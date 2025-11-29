Almanacco del 29 Settembre: la Regola francescana approvata da Onorio III segna la storia della Chiesa

Il 29 novembre è il 333º giorno dell’anno (334º nei bisestili). Mancano 32 giorni alla fine del calendario gregoriano. Una data che ha visto protagonisti santi, scrittori, politici e grandi eventi storici.

Santi del giorno

San Saturnino di Tolosa, vescovo e martire del III secolo.

San Francesco Antonio Fasani, francescano e confessore pugliese.

San Demetrio di Veroli, martire.

Beato Alessandro da Ripa, francescano.

Beati Dionigi della Natività e Redento della Croce, martiri carmelitani.

Nati il 29 novembre

Gaetano Donizetti (1797), compositore italiano.

Louisa May Alcott (1832), scrittrice statunitense, autrice di “Piccole donne”.

Clive Staples Lewis (1898), scrittore britannico, autore delle “Cronache di Narnia”.

Jacques Chirac (1932), presidente francese.

Lorenzo Bini Smaghi (1956), economista italiano.

Joel Coen (1954), regista statunitense.

Dargen D’Amico (1980), cantautore italiano.

Lauren German (1978), attrice statunitense.

Laura Marano (1995), attrice e cantante statunitense.

Morti il 29 novembre

Luigi Capuana (1915), scrittore e teorico del Verismo italiano.

Eduardo Scarpetta (1925), attore e commediografo italiano.

Graham Hill (1975), pilota automobilistico britannico, due volte campione di Formula 1.

James J. Braddock (1974), pugile statunitense, noto come “Cinderella Man”.

Elliott Erwitt (2023), fotografo statunitense.

Eventi del 29 novembre

800: Carlo Magno arriva a Roma per indagare sui presunti crimini di Papa Leone III.

1223: Papa Onorio III approva la Regola definitiva di San Francesco d’Assisi, detta “bollata”.

1549: Inizia il conclave del 1549-1550.

1732: Terremoto dell’Irpinia, con migliaia di vittime.

1777: Fondazione di San José (California), come el Pueblo de San José de Guadalupe.

1947: L’ONU approva il piano di partizione della Palestina.

Giornata mondiale

Il 29 novembre si celebra la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, istituita dalle Nazioni Unite nel 1977.

Curiosità sui nati

Gaetano Donizetti, nato il 29 novembre 1797, compose oltre 70 opere liriche, tra cui “Lucia di Lammermoor”.

Louisa May Alcott, nata nel 1832, scrisse “Piccole donne” ispirandosi alle sue sorelle.

C.S. Lewis, nato nel 1898, fu amico di J.R.R. Tolkien e docente a Oxford.

Jacques Chirac, nato nel 1932, fu presidente della Francia per dodici anni.

Citazione

“Non sei mai troppo vecchio per fissare un altro obiettivo o per sognare un nuovo sogno.” — C.S. Lewis