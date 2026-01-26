Almanacco del 26 gennaio. Silvio Berlusconi entra in politica. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 26 gennaio è il 26º giorno del calendario gregoriano. Questa data segna momenti di profonda trasformazione politica, dalle esplorazioni marittime del Settecento fino alla nascita di icone moderne dello sport e dello spettacolo. È una giornata che intreccia la fondazione di nazioni con le grandi scoperte scientifiche e le vittorie dell’ingegno umano.
Santi del giorno
Oggi la Chiesa cattolica commemora i santi Timoteo e Tito, vescovi e stretti collaboratori dell’apostolo Paolo, considerati figure chiave nella diffusione del cristianesimo primitivo. Si festeggia inoltre Sant’Alberico di Cîteaux, uno dei fondatori dell’ordine cistercense.
Nati celebri del 26 gennaio
- Giovanni Lanfranco (1582), pittore barocco italiano.
- Douglas MacArthur (1880), generale statunitense protagonista della seconda guerra mondiale.
- Nicolae Ceaușescu (1918), politico e dittatore rumeno.
- Paul Newman (1925), attore e regista statunitense, icona di Hollywood.
- Roger Vadim (1928), regista e sceneggiatore francese.
- Angela Davis (1944), attivista e saggista statunitense.
- Eddie Van Halen (1955), leggendario chitarrista olandese naturalizzato statunitense.
- Gian Piero Gasperini (1958), allenatore di calcio italiano.
- Wayne Gretzky (1961), leggenda canadese dell’hockey su ghiaccio.
- José Mourinho (1963), allenatore di calcio portoghese.
- Sergio Parisse (1983), storico capitano della nazionale italiana di rugby.
Morti celebri del 26 gennaio
- Edward Jenner (1823), medico britannico, pioniere del vaccino contro il vaiolo.
- Gérard de Nerval (1855), poeta e scrittore francese.
- Amleto Novelli (1924), attore cinematografico italiano dell’epoca del muto.
- Lucky Luciano (1962), criminale italiano naturalizzato statunitense.
- Nanni Loy (1995), regista e attore italiano.
- Kobe Bryant (2020), fuoriclasse del basket statunitense, scomparso tragicamente in un incidente in elicottero.
Eventi storici principali
- 1788: La Prima Flotta britannica, guidata da Arthur Phillip, sbarca a Sydney Cove, dando ufficialmente inizio alla colonizzazione europea dell’Australia (data celebrata come Australia Day).
- 1841: Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, che diventerà una colonia britannica a seguito della prima guerra dell’oppio.
- 1911: Glenn Curtiss compie il primo volo su un idrovolante di successo, decollando e atterrando nelle acque di San Diego.
- 1924: La città di Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) viene rinominata Leningrado in onore di Vladimir Lenin, scomparso pochi giorni prima.
- 1950: L’India entra ufficialmente in vigore come Repubblica parlamentare, adottando la sua Costituzione e recedendo dallo status di dominion britannico.
- 1994: Silvio Berlusconi annuncia il suo ingresso in politica attraverso il celebre video del “discorso della discesa in campo”.
- 2004: Il rover Opportunity atterra sulla superficie di Marte, pochi giorni dopo il suo gemello Spirit.
Giornata mondiale del 26 gennaio
Il 26 gennaio si celebra la Giornata mondiale delle dogane (International Customs Day), istituita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane per sottolineare il ruolo cruciale dei funzionari doganali nel mantenere la sicurezza dei confini e facilitare il commercio internazionale.
Curiosità e citazione
Chi nasce il 26 gennaio è spesso dotato di una personalità magnetica e di una grande determinazione, tipica dell’influenza dell’Acquario. Sono individui che tendono a sfidare le convenzioni e possiedono una spiccata capacità di leadership. Molti nati in questo giorno mostrano un interesse precoce per la tecnologia o per le arti visive, cercando sempre di lasciare un’impronta originale nel proprio campo d’azione.
La vittoria ha cento padri, ma la sconfitta è orfana. (Galeazzo Ciano, attribuita popolarmente anche a John F. Kennedy)
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.
Per avere i posti di lavoro che aveva promesso abbiamo dovuto aspettare che morisse… In compenso i conti pubblici sono nettamente peggiori di quando è entrato…