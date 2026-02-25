Almanacco del 25 febbraio: tra fede, sport e grandi svolte storiche

Il 25 febbraio è il 56° giorno del calendario gregoriano. Mancano 309 giorni alla fine dell’anno (310 negli anni bisestili). Questa data ha segnato passaggi fondamentali nella politica mondiale, invenzioni che hanno cambiato il costume e imprese sportive rimaste nella leggenda.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica oggi ricorda diverse figure di rilievo per la loro opera spirituale e caritatevole:

San Gerlando di Agrigento : Vescovo e patrono della città siciliana, noto per aver riorganizzato la diocesi dopo la dominazione araba.

: Vescovo e patrono della città siciliana, noto per aver riorganizzato la diocesi dopo la dominazione araba. San Nestore di Magydos : Vescovo e martire del III secolo, vittima delle persecuzioni di Decio.

: Vescovo e martire del III secolo, vittima delle persecuzioni di Decio. Santa Valpurga : Badessa di origine inglese, molto venerata in Germania e nel Nord Europa.

: Badessa di origine inglese, molto venerata in Germania e nel Nord Europa. Beato Domenico Lentini: Sacerdote lucano conosciuto come il “Padre dei poveri” per la sua dedizione assoluta agli ultimi.

Accadde oggi: i fatti principali

1570: La scomunica di Elisabetta I Papa Pio V emana la bolla Regnans in Excelsis, con la quale dichiara la regina Elisabetta I d’Inghilterra eretica e svincola i suoi sudditi da ogni obbligo di obbedienza. È un atto di rottura definitiva tra la Chiesa di Roma e l’Inghilterra anglicana.

1836: Il brevetto della rivolvella L’inventore americano Samuel Colt ottiene il brevetto per il suo revolver a cilindro rotante. Questa invenzione rivoluziona il settore delle armi da fuoco, garantendo una rapidità di tiro senza precedenti e diventando un simbolo dell’epopea del West.

1956: Il discorso segreto di Chruščëv Durante il XX Congresso del PCUS, Nikita Chruščëv pronuncia un celebre discorso in cui denuncia i crimini di Stalin e il culto della personalità. È l’inizio del processo di “destalinizzazione” nell’Unione Sovietica.

1964: Cassius Clay diventa Muhammad Alì A soli 22 anni, il giovane Cassius Clay sconfigge Sonny Liston a Miami per abbandono alla settima ripresa, diventando campione mondiale dei pesi massimi. Poco dopo annuncerà la sua conversione all’Islam e il cambio di nome.

1991: Fine del Patto di Varsavia In una riunione a Budapest, i rappresentanti dei paesi membri firmano lo scioglimento formale della struttura militare del Patto di Varsavia, segnando uno dei passi finali verso la chiusura della Guerra Fredda.

Nati in questo giorno

In questa data sono nate personalità che hanno lasciato un segno profondo nella cultura e nella scienza:

Benedetto Croce (1866) : Filosofo, storico e politico italiano, tra i massimi esponenti dell’idealismo e del liberalismo europeo.

: Filosofo, storico e politico italiano, tra i massimi esponenti dell’idealismo e del liberalismo europeo. George Harrison (1943) : Celebre chitarrista dei Beatles, autore di capolavori come “Something” e “Here Comes the Sun”.

: Celebre chitarrista dei Beatles, autore di capolavori come “Something” e “Here Comes the Sun”. Teo Teocoli (1945) : Comico e showman italiano, protagonista di decenni di televisione e cabaret.

: Comico e showman italiano, protagonista di decenni di televisione e cabaret. Gianluigi Donnarumma (1999): Portiere della Nazionale italiana, protagonista della vittoria agli Europei 2020.

Scomparsi oggi

Ricordiamo anche chi ci ha lasciato in questa giornata: