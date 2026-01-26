Almanacco del 26 gennaio. Silvio Berlusconi entra in politica. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 26 gennaio è il 26º giorno del calendario gregoriano. Questa data segna momenti di profonda trasformazione politica, dalle esplorazioni marittime del Settecento fino alla nascita di icone moderne dello sport e dello spettacolo. È una giornata che intreccia la fondazione di nazioni con le grandi scoperte scientifiche e le vittorie dell’ingegno umano.

Santi del giorno

Oggi la Chiesa cattolica commemora i santi Timoteo e Tito, vescovi e stretti collaboratori dell’apostolo Paolo, considerati figure chiave nella diffusione del cristianesimo primitivo. Si festeggia inoltre Sant’Alberico di Cîteaux, uno dei fondatori dell’ordine cistercense.

Nati celebri del 26 gennaio

Giovanni Lanfranco (1582), pittore barocco italiano.

(1582), pittore barocco italiano. Douglas MacArthur (1880), generale statunitense protagonista della seconda guerra mondiale.

(1880), generale statunitense protagonista della seconda guerra mondiale. Nicolae Ceaușescu (1918), politico e dittatore rumeno.

(1918), politico e dittatore rumeno. Paul Newman (1925), attore e regista statunitense, icona di Hollywood.

(1925), attore e regista statunitense, icona di Hollywood. Roger Vadim (1928), regista e sceneggiatore francese.

(1928), regista e sceneggiatore francese. Angela Davis (1944), attivista e saggista statunitense.

(1944), attivista e saggista statunitense. Eddie Van Halen (1955), leggendario chitarrista olandese naturalizzato statunitense.

(1955), leggendario chitarrista olandese naturalizzato statunitense. Gian Piero Gasperini (1958), allenatore di calcio italiano.

(1958), allenatore di calcio italiano. Wayne Gretzky (1961), leggenda canadese dell’hockey su ghiaccio.

(1961), leggenda canadese dell’hockey su ghiaccio. José Mourinho (1963), allenatore di calcio portoghese.

(1963), allenatore di calcio portoghese. Sergio Parisse (1983), storico capitano della nazionale italiana di rugby.

Morti celebri del 26 gennaio

Edward Jenner (1823), medico britannico, pioniere del vaccino contro il vaiolo.

(1823), medico britannico, pioniere del vaccino contro il vaiolo. Gérard de Nerval (1855), poeta e scrittore francese.

(1855), poeta e scrittore francese. Amleto Novelli (1924), attore cinematografico italiano dell’epoca del muto.

(1924), attore cinematografico italiano dell’epoca del muto. Lucky Luciano (1962), criminale italiano naturalizzato statunitense.

(1962), criminale italiano naturalizzato statunitense. Nanni Loy (1995), regista e attore italiano.

(1995), regista e attore italiano. Kobe Bryant (2020), fuoriclasse del basket statunitense, scomparso tragicamente in un incidente in elicottero.

Eventi storici principali

1788 : La Prima Flotta britannica, guidata da Arthur Phillip, sbarca a Sydney Cove, dando ufficialmente inizio alla colonizzazione europea dell’Australia (data celebrata come Australia Day).

: La Prima Flotta britannica, guidata da Arthur Phillip, sbarca a Sydney Cove, dando ufficialmente inizio alla colonizzazione europea dell’Australia (data celebrata come Australia Day). 1841 : Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, che diventerà una colonia britannica a seguito della prima guerra dell’oppio.

: Il Regno Unito occupa formalmente Hong Kong, che diventerà una colonia britannica a seguito della prima guerra dell’oppio. 1911 : Glenn Curtiss compie il primo volo su un idrovolante di successo, decollando e atterrando nelle acque di San Diego.

: Glenn Curtiss compie il primo volo su un idrovolante di successo, decollando e atterrando nelle acque di San Diego. 1924 : La città di Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) viene rinominata Leningrado in onore di Vladimir Lenin, scomparso pochi giorni prima.

: La città di Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) viene rinominata Leningrado in onore di Vladimir Lenin, scomparso pochi giorni prima. 1950 : L’India entra ufficialmente in vigore come Repubblica parlamentare, adottando la sua Costituzione e recedendo dallo status di dominion britannico.

: L’India entra ufficialmente in vigore come Repubblica parlamentare, adottando la sua Costituzione e recedendo dallo status di dominion britannico. 1994 : Silvio Berlusconi annuncia il suo ingresso in politica attraverso il celebre video del “discorso della discesa in campo”.

: Silvio Berlusconi annuncia il suo ingresso in politica attraverso il celebre video del “discorso della discesa in campo”. 2004: Il rover Opportunity atterra sulla superficie di Marte, pochi giorni dopo il suo gemello Spirit.

Giornata mondiale del 26 gennaio

Il 26 gennaio si celebra la Giornata mondiale delle dogane (International Customs Day), istituita dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane per sottolineare il ruolo cruciale dei funzionari doganali nel mantenere la sicurezza dei confini e facilitare il commercio internazionale.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 26 gennaio è spesso dotato di una personalità magnetica e di una grande determinazione, tipica dell’influenza dell’Acquario. Sono individui che tendono a sfidare le convenzioni e possiedono una spiccata capacità di leadership. Molti nati in questo giorno mostrano un interesse precoce per la tecnologia o per le arti visive, cercando sempre di lasciare un’impronta originale nel proprio campo d’azione.

La vittoria ha cento padri, ma la sconfitta è orfana. (Galeazzo Ciano, attribuita popolarmente anche a John F. Kennedy)

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.