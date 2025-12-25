Almanacco del 25 dicembre. Buon Natale da InfoCilento!

Il 25 dicembre rappresenta una delle date più iconiche del calendario mondiale. Sebbene sia universalmente riconosciuto per la celebrazione della Natività, questo giorno ha ospitato nel corso dei secoli incoronazioni imperiali, scoperte scientifiche decisive e svolte politiche che hanno ridisegnato i confini del mondo moderno, confermandosi un momento di passaggio fondamentale per la storia dell’umanità.

Santi del 25 dicembre

Il 25 dicembre la Chiesa cattolica celebra la Solennità del Natale del Signore, ovvero la nascita di Gesù a Betlemme. Accanto a questa celebrazione principale, il Martirologio Romano commemora Sant’Anastasia di Sirmio, martire del IV secolo sotto l’imperatore Diocleziano, la cui memoria è tradizionalmente legata alla seconda messa di Natale.

Nati celebri del 25 dicembre

Isaac Newton (1642), fisico e matematico inglese, pilastro della rivoluzione scientifica.

Pio Braschi, Papa Pio VI (1717), pontefice italiano durante gli anni della Rivoluzione francese.

Dorothy Wordsworth (1771), scrittrice e poetessa inglese.

Clara Barton (1821), infermiera statunitense e fondatrice della Croce Rossa Americana.

Conrad Hilton (1887), imprenditore statunitense, fondatore della catena alberghiera Hilton.

Humphrey Bogart (1899), iconico attore statunitense protagonista di Casablanca.

Carla Gravina (1940), attrice e politica italiana.

Annie Lennox (1954), celebre cantante britannica, voce degli Eurythmics.

Marco Mengoni (1988), cantautore italiano vincitore del Festival di Sanremo.

Morti celebri del 25 dicembre

Papa Adriano I (795), uno dei pontefici dal regno più lungo della storia.

Charlie Chaplin (1977), leggendario attore, regista e compositore britannico.

Joan Miró (1983), celebre pittore, scultore e ceramista spagnolo.

Nicolae Ceaușescu (1989), dittatore rumeno, giustiziato durante la rivoluzione.

Dean Martin (1995), cantante e attore statunitense di origini italiane.

James Brown (2006), il padrino del soul e figura centrale della musica del XX secolo.

George Michael (2016), icona del pop britannico e membro degli Wham!.

Eventi storici del 25 dicembre

800: Carlo Magno viene incoronato Imperatore dei Romani da Papa Leone III nella Basilica di San Pietro a Roma, dando inizio al Sacro Romano Impero.

1066: Guglielmo il Conquistatore viene incoronato Re d’Inghilterra nell’Abbazia di Westminster dopo la vittoria nella battaglia di Hastings.

1223: San Francesco d’Assisi realizza a Greccio la prima rappresentazione vivente della Natività, dando origine alla tradizione del presepe.

1914: Lungo il fronte occidentale della Grande Guerra, i soldati tedeschi e britannici interrompono i combattimenti per celebrare insieme il Natale, scambiandosi doni e giocando a calcio.

1991: Michail Gorbačëv rassegna le dimissioni da Presidente dell’Unione Sovietica; la bandiera rossa viene ammainata dal Cremlino, segnando la fine ufficiale dell’URSS.

Giornate mondiali del 25 dicembre

Non esistono giornate mondiali istituite dalle Nazioni Unite per il 25 dicembre, in quanto la data coincide con la festività del Natale, osservata in gran parte del mondo. Tuttavia, è considerata per consuetudine internazionale la giornata della fratellanza universale e della pace, simboleggiata in particolare dal ricordo della Tregua di Natale del 1914.

Curiosità e citazione

Una delle curiosità più affascinanti riguarda Isaac Newton. Sebbene il calendario gregoriano fissi la sua nascita al 4 gennaio 1643, all’epoca della sua nascita in Inghilterra era in vigore il calendario giuliano, secondo il quale il grande scienziato nacque proprio il giorno di Natale. Per quanto riguarda Humphrey Bogart, per molti anni circolò la leggenda che la sua data di nascita fosse stata posticipata dalla Warner Bros proprio al 25 dicembre per scopi pubblicitari, ma i registri ufficiali hanno confermato che l’attore nacque realmente a Natale.

La citazione del giorno è di Charlie Chaplin: “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”.