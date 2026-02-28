Almanacco del 28 febbraio: tra fede, scienza e leggende dello sport

Padula piange Paolo Sciarrillo, stroncato da un malore dopo una partita a calcio: la famiglia dona gli organi L’uomo si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcio amatoriale in Veneto, accasciandosi sul campo sotto gli occhi dei compagni di squadra

Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova La Baia di Trentova ha fatto da cornice a un’iniziativa speciale tra il Liceo "A. Gatto" e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania)

Domenica al Museo: Paestum e Velia aprono le porte tra percorsi inediti e realtà virtuale Domenica 1° marzo 2026 torna la #domenicalmuseo a Paestum e Velia. Ingresso gratuito, visite ai depositi, tour virtuali e nuovi percorsi nel mito di Hera

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo” Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza

Bullismo nelle scuole di Eboli: istituzioni in campo dopo il caso della studentessa disabile A parlare dell’impegno dell’ente è la neo assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Rossella Corrado, che ha ribadito la volontà di affrontare ogni segnalazione con tempestività e determinazione

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028 Alla sanità il 70% del bilancio regionale. Oltre 300milioni per le politiche sociali. 1,1 miliardi per i trasporti. Più fondi anche per la cultura

Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della Concordia Grave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione