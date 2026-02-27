Almanacco del 27 febbraio: tra storia, scienza e grandi dive

Il 27 febbraio è una data che attraversa i secoli con eventi che hanno segnato il destino di nazioni e rivoluzionato la nostra comprensione del passato. Dalle incoronazioni reali alle scoperte scientifiche che ci permettono oggi di datare la storia del mondo, ecco cosa è accaduto in questo giorno.

Santi e ricorrenze

La Chiesa cattolica ricorda oggi San Gabriele dell’Addolorata, al secolo Francesco Possenti, patrono dei giovani e dell’Abruzzo. La sua figura è particolarmente cara agli studenti e ai seminaristi. In questo giorno si celebra inoltre la Giornata mondiale dell’orso polare, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio di estinzione che minaccia questo maestoso mammifero a causa del cambiamento climatico.

Eventi storici principali

1594: L’incoronazione di Enrico IV : Nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Enrico IV viene incoronato Re di Francia. Fu il primo monarca della dinastia dei Borbone e l’autore del celebre Editto di Nantes, che pose fine alle sanguinose guerre di religione francesi.

: Nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Enrico IV viene incoronato Re di Francia. Fu il primo monarca della dinastia dei Borbone e l’autore del celebre Editto di Nantes, che pose fine alle sanguinose guerre di religione francesi. 1844: Indipendenza della Repubblica Dominicana : Il paese caraibico ottiene ufficialmente l’indipendenza da Haiti grazie al movimento guidato da Juan Pablo Duarte. Ancora oggi il 27 febbraio è festa nazionale nell’isola.

: Il paese caraibico ottiene ufficialmente l’indipendenza da Haiti grazie al movimento guidato da Juan Pablo Duarte. Ancora oggi il 27 febbraio è festa nazionale nell’isola. 1900: Nasce il Partito Laburista : Nel Regno Unito viene fondato il Labour Party, destinato a diventare una delle principali forze politiche britanniche e protagonista della storia sociale del Novecento.

: Nel Regno Unito viene fondato il Labour Party, destinato a diventare una delle principali forze politiche britanniche e protagonista della storia sociale del Novecento. 1933: L’incendio del Reichstag : A Berlino, l’edificio del parlamento tedesco viene avvolto dalle fiamme. L’evento fu utilizzato dai nazisti come pretesto per sospendere i diritti civili e consolidare il potere di Adolf Hitler.

: A Berlino, l’edificio del parlamento tedesco viene avvolto dalle fiamme. L’evento fu utilizzato dai nazisti come pretesto per sospendere i diritti civili e consolidare il potere di Adolf Hitler. 1991: Fine della Guerra del Golfo: Il presidente statunitense George H.W. Bush annuncia la liberazione del Kuwait e la fine delle operazioni belliche contro l’Iraq.

Scienza e sport

1940: La scoperta del Carbonio-14 : Presso il Radiation Laboratory dell’Università della California, Martin Kamen e Sam Ruben scoprono l’isotopo radioattivo del carbonio. Questa scoperta ha rivoluzionato l’archeologia e la geologia, permettendo la datazione precisa di reperti organici antichissimi.

: Presso il Radiation Laboratory dell’Università della California, Martin Kamen e Sam Ruben scoprono l’isotopo radioattivo del carbonio. Questa scoperta ha rivoluzionato l’archeologia e la geologia, permettendo la datazione precisa di reperti organici antichissimi. 1988: L’oro di Alberto Tomba: Alle Olimpiadi invernali di Calgary, il leggendario sciatore azzurro Alberto Tomba conquista la medaglia d’oro nello slalom gigante, diventando un’icona assoluta dello sport italiano.

Nati oggi

In questo giorno sono nate personalità che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare: