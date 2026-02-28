Almanacco del 28 febbraio: tra fede, scienza e leggende dello sport

Il 28 febbraio rappresenta l’ultimo tassello del mese più breve dell’anno. È una giornata densa di eventi che hanno cambiato il volto della religione, della tecnologia e della cultura popolare, segnando passaggi epocali come la fine di un pontificato e la nascita di innovazioni oggi indispensabili.
L’addio di Benedetto XVI
Uno degli eventi più significativi della storia recente è avvenuto il 28 febbraio 2013. Alle ore 20:00 divenne effettiva la rinuncia di Papa Benedetto XVI al ministero petrino. Fu un momento storico senza precedenti nell’era moderna, che vide il “Papa emerito” lasciare il Vaticano in elicottero per ritirarsi, inizialmente, a Castel Gandolfo.
Scienza e tecnologia: il nylon e la TV a colori
In questo giorno si celebrano anche due tappe fondamentali del progresso tecnico:
- 1935: Wallace Carothers sintetizza per la prima volta il nylon nei laboratori della DuPont. Questa fibra sintetica avrebbe rivoluzionato l’industria tessile e i consumi globali.
- 1954: A New York vengono messi in vendita i primi modelli di televisore a colori, aprendo le porte a una nuova era della comunicazione visiva.
Grandi eventi storici e politici
Scavando nel passato, il 28 febbraio ha visto la nascita e la fine di importanti assetti politici:
- 1854: A Ripon, nel Wisconsin, viene fondato il Partito Repubblicano degli Stati Uniti.
- 1922: Il Regno Unito dichiara formalmente la fine del protettorato sull’Egitto, concedendo al Paese una parziale indipendenza.
- 1991: Si conclude ufficialmente la Guerra del Golfo con il cessate il fuoco ordinato dal presidente George H.W. Bush, dopo la liberazione del Kuwait.
Nati oggi: eccellenze italiane e internazionali
Il 28 febbraio è il compleanno di personalità straordinarie, specialmente nel mondo dello sport e della cultura:
- Dino Zoff (1942): Leggendario portiere e capitano della Nazionale italiana campione del mondo nel 1982.
- Gustav Thöni (1951): Campione di sci alpino e icona della Valanga Azzurra.
- Michel de Montaigne (1533): Filosofo e scrittore francese, padre della forma letteraria del saggio.
- Oliviero Toscani (1942): Celebre fotografo e creativo italiano noto per le sue campagne provocatorie.
Santi e ricorrenze
La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Romano di Condat, abate vissuto nel V secolo. Inoltre, il 28 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, un’importante occasione di sensibilizzazione per accendere i riflettori su patologie spesso trascurate e sostenere la ricerca scientifica.