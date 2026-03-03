Almanacco del 3 marzo: tra invenzioni rivoluzionarie e natura selvatica

L’almanacco del 3 marzo ci porta alla scoperta di una data densa di eventi che hanno segnato la storia della tecnologia, della geopolitica e della conservazione ambientale. Dalla nascita dell’uomo che ha accorciato le distanze con il telefono, alla firma di trattati che hanno cambiato i confini dell’Europa, questa giornata rappresenta un crocevia fondamentale della memoria collettiva.

Accadde oggi: i principali eventi storici

L’indipendenza della Bulgaria (1878) Dopo secoli di dominio ottomano, viene firmato il Trattato di Santo Stefano. Questo accordo pone fine alla guerra russo-turca e sancisce la nascita del Principato di Bulgaria, motivo per cui oggi il 3 marzo è celebrato come festa nazionale nel Paese.

Nasce la NACA, l’antenata della NASA (1915) Viene fondato negli Stati Uniti il National Advisory Committee for Aeronautics (NACA). L’ente nacque per coordinare la ricerca aeronautica americana durante la Prima guerra mondiale; nel 1958, tutte le sue strutture e il personale vennero assorbiti dalla neonata NASA.

Il Trattato di Brest-Litovsk (1918) In piena Grande Guerra, la Russia bolscevica firma la pace con le Potenze Centrali (Germania e Austria-Ungheria). Questo trattato segna l’uscita della Russia dal conflitto e la perdita di vasti territori, portando all’indipendenza di nazioni come Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Debutta la rivista Time (1923) Arriva nelle edicole americane il primo numero di Time, destinato a diventare uno dei settimanali più influenti al mondo. La copertina del primo numero era dedicata a Joseph G. Cannon, politico statunitense.

L’inno degli Stati Uniti (1931) Il presidente Herbert Hoover firma l’atto ufficiale che rende “The Star-Spangled Banner” l’inno nazionale degli Stati Uniti d’America, ufficializzando un brano che era già ampiamente utilizzato nelle cerimonie militari.

Nati oggi: eccellenze della scienza e dello sport

Alexander Graham Bell (1847): Scienziato e inventore di origine scozzese, a cui è attribuito il brevetto del primo telefono funzionale.

Scienziato e inventore di origine scozzese, a cui è attribuito il brevetto del primo telefono funzionale. Zico (1953): All’anagrafe Arthur Antunes Coimbra, leggenda del calcio brasiliano e mondiale, considerato uno dei migliori specialisti dei calci di punizione di sempre.

All’anagrafe Arthur Antunes Coimbra, leggenda del calcio brasiliano e mondiale, considerato uno dei migliori specialisti dei calci di punizione di sempre. Zbigniew Boniek (1956): Ex calciatore e dirigente sportivo polacco, soprannominato “Bello di notte” da Gianni Agnelli per le sue prestazioni straordinarie nelle partite internazionali con la Juventus.

Celebrazioni e ricorrenze

Giornata mondiale della natura selvatica (World Wildlife Day) Istituita dalle Nazioni Unite, questa giornata celebra la bellezza della fauna e della flora selvatica e sensibilizza sui pericoli del commercio illegale e della perdita di habitat. La data è stata scelta per commemorare la firma della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) avvenuta il 3 marzo 1973.