figure fondamentali per il pensiero moderno. Nati il 30 dicembre:

Rudyard Kipling (1865), scrittore e poeta britannico, autore de Il libro della giungla e Premio Nobel.

Paolo Villaggio (1932), attore, scrittore e comico italiano, creatore dell’iconico ragionier Ugo Fantozzi.

Patti Smith (1946), cantautrice e poetessa statunitense, figura chiave del rock e della cultura punk.

Diego Della Valle (1953), noto imprenditore italiano del settore della moda e del lusso.

Alessandra Mussolini (1962), politica e personaggio televisivo italiano.

Tiger Woods (1975), leggendario campione di golf statunitense.

LeBron James (1984), stella del basket NBA e uno dei più grandi atleti di sempre.

Morti il 30 dicembre:

Giambattista Giraldi Cinzio (1573), letterato e drammaturgo italiano.

Jean-Baptiste van Helmont (1644), chimico e medico fiammingo, pioniere della chimica dei gas.

Grigorij Rasputin (1916), mistico russo e consigliere della famiglia imperiale Romanov.

Romain Rolland (1944), scrittore francese e Premio Nobel per la letteratura.

Alfred North Whitehead (1947), matematico e filosofo britannico.

Rita Levi-Montalcini (2012), neurologa italiana e Premio Nobel per la medicina.

Eventi principali

1922: Viene ufficialmente costituita l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), un evento che segnerà gli equilibri geopolitici per gran parte del XX secolo.

1927: A Tokyo viene inaugurata la linea Ginza, la prima linea metropolitana costruita in Asia, segnando un primato nel trasporto pubblico orientale.

1953: Negli Stati Uniti viene messo in vendita il primo televisore a colori compatibile con il sistema NTSC, una rivoluzione tecnologica per l’intrattenimento casalingo.

1968: Frank Sinatra incide a Los Angeles il celebre brano My Way, destinato a diventare uno degli inni più famosi della musica mondiale.

2006: In Iraq viene eseguita la condanna a morte dell’ex dittatore Saddam Hussein tramite impiccagione.

2011: Le isole Samoa e Tokelau saltano il 30 dicembre, spostandosi a ovest della linea del cambiamento di data per allinearsi commercialmente con Australia e Nuova Zelanda.

Giornata mondiale

Il 30 dicembre ricorre la Giornata mondiale della pianificazione. Questa giornata sottolinea l’importanza di organizzare i propri obiettivi e le proprie risorse per affrontare con successo le sfide future, un tema particolarmente rilevante a poche ore dall’inizio del nuovo anno.

Curiosità e citazione

I nati il 30 dicembre appartengono al segno del Capricorno e sono spesso caratterizzati da una straordinaria resilienza e determinazione. Possiedono una mente analitica che permette loro di eccellere in ambiti complessi, dalla scienza allo sport competitivo. Spesso mostrano un umorismo sottile e una profondità emotiva che emerge col tempo. Citazione del giorno: “Non temete i momenti difficili, il meglio viene da lì.” (Rita Levi-Montalcini)