Almanacco del 24 ottobre, nasce l’Onu. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 24 ottobre è il 297º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (298º negli anni bisestili). Mancano 68 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha segnato svolte epocali nella storia europea e mondiale, dalla diplomazia alla finanza, dalla guerra alla cultura. È anche il giorno in cui si celebra la nascita dell’organizzazione che più di ogni altra incarna l’ideale di cooperazione internazionale.

Santi celebrati il 24 ottobre

Sant’Antonio Maria Claret, vescovo e fondatore

San Luigi Guanella, sacerdote e fondatore

Santi Areta e Ruma e 340 compagni, martiri di Najran

San Maglorio, vescovo e abate

San Fromundo di Coutances, vescovo

Nati il 24 ottobre (italiani e stranieri)

Kevin Kline (1947), attore statunitense

F. Murray Abraham (1939), attore statunitense

Melvin Purvis (1903), agente dell’FBI statunitense

Bob Kane (1915), fumettista statunitense, co-creatore di Batman

Luciano Berio (1925), compositore italiano

Gabriele Salvatores (1950), regista italiano

Giuseppe Verdi (1813), compositore italiano (seconda data di nascita secondo calendario gregoriano)

Morti il 24 ottobre (italiani e stranieri)

Daniel Boone (1820), esploratore statunitense

Louis Renault (1944), industriale francese

Raoul Wallenberg (1947, presunta), diplomatico svedese

Eventi storici del 24 ottobre

1648 – Firma della Pace di Vestfalia, che pone fine alla Guerra dei Trent’anni e segna l’inizio della diplomazia moderna

1917 – Inizia la battaglia di Caporetto, una delle più gravi disfatte dell’esercito italiano nella Prima guerra mondiale

1929 – Giovedì nero: crollo della Borsa di Wall Street, preludio alla Grande Depressione

1945 – Entra in vigore la Carta delle Nazioni Unite: nasce ufficialmente l’ONU

2003 – L’aereo supersonico Concorde effettua il suo ultimo volo commerciale

Giornata mondiale

Giornata delle Nazioni Unite

Curiosità sui nati il 24 ottobre

Bob Kane, nato il 24 ottobre 1915, ha creato uno dei personaggi più iconici della cultura pop: Batman, simbolo di giustizia e oscurità.

Luciano Berio, nato il 24 ottobre 1925, è stato tra i maggiori innovatori della musica contemporanea, noto per le sue sperimentazioni vocali.

Gabriele Salvatores, nato il 24 ottobre 1950, ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero con “Mediterraneo” nel 1992.

Citazione

“La pace non può essere mantenuta con la forza. Può essere raggiunta solo con la comprensione.” – Albert Einstein

