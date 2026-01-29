Almanacco del 29 gennaio: 30 anni fa l’incendio de La Fenice. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 29 gennaio si colloca nel cuore dell’inverno, rappresentando il 29º giorno del calendario gregoriano. Questa data è storicamente densa di cambiamenti geopolitici, innovazioni tecnologiche e nascite di figure che hanno plasmato il pensiero moderno e l’estetica cinematografica.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti e degli scrittori. Vengono inoltre ricordati San Valerio di Treviri, vescovo, e Santa Sabina, martire.

Nati celebri del 29 gennaio

Anton Čechov (1860): Scrittore e drammaturgo russo, maestro del racconto breve.

Luigi Musso (1924): Pilota automobilistico italiano, tra i protagonisti della Formula 1 negli anni Cinquanta.

Tom Selleck (1944): Attore statunitense, celebre per l’interpretazione di Magnum, P.I.

Jody Scheckter (1950): Ex pilota di Formula 1 sudafricano, campione del mondo nel 1979.

Oprah Winfrey (1954): Conduttrice televisiva, attrice e imprenditrice statunitense di enorme influenza globale.

Sara Gilbert (1975): Attrice statunitense nota per il ruolo di Darlene nella serie Pappa e ciccia.

Morti celebri del 29 gennaio

Giorgio III del Regno Unito (1820): Sovrano britannico durante la Rivoluzione Americana e le Guerre Napoleoniche.

Felice Beato (1909): Fotografo italiano naturalizzato britannico, pioniere della fotografia in Asia.

Fritz Haber (1934): Chimico tedesco, premio Nobel, noto per la sintesi dell’ammoniaca ma anche per lo sviluppo di armi chimiche.

Oscar Luigi Scalfaro (2012): Politico e magistrato italiano, nono Presidente della Repubblica Italiana.

Sandra Milo (2024): Attrice italiana, musa di Federico Fellini e icona del cinema nazionale.

Eventi storici del 29 gennaio

1886: Karl Benz deposita il brevetto per la prima automobile con motore a scoppio, la Patent Motorwagen.

1891: Liliuokalani viene proclamata regina delle Hawaii, sarà l’ultima monarca del regno.

1951: Liz Taylor ottiene il divorzio da Conrad Hilton Jr., ponendo fine al primo dei suoi numerosi matrimoni.

1958: Viene costituita la NASA (National Aeronautics and Space Administration) negli Stati Uniti.

1996: Un incendio distrugge completamente il Gran Teatro La Fenice di Venezia, uno dei templi della lirica mondiale.

Giornata mondiale

Il 29 gennaio non è associato a una singola ricorrenza fissa universale patrocinata dall’ONU, tuttavia è spesso collegato alla Giornata mondiale per i malati di lebbra, che viene celebrata l’ultima domenica di gennaio.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 29 gennaio appartiene al segno dell’Acquario. Caratterialmente, queste persone sono spesso descritte come spiriti indipendenti e profondamente idealisti. Possiedono una naturale inclinazione per l’innovazione e una resistenza innata alle convenzioni sociali troppo rigide. Molti nati in questa data mostrano un talento particolare nel comunicare idee complesse in modo accessibile, proprio come dimostrato storicamente da figure del calibro di Oprah Winfrey o Anton Čechov.

Citazione del giorno

“La brevità è la sorella del talento.” (Anton Čechov)

