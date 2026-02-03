Almanacco del 3 febbraio, oggi si celebra San Biagio

Il 3 febbraio si presenta come una data densa di significati religiosi, svolte tecnologiche e momenti che hanno segnato profondamente la storia della musica e della letteratura. In questo giorno, il calendario alterna celebrazioni antiche a eventi moderni che hanno cambiato il nostro modo di comunicare e di percepire l’arte.

Santi del giorno

Il 3 febbraio la Chiesa cattolica celebra San Biagio, vescovo e martire, noto per essere il protettore della gola; insieme a lui si festeggia Sant’Ansgario (noto anche come Oscar), vescovo e missionario considerato l’apostolo del Nord.

Nati celebri del 3 febbraio

Felix Mendelssohn (1809), compositore, direttore d’orchestra e pianista tedesco.

Elizabeth Blackwell (1821), la prima donna a laurearsi in medicina negli Stati Uniti d’America.

Gertrude Stein (1874), scrittrice e poetessa statunitense, figura centrale del modernismo.

Ugo Tognazzi (1922), attore, regista e sceneggiatore italiano, tra i “colonnelli” della commedia all’italiana.

Ferruccio Amendola (1930), celebre attore e doppiatore italiano, voce di icone come Robert De Niro e Al Pacino.

Joachim Löw (1960), allenatore di calcio tedesco, campione del mondo nel 2014.

Morti celebri del 3 febbraio

Johannes Gutenberg (1468), inventore tedesco della stampa a caratteri mobili.

Woody Guthrie (1967), cantautore statunitense e figura chiave della musica folk.

Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper (1959), pionieri del rock and roll deceduti nel tragico incidente aereo noto come “Il giorno in cui la musica morì”.

Maria Mercader (2011), attrice spagnola naturalizzata italiana.

Eventi principali

1451: Maometto II sale sul trono dell’Impero Ottomano per la seconda volta, avviando il periodo di massima espansione che porterà alla caduta di Costantinopoli.

1957: In Italia iniziano le trasmissioni di Carosello, il celebre format pubblicitario che avrebbe segnato il costume nazionale per vent’anni.

1959: Si verifica lo schianto aereo di Clear Lake, nello Iowa, in cui perdono la vita i giovani artisti Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper.

1966: La sonda sovietica Luna 9 effettua il primo atterraggio morbido sulla superficie lunare, inviando le prime immagini ravvicinate del suolo.

1984: Viene lanciato lo Space Shuttle Challenger per la missione STS-41-B, durante la quale avverrà la prima passeggiata spaziale senza cordone di sicurezza.

Giornata mondiale del 3 febbraio

Il 3 febbraio non è caratterizzato da una singola ricorrenza fissa a livello globale istituita dall’ONU, tuttavia è tradizionalmente associato alla celebrazione della Giornata dei calzini spaiati in Italia (sebbene la data possa variare leggermente di anno in anno, cadendo spesso nel primo venerdì di febbraio) per sensibilizzare sull’autismo e sulla diversità.

Curiosità sui nati il 3 febbraio

Le persone nate il 3 febbraio sono spesso caratterizzate da una spiccata originalità e da un pensiero non convenzionale, tipico del segno dell’Acquario. Tendono a essere individui visionari che, come dimostrato da personalità del calibro di Gutenberg o Mendelssohn, sanno coniugare la tecnica con una profonda sensibilità artistica o innovativa. Spesso mostrano una forte resilienza e la capacità di lasciare un segno duraturo nella società grazie a intuizioni pionieristiche.

Citazione del giorno

“La vita è un viaggio che deve essere compiuto non importa quanto le strade siano impervie.” – Gertrude Stein

