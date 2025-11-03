Almanacco del 3 Novembre. Oggi si festeggia Santa Silvia. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 3 novembre è una data che intreccia spiritualità, innovazione e svolte politiche. Mentre la Chiesa celebra figure di santità e dedizione, la storia registra eventi che hanno segnato il progresso tecnologico, la cultura popolare e la geopolitica. Un giorno che invita alla riflessione e alla memoria.

Santi celebrati

Santa Silvia, madre di San Gregorio Magno

Sant’Uberto di Tongeren-Maastricht, vescovo e patrono dei cacciatori

San Martino de Porres, domenicano peruviano, patrono dei barbieri e degli operatori sanitari

San Berardo dei Marsi, vescovo

Sant’Eufrosino, vescovo

Sant’Amico di Avellana, monaco

Nati il 3 novembre

Charles Bronson (1921), attore statunitense

Dolph Lundgren (1957), attore e regista svedese

Anna Wintour (1949), direttrice di Vogue

Vincenzo Salemme (1957), attore e regista italiano

Roseanne Barr (1952), attrice e comica statunitense

Kendall Jenner (1995), modella e personaggio televisivo statunitense

Morti il 3 novembre

Henri Matisse (1954), pittore francese

Salvador Allende (1970), politico cileno, presidente del Cile

Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano

Bob Kane (1998), fumettista statunitense, co-creatore di Batman

André Malraux (1976), scrittore e politico francese

Eventi storici del 3 novembre

1493: Cristoforo Colombo avvista l’isola di Dominica nel Mar dei Caraibi

1534: Enrico VIII promulga l’Act of Supremacy, sancendo la rottura con Roma

1911: La Chevrolet entra ufficialmente nel mercato automobilistico

1936: Franklin D. Roosevelt rieletto presidente degli Stati Uniti

1955: Debutta il musical “Bulli e pupe” con Marlon Brando e Frank Sinatra

1968: Un’alluvione devasta il Piemonte, in particolare la provincia di Biella

1978: Debutta in TV la serie “Arnold” (Diff’rent Strokes)

2017: Apple rilascia l’iPhone X a livello internazionale

Giornata mondiale

Giornata internazionale contro la violenza e il bullismo a scuola, anche online

Curiosità sui nati

Charles Bronson, nato il 3 novembre 1921, fu uno degli attori più iconici del cinema d’azione, noto per il suo volto impassibile e la sua intensità drammatica.

Anna Wintour, nata nel 1949, ha rivoluzionato il mondo della moda con il suo stile editoriale deciso e la sua influenza globale.

Vincenzo Salemme, nato nel 1957, ha saputo coniugare comicità e teatro classico, diventando uno dei volti più amati della scena italiana.

Citazione

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita quotidiana.” — Pablo Picasso

Programmi tv

