Almanacco del 29 dicembre, addio a O Rei: il giorno in cui il mondo del calcio si fermò per piangere Pelé

Il 29 dicembre si colloca nel cuore del periodo festivo, fungendo da ponte ideale tra il Natale e l’attesa del nuovo anno. È una data caratterizzata da una forte carica simbolica, segnata storicamente da eventi che hanno definito i confini tra Stato e Chiesa, scoperte tecnologiche che hanno accorciato le distanze mondiali e nascite di personalità che hanno rivoluzionato il pensiero scientifico e l’arte contemporanea.
Santi del 29 dicembre
Il protagonista liturgico di questa giornata è San Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury e martire, assassinato nella sua cattedrale nel 1170 per aver difeso i diritti della Chiesa contro le pretese del re Enrico II d’Inghilterra. In questo giorno si commemora inoltre San Davide, Re e Profeta, figura centrale dell’Antico Testamento, e San Martiniano di Milano, vescovo della città lombarda nel V secolo.
Nati celebri del 29 dicembre
- Charles Goodyear (1800), inventore statunitense che scoprì il processo di vulcanizzazione della gomma.
- Andrew Johnson (1808), 17º Presidente degli Stati Uniti d’America.
- Pau Casals (1876), celebre violoncellista, compositore e direttore d’orchestra spagnolo.
- Jon Voight (1938), attore statunitense vincitore del Premio Oscar.
- Cristiano De André (1962), cantautore e polistrumentista italiano.
- Jude Law (1972), attore e regista britannico di fama internazionale.
- Alice Rohrwacher (1981), regista e sceneggiatrice italiana premiata a Cannes.
- Victor Osimhen (1998), calciatore nigeriano, attaccante di rilievo del panorama europeo.
Morti celebri del 29 dicembre
- Tommaso Becket (1170), arcivescovo di Canterbury, ucciso durante il vespro.
- Carl Spitteler (1924), poeta e scrittore svizzero, Premio Nobel per la letteratura.
- Anna Kuliscioff (1925), rivoluzionaria, medica e giornalista russa naturalizzata italiana.
- Harold Macmillan (1986), politico britannico e Primo Ministro del Regno Unito.
- Pelé (2022), Edson Arantes do Nascimento, leggenda del calcio mondiale e unico vincitore di tre Mondiali.
- Vivienne Westwood (2022), stilista e attivista britannica, pioniera dello stile punk.
Eventi storici del 29 dicembre
- 1170: L’assassinio di Tommaso Becket nella cattedrale di Canterbury scuote l’Europa medievale e porta alla sua rapida canonizzazione.
- 1845: Il Texas viene ammesso ufficialmente come 28º stato degli Stati Uniti d’America.
- 1890: Avviene il massacro di Wounded Knee, dove l’esercito statunitense uccide centinaia di nativi Sioux, segnando la fine delle guerre indiane.
- 1891: Thomas Edison brevetta ufficialmente la radio, uno dei pilastri della comunicazione moderna.
- 1937: Viene adottata la Costituzione dell’Irlanda, che trasforma lo Stato Libero d’Irlanda in una repubblica sovrana.
- 1964: Giuseppe Saragat presta giuramento davanti al Parlamento, diventando il quinto Presidente della Repubblica Italiana.
- 1971: Giovanni Leone entra in carica come sesto Presidente della Repubblica Italiana.
Giornate mondiali del 29 dicembre
Fino al 2000, il 29 dicembre è stato la data ufficiale della Giornata internazionale per la diversità biologica, istituita per promuovere la tutela delle specie e degli ecosistemi. Successivamente, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha spostato la ricorrenza al 22 maggio.