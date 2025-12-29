Almanacco del 29 dicembre, addio a O Rei: il giorno in cui il mondo del calcio si fermò per piangere Pelé

Il 29 dicembre si colloca nel cuore del periodo festivo, fungendo da ponte ideale tra il Natale e l’attesa del nuovo anno. È una data caratterizzata da una forte carica simbolica, segnata storicamente da eventi che hanno definito i confini tra Stato e Chiesa, scoperte tecnologiche che hanno accorciato le distanze mondiali e nascite di personalità che hanno rivoluzionato il pensiero scientifico e l’arte contemporanea.

Santi del 29 dicembre

Il protagonista liturgico di questa giornata è San Tommaso Becket, arcivescovo di Canterbury e martire, assassinato nella sua cattedrale nel 1170 per aver difeso i diritti della Chiesa contro le pretese del re Enrico II d’Inghilterra. In questo giorno si commemora inoltre San Davide, Re e Profeta, figura centrale dell’Antico Testamento, e San Martiniano di Milano, vescovo della città lombarda nel V secolo.

Nati celebri del 29 dicembre

Charles Goodyear (1800), inventore statunitense che scoprì il processo di vulcanizzazione della gomma.

Andrew Johnson (1808), 17º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Pau Casals (1876), celebre violoncellista, compositore e direttore d’orchestra spagnolo.

Jon Voight (1938), attore statunitense vincitore del Premio Oscar.

Cristiano De André (1962), cantautore e polistrumentista italiano.

Jude Law (1972), attore e regista britannico di fama internazionale.

Alice Rohrwacher (1981), regista e sceneggiatrice italiana premiata a Cannes.

Victor Osimhen (1998), calciatore nigeriano, attaccante di rilievo del panorama europeo.

Morti celebri del 29 dicembre

Tommaso Becket (1170), arcivescovo di Canterbury, ucciso durante il vespro.

Carl Spitteler (1924), poeta e scrittore svizzero, Premio Nobel per la letteratura.

Anna Kuliscioff (1925), rivoluzionaria, medica e giornalista russa naturalizzata italiana.

Harold Macmillan (1986), politico britannico e Primo Ministro del Regno Unito.

Pelé (2022), Edson Arantes do Nascimento, leggenda del calcio mondiale e unico vincitore di tre Mondiali.

Vivienne Westwood (2022), stilista e attivista britannica, pioniera dello stile punk.

Eventi storici del 29 dicembre

1170: L’assassinio di Tommaso Becket nella cattedrale di Canterbury scuote l’Europa medievale e porta alla sua rapida canonizzazione.

1845: Il Texas viene ammesso ufficialmente come 28º stato degli Stati Uniti d’America.

1890: Avviene il massacro di Wounded Knee, dove l’esercito statunitense uccide centinaia di nativi Sioux, segnando la fine delle guerre indiane.

1891: Thomas Edison brevetta ufficialmente la radio, uno dei pilastri della comunicazione moderna.

1937: Viene adottata la Costituzione dell’Irlanda, che trasforma lo Stato Libero d’Irlanda in una repubblica sovrana.

1964: Giuseppe Saragat presta giuramento davanti al Parlamento, diventando il quinto Presidente della Repubblica Italiana.

1971: Giovanni Leone entra in carica come sesto Presidente della Repubblica Italiana.

Giornate mondiali del 29 dicembre

Fino al 2000, il 29 dicembre è stato la data ufficiale della Giornata internazionale per la diversità biologica, istituita per promuovere la tutela delle specie e degli ecosistemi. Successivamente, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha spostato la ricorrenza al 22 maggio.