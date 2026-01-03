Almanacco del 3 Gennaio: nasce le tv in Italia

Il 3 gennaio si apre come una pagina densa di svolte autoritarie, innovazioni tecnologiche e celebrazioni della spiritualità. Mentre il mondo ha ancora addosso l’eco dei festeggiamenti di inizio anno, la storia ricorda questo giorno per momenti che hanno cambiato il volto della politica italiana e per le prime, pionieristiche sfide dell’ingegno umano contro le leggi della fisica.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica celebra la memoria del Santissimo Nome di Gesù, una ricorrenza che invita alla meditazione sulla figura del Cristo. Si festeggia inoltre Santa Genoveffa, patrona di Parigi, che con la sua fede e il suo coraggio protesse la città dalle incursioni degli Unni. Vengono ricordati anche Sant’Antero Papa e San Daniele di Padova, diacono e martire.

Nati celebri del 3 gennaio

Marco Tullio Cicerone (106 a.C.): Avvocato, politico, scrittore e uno dei più grandi oratori dell’antica Roma.

J.R.R. Tolkien (1892): Scrittore, filologo e accademico britannico, autore della saga de “Il Signore degli Anelli”.

Renato Carosone (1920): Cantautore, pianista e direttore d’orchestra italiano, icona della musica napoletana nel mondo.

Sergio Leone (1929): Regista e sceneggiatore italiano, padre del genere “spaghetti western”.

Stephen Stills (1945): Musicista statunitense, membro dei Crosby, Stills, Nash & Young.

Gianfranco Fini (1952): Politico italiano, già Presidente della Camera dei deputati.

Gioele Dix (1956): Attore e comico italiano.

Michael Schumacher (1969): Ex pilota automobilistico tedesco, sette volte campione del mondo di Formula 1.

Greta Thunberg (2003): Attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico.

Morti celebri del 3 gennaio

Baldassarre Peruzzi (1536): Architetto e pittore italiano del Rinascimento.

Alois Hitler (1903): Padre di Adolf Hitler.

Fausto Gullo (1974): Politico italiano, noto come il “ministro dei contadini”.

Conrad Hilton (1979): Imprenditore statunitense e fondatore della catena di hotel Hilton.

Judith Anderson (1992): Attrice australiana.

Qasem Soleimani (2020): Generale iraniano, ucciso in un attacco aereo statunitense a Baghdad.

Eventi storici principali

1496: Leonardo da Vinci sperimenta per la prima volta una macchina volante, un tentativo che però non ha l’esito sperato ma segna l’inizio dell’ingegneria aeronautica.

1521: Papa Leone X pubblica la bolla “Decet Romanum Pontificem”, con la quale scomunica ufficialmente Martin Lutero.

1870: Inizia a New York la costruzione del Ponte di Brooklyn, un capolavoro di ingegneria che collegherà Manhattan e Brooklyn.

1925: Benito Mussolini pronuncia alla Camera dei deputati il discorso che segna la svolta dittatoriale del fascismo, assumendosi la responsabilità “morale e storica” del delitto Matteotti.

1954: Iniziano ufficialmente le trasmissioni televisive regolari della Rai in Italia; il primo programma trasmesso è condotto da Fulvia Colombo.

2009: Viene estratto il primo blocco della blockchain di Bitcoin, noto come “Genesis Block”, dando il via all’era delle criptovalute.

Giornata mondiale

Il 3 gennaio ricorre la Giornata internazionale del benessere mente-corpo. Questa giornata è dedicata alla promozione di uno stile di vita equilibrato, sottolineando l’importanza dell’armonia tra la salute psichica e quella fisica attraverso la meditazione, l’attività motoria e la corretta alimentazione.

Curiosità sui nati il 3 gennaio

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno del Capricorno e spesso manifesta una spiccata attitudine al comando e una visione a lungo termine, come dimostrano figure del calibro di Cicerone o Sergio Leone. Una particolarità dei nati oggi è la capacità di fondere la creatività con una disciplina quasi ferrea. Molte personalità nate il 3 gennaio hanno la tendenza a diventare “architetti” del proprio destino, costruendo carriere solide che durano nel tempo e sfidano le mode del momento.

Citazione del giorno

“Non ho mai pensato a me stesso come a un eroe. Ho sempre pensato a me stesso come a qualcuno che sta facendo il proprio lavoro.” — Michael Schumacher