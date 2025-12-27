Almanacco del 27 dicembre: oggi si celebra San Giovanni Apostolo

Il 27 dicembre è una giornata di profonda riflessione e transizione, situata nel cuore delle festività natalizie ma proiettata verso il nuovo anno. La storia di questo giorno è densa di momenti che hanno definito l’identità civile dell’Italia, grandi scoperte scientifiche che hanno ampliato i confini dell’universo conosciuto e nascite di talenti che hanno dominato il cinema e lo sport internazionale.

Santi del 27 dicembre

La Chiesa cattolica celebra oggi la festa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. Figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo il Maggiore, è tradizionalmente identificato come il discepolo che Gesù amava, autore del quarto Vangelo e dell’Apocalisse. Si celebrano inoltre Santa Fabiola di Roma, matrona romana dedicata alla cura dei malati, e il Beato Odoardo Focherini, martire della carità durante la seconda guerra mondiale.

Nati celebri del 27 dicembre

Giovanni Keplero (1571), astronomo e matematico tedesco che scoprì le leggi del movimento dei pianeti.

Louis Pasteur (1822), chimico e microbiologo francese, fondatore della moderna microbiologia.

Marlene Dietrich (1901), leggendaria attrice e cantante tedesca naturalizzata statunitense.

Michel Piccoli (1925), raffinato attore, regista e sceneggiatore francese.

Roberto Bettega (1950), ex calciatore e dirigente sportivo italiano, simbolo della Juventus.

Novella Calligaris (1954), ex nuotatrice e giornalista italiana, prima olimpionica del nuoto azzurro.

Gérard Depardieu (1948), attore e produttore cinematografico francese di fama mondiale.

Giovanni Floris (1967), giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano.

Timothée Chalamet (1995), attore statunitense, tra le star più influenti del cinema contemporaneo.

Morti celebri del 27 dicembre

Francesco II di Borbone (1894), ultimo Re delle Due Sicilie, deceduto in esilio ad Arco.

Gustave Eiffel (1923), ingegnere e imprenditore francese, progettista della celebre torre parigina.

Alfonso Maria De Liguori (1923), noto anche come Alfonso de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa (anniversario della nascita o ricorrenze collegate).

Carrie Fisher (2016), attrice e scrittrice statunitense, indimenticabile Principessa Leila di Star Wars.

Desmond Tutu (2021), arcivescovo sudafricano e attivista, simbolo della lotta contro l’apartheid e Premio Nobel per la Pace.

Eventi storici del 27 dicembre

537: Viene inaugurata e consacrata la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, capolavoro dell’architettura bizantina.

1612: Galileo Galilei osserva per la prima volta il pianeta Nettuno, pur scambiandolo erroneamente per una stella fissa.

1831: Charles Darwin salpa dal porto di Plymouth a bordo del brigantino HMS Beagle per il viaggio che lo porterà a formulare la teoria dell’evoluzione.

1908: Viene pubblicato in Italia il primo numero del Corriere dei Piccoli, il primo periodico a fumetti della storia editoriale italiana.

1945: Viene ufficialmente istituita la Banca Mondiale in seguito alla firma degli accordi di Bretton Woods.

1947: Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1948.

1963: Il Molise viene riconosciuto ufficialmente come regione autonoma, staccandosi dall’Abruzzo.

1983: Papa Giovanni Paolo II visita nel carcere di Rebibbia il suo attentatore Mehmet Ali Ağca, concedendogli il suo perdono.

Giornate mondiali del 27 dicembre

Il 27 dicembre si celebra la Giornata internazionale di preparazione alle epidemie. Istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2020, questa ricorrenza mira a sensibilizzare la comunità globale sull’importanza della prevenzione, della cooperazione internazionale e dello scambio di conoscenze scientifiche per affrontare future crisi sanitarie.

Curiosità e citazione

I nati il 27 dicembre sono spesso caratterizzati da un forte senso del dovere e da una natura introspettiva che li porta a ricercare la perfezione in ogni ambito della vita. Sono individui che sanno coniugare una grande sensibilità emotiva con una disciplina ferrea, rendendoli capaci di grandi imprese, proprio come dimostrato dalla dedizione scientifica di Pasteur o dalla precisione astronomica di Keplero. Molti nati in questo giorno possiedono un fascino discreto ma magnetico, unito a una spiccata propensione per la tutela dei più deboli. La citazione del giorno è di Louis Pasteur: “La fortuna favorisce la mente preparata”.