Almanacco

Almanacco del 28 febbraio: tra fede, scienza e leggende dello sport

Scopri i principali fatti storici del 28 febbraio: dall'addio di Benedetto XVI alla nascita del nylon, fino ai grandi campioni dello sport nati in questo giorno

Redazione Infocilento
Papa Benedetto XVI

Il 28 febbraio rappresenta l’ultimo tassello del mese più breve dell’anno. È una giornata densa di eventi che hanno cambiato il volto della religione, della tecnologia e della cultura popolare, segnando passaggi epocali come la fine di un pontificato e la nascita di innovazioni oggi indispensabili.

L’addio di Benedetto XVI

Uno degli eventi più significativi della storia recente è avvenuto il 28 febbraio 2013. Alle ore 20:00 divenne effettiva la rinuncia di Papa Benedetto XVI al ministero petrino. Fu un momento storico senza precedenti nell’era moderna, che vide il “Papa emerito” lasciare il Vaticano in elicottero per ritirarsi, inizialmente, a Castel Gandolfo.

Scienza e tecnologia: il nylon e la TV a colori

In questo giorno si celebrano anche due tappe fondamentali del progresso tecnico:

Leggi anche:

Almanacco del 27 febbraio: tra storia, scienza e grandi dive
  • 1935: Wallace Carothers sintetizza per la prima volta il nylon nei laboratori della DuPont. Questa fibra sintetica avrebbe rivoluzionato l’industria tessile e i consumi globali.
  • 1954: A New York vengono messi in vendita i primi modelli di televisore a colori, aprendo le porte a una nuova era della comunicazione visiva.

Grandi eventi storici e politici

Scavando nel passato, il 28 febbraio ha visto la nascita e la fine di importanti assetti politici:

  • 1854: A Ripon, nel Wisconsin, viene fondato il Partito Repubblicano degli Stati Uniti.
  • 1922: Il Regno Unito dichiara formalmente la fine del protettorato sull’Egitto, concedendo al Paese una parziale indipendenza.
  • 1991: Si conclude ufficialmente la Guerra del Golfo con il cessate il fuoco ordinato dal presidente George H.W. Bush, dopo la liberazione del Kuwait.

Nati oggi: eccellenze italiane e internazionali

Il 28 febbraio è il compleanno di personalità straordinarie, specialmente nel mondo dello sport e della cultura:

  • Dino Zoff (1942): Leggendario portiere e capitano della Nazionale italiana campione del mondo nel 1982.
  • Gustav Thöni (1951): Campione di sci alpino e icona della Valanga Azzurra.
  • Michel de Montaigne (1533): Filosofo e scrittore francese, padre della forma letteraria del saggio.
  • Oliviero Toscani (1942): Celebre fotografo e creativo italiano noto per le sue campagne provocatorie.

Santi e ricorrenze

La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Romano di Condat, abate vissuto nel V secolo. Inoltre, il 28 febbraio è la Giornata Mondiale delle Malattie Rare, un’importante occasione di sensibilizzazione per accendere i riflettori su patologie spesso trascurate e sostenere la ricerca scientifica.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Sagittario, avete voglia di cambiamento. Pesci, le stelle regalano sensibilità e romanticismo

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Padula piange Paolo Sciarrillo, stroncato da un malore dopo una partita a calcio: la famiglia dona gli organi

L’uomo si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcio amatoriale in Veneto, accasciandosi sul campo sotto gli occhi dei compagni di squadra

Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova

La Baia di Trentova ha fatto da cornice a un’iniziativa speciale tra il Liceo "A. Gatto" e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania)

Paestum Tempio

Domenica al Museo: Paestum e Velia aprono le porte tra percorsi inediti e realtà virtuale

Domenica 1° marzo 2026 torna la #domenicalmuseo a Paestum e Velia. Ingresso gratuito, visite ai depositi, tour virtuali e nuovi percorsi nel mito di Hera

Sanremo Groove

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo”

Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza

Bullismo nelle scuole di Eboli: istituzioni in campo dopo il caso della studentessa disabile

A parlare dell’impegno dell’ente è la neo assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Rossella Corrado, che ha ribadito la volontà di affrontare ogni segnalazione con tempestività e determinazione

Roberto Fico

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028

Alla sanità il 70% del bilancio regionale. Oltre 300milioni per le politiche sociali. 1,1 miliardi per i trasporti. Più fondi anche per la cultura

Polizia Municipale

Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della Concordia

Grave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione

Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano

Ufficio mobile Polizia Municipale Agropoli

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli

Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Magliano Vetere, panorama

A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il forum si terrà domani presso il campo sportivo di Magliano Nuovo