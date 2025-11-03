Almanacco del 3 Novembre. Oggi si festeggia Santa Silvia. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Santa Silvia

Il 3 novembre è una data che intreccia spiritualità, innovazione e svolte politiche. Mentre la Chiesa celebra figure di santità e dedizione, la storia registra eventi che hanno segnato il progresso tecnologico, la cultura popolare e la geopolitica. Un giorno che invita alla riflessione e alla memoria.

Santi celebrati

  • Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno
  • Sant’Uberto di Tongeren-Maastricht, vescovo e patrono dei cacciatori
  • San Martino de Porres, domenicano peruviano, patrono dei barbieri e degli operatori sanitari
  • San Berardo dei Marsi, vescovo
  • Sant’Eufrosino, vescovo
  • Sant’Amico di Avellana, monaco

Nati il 3 novembre

  • Charles Bronson (1921), attore statunitense
  • Dolph Lundgren (1957), attore e regista svedese
  • Anna Wintour (1949), direttrice di Vogue
  • Vincenzo Salemme (1957), attore e regista italiano
  • Roseanne Barr (1952), attrice e comica statunitense
  • Kendall Jenner (1995), modella e personaggio televisivo statunitense

Morti il 3 novembre

  • Henri Matisse (1954), pittore francese
  • Salvador Allende (1970), politico cileno, presidente del Cile
  • Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano
  • Bob Kane (1998), fumettista statunitense, co-creatore di Batman
  • André Malraux (1976), scrittore e politico francese

Eventi storici del 3 novembre

  • 1493: Cristoforo Colombo avvista l’isola di Dominica nel Mar dei Caraibi
  • 1534: Enrico VIII promulga l’Act of Supremacy, sancendo la rottura con Roma
  • 1911: La Chevrolet entra ufficialmente nel mercato automobilistico
  • 1936: Franklin D. Roosevelt rieletto presidente degli Stati Uniti
  • 1955: Debutta il musical “Bulli e pupe” con Marlon Brando e Frank Sinatra
  • 1968: Un’alluvione devasta il Piemonte, in particolare la provincia di Biella
  • 1978: Debutta in TV la serie “Arnold” (Diff’rent Strokes)
  • 2017: Apple rilascia l’iPhone X a livello internazionale

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale contro la violenza e il bullismo a scuola, anche online

Curiosità sui nati

  • Charles Bronson, nato il 3 novembre 1921, fu uno degli attori più iconici del cinema d’azione, noto per il suo volto impassibile e la sua intensità drammatica.
  • Anna Wintour, nata nel 1949, ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo stile editoriale deciso e la sua influenza globale.
  • Vincenzo Salemme, nato nel 1957, ha saputo coniugare comicità e teatro classico, diventando uno dei volti più amati della scena italiana.

Citazione

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita quotidiana.” — Pablo Picasso

