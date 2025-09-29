Almanacco del 29 settembre: si festeggiano gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Scopri eventi, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 29 settembre è il 272º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (273º negli anni bisestili). Mancano 93 giorni alla fine dell’anno. Questa data è segnata da eventi storici di rilievo, dalla nascita di figure eminenti e da una ricorrenza mondiale dedicata alla salute.

Santi del giorno

Si celebrano i Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La Chiesa cattolica li onora come messaggeri divini e protettori dell’umanità. San Michele è patrono della polizia e dei paracadutisti, San Gabriele è l’annunciatore, mentre San Raffaele è il guaritore.

Nati il 29 settembre

Enrico Fermi (1901), fisico italiano, premio Nobel e padre della fisica nucleare

Miguel de Cervantes (1547), scrittore spagnolo, autore di “Don Chisciotte”

Michelangelo Antonioni (1912), regista italiano, maestro del cinema moderno

Lech Wałęsa (1943), politico polacco, Nobel per la pace e leader di Solidarność

Silvio Berlusconi (1936), imprenditore e politico italiano, più volte Presidente del Consiglio

Kevin Durant (1988), cestista statunitense, campione NBA

Morti il 29 settembre

Pompeo Magno (48 a.C.), generale romano, assassinato in Egitto

William Paley (1805), teologo e filosofo inglese

Louis Pasteur (1895), chimico e biologo francese, pioniere della microbiologia

Francesco Saverio Nitti (1953), economista e politico italiano, Presidente del Consiglio nel primo dopoguerra

Carlo Azeglio Ciampi (2016), Presidente della Repubblica Italiana dal 1999 al 2006

Eventi storici del 29 settembre

480 a.C. – Battaglia di Salamina: la flotta ateniese sconfigge quella persiana

440 – Leone I diventa Papa

1222 – Viene istituita ufficialmente l’Università degli Studi di Padova

1538 – Nei Campi Flegrei inizia l’eruzione che forma il Monte Nuovo, distruggendo Tripergole

1829 – Nasce la polizia metropolitana di Londra, futura Scotland Yard

1938 – Firma dell’Accordo di Monaco: Regno Unito, Francia, Germania e Italia autorizzano l’annessione dei Sudeti alla Germania

1941 – Inizia il massacro di Babi Yar, con oltre 33.000 ebrei uccisi in due giorni nei pressi di Kiev

2013 – Viene inaugurato il CERN-MEDICIS, centro per la produzione di radioisotopi per la medicina nucleare

Giornata mondiale

Il 29 settembre si celebra la Giornata Mondiale del Cuore, promossa dalla World Heart Federation per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

Curiosità sui nati

Enrico Fermi nacque lo stesso giorno in cui, nel 1538, un’eruzione vulcanica cambiava la geografia dei Campi Flegrei: un simbolico parallelo tra energia naturale e energia nucleare.

Michelangelo Antonioni, nato nel 1912, fu il primo regista italiano a vincere il Leone d’Oro con un film in bianco e nero (“Il grido”) dopo la guerra.

Lech Wałęsa, nato nel 1943, ricevette il Nobel per la pace nel 1983, esattamente 40 anni dopo la fondazione della polizia metropolitana di Londra.

Citazione

«La scienza non è altro che un raffinato esercizio del buon senso.» — Enrico Fermi

