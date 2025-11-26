Almanacco del 26 Novembre. Nasceva oggi il papà di Snoopy. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul canale 79

Il 26 novembre è il 330º giorno dell’anno (331º negli anni bisestili) e mancano 35 giorni alla fine del calendario. Una data che ha visto nascere e morire personaggi illustri, eventi storici di grande rilievo e che oggi è legata anche a ricorrenze mondiali.

Santi del giorno

Il 26 novembre la Chiesa celebra: San Leonardo da Porto Maurizio, San Corrado di Costanza, San Silvestro Guzzolini, San Banban di Lethglenn, San Bellino di Padova, San Siricio papa, Sant’Alipio lo stilita, Sant’Umile da Bisignano, Sante Magnanzia e Massima.

Nati il 26 novembre

Tina Turner (1939), cantante statunitense

Charles Schulz (1922), fumettista statunitense, creatore dei Peanuts

Eugene Ionesco (1909), drammaturgo franco-rumeno

Norbert Wiener (1894), matematico statunitense, padre della cibernetica

Bruno Nicolai (1926), compositore e direttore d’orchestra italiano

Roberto Fiore (1959), politico italiano

Max Stirner (1806), filosofo tedesco

Morti il 26 novembre

San Leonardo da Porto Maurizio (1751), religioso e predicatore italiano

Isabel la Cattolica (1504), regina di Castiglia e León

Sojourner Truth (1883), attivista statunitense per i diritti civili

Cyril Cusack (1993), attore irlandese

Roberto Murolo (2003), cantante e chitarrista italiano

Enrico Cuccia (2000), banchiere italiano

Eventi del 26 novembre

43 a.C.: formazione del Secondo triumvirato tra Ottaviano, Marco Antonio e Lepido

1461: un violento terremoto devasta L’Aquila

1778: James Cook diventa il primo europeo a scoprire l’isola di Maui

1805: inaugurazione dell’Acquedotto Pontcysyllte in Galles

1812: inizia la battaglia della Beresina durante la ritirata napoleonica dalla Russia

1922: Howard Carter scopre la tomba di Tutankhamon nella Valle dei Re

1942: esce nelle sale il film “Casablanca”

2003: un violento terremoto colpisce la Turchia sud-orientale

Giornata mondiale

Il 26 novembre si celebra la Giornata mondiale dell’olivo, istituita dall’UNESCO per valorizzare la cultura e la tradizione legata a questa pianta simbolica.

Curiosità sui nati

Tina Turner, nata il 26 novembre 1939, è considerata la “regina del rock” e ha venduto oltre 180 milioni di dischi.

Charles Schulz, nato nel 1922, ha dato vita a personaggi immortali come Charlie Brown e Snoopy.

Norbert Wiener, nato nel 1894, ha rivoluzionato la scienza con la cibernetica, influenzando informatica e robotica.

Citazione

“Non smettere mai di credere nei tuoi sogni, perché la vita è ciò che tu decidi di farne.” – Tina Turner

Programmi tv

