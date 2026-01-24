Almanacco del 24 gennaio. Oggi si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

Il 24 gennaio è una data ricca di avvenimenti che hanno segnato la storia della cultura, della scienza e della politica globale. In questo giorno si intrecciano le memorie di grandi innovatori tecnologici, leader del passato e figure religiose di spicco, offrendo uno sguardo affascinante sull’evoluzione della società moderna.

Santi del giorno

La Chiesa Cattolica celebra in questa data San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti e degli scrittori. Vengono inoltre ricordati Santa Felicita, martire a Roma, e San Feliciano di Foligno, vescovo e martire.

Nati celebri il 24 gennaio

Adriano (76 d.C.): Imperatore romano noto per il suo amore per la cultura greca e per la costruzione del Vallo di Adriano.

Federico II di Prussia (1712): Detto “il Grande”, re di Prussia e importante esponente del dispotismo illuminato.

Edith Wharton (1862): Scrittrice statunitense, prima donna a vincere il Premio Pulitzer per la narrativa.

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776): Scrittore e compositore tedesco, figura chiave del Romanticismo.

Giorgio Gaber (1939): Cantautore, attore e drammaturgo italiano, inventore del genere del Teatro Canzone.

Mischa Maisky (1948): Celebre violoncellista israeliano nato in Lettonia.

John Belushi (1949): Attore e comico statunitense, indimenticabile protagonista dei Blues Brothers.

Nastassja Kinski (1961): Attrice tedesca di fama internazionale.

Giuliano Sangiorgi (1979): Cantante e leader del gruppo italiano Negramaro.

Luis Suárez (1987): Calciatore uruguaiano tra i più prolifici attaccanti della sua generazione.

Morti celebri il 24 gennaio

Caligola (41 d.C.): Imperatore romano, assassinato dai pretoriani a causa del suo governo dispotico.

Winston Churchill (1965): Statista britannico, primo ministro durante la Seconda Guerra Mondiale e Premio Nobel per la Letteratura.

Amedeo Modigliani (1920): Pittore e scultore italiano, celebre per i suoi ritratti dai colli lunghi e gli occhi vuoti.

Giovanni Agnelli (2003): Imprenditore e senatore a vita italiano, storico presidente della FIAT noto come “l’Avvocato”.

Gigi Sabani (2007): Conduttore televisivo e imitatore italiano molto amato dal pubblico.

Eventi storici principali

41 d.C.: L’imperatore Caligola viene ucciso dai suoi stessi soldati; Claudio viene proclamato suo successore.

1848: James W. Marshall trova l’oro a Sutter’s Mill, in California, dando inizio alla celebre corsa all’oro americana.

1908: Robert Baden-Powell fonda ufficialmente il movimento degli Scout in Inghilterra.

1924: La città di San Pietroburgo, in Russia, viene ribattezzata Leningrado in onore di Vladimir Lenin, scomparso pochi giorni prima.

1946: L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la sua prima risoluzione, dedicata all’uso pacifico dell’energia atomica.

1984: La Apple Computer lancia sul mercato il primo Macintosh, rivoluzionando il mondo dell’informatica personale con l’introduzione dell’interfaccia grafica e del mouse.

Giornata mondiale

Il 24 gennaio si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo fondamentale dell’istruzione nella promozione della pace e dello sviluppo sostenibile.

Curiosità e tratti dei nati in questo giorno

Chi nasce il 24 gennaio è spesso caratterizzato da una forte personalità e da una naturale propensione alla leadership. Queste persone tendono a essere idealiste ma dotate di una determinazione pratica che permette loro di realizzare i propri progetti. Spesso manifestano un interesse spiccato per le riforme sociali e possiedono una creatività fuori dal comune, proprio come dimostrano le vite di personaggi come Giorgio Gaber o Federico il Grande.

Citazione del giorno

“Non è abbastanza aver vinto, se gli altri non hanno perso.” (Gore Vidal)