Almanacco del 23 ottobre: scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 23 ottobre è il 296º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (297º negli anni bisestili). Mancano 69 giorni alla fine dell’anno. In questa data si sono verificati eventi storici di rilievo, sono nati protagonisti della cultura e della scienza, e si celebra una giornata dedicata alla tutela di una specie rara e affascinante.

Santi celebrati il 23 ottobre

San Giovanni da Capestrano, sacerdote francescano e patrono dei cappellani militari

San Allucio di Campugliano, confessore e amministratore di xenodochio

San Severino Boezio, filosofo e martire

Nati il 23 ottobre (italiani e stranieri)

Pelé (1940), calciatore brasiliano

Gianni Rodari (1920), scrittore e pedagogista italiano

Johnny Carson (1925), conduttore televisivo statunitense

Ang Lee (1954), regista taiwanese

Ryan Reynolds (1976), attore canadese

Emilia Clarke (1986), attrice britannica

Ignazio Silone (1900), scrittore e politico italiano

Morti il 23 ottobre (italiani e stranieri)

Bruto (42 a.C.), politico e militare romano, suicida dopo la sconfitta a Filippi

Christian Dior (1957), stilista francese

Zbigniew Herbert (1998), poeta polacco

Jean Rostand (1977), biologo e scrittore francese

Eventi storici del 23 ottobre

42 a.C. – Seconda battaglia di Filippi: Marco Antonio e Ottaviano sconfiggono definitivamente l’esercito di Bruto, che si suicida

1086 – Battaglia di al-Zallaqa: l’esercito almoravide di Yūsuf Ibn Tāshfīn sconfigge le truppe cristiane di Alfonso VI

1915 – A New York, oltre 25.000 donne marciano lungo la Quinta Strada per chiedere il suffragio universale

1956 – Inizia la rivoluzione ungherese contro il regime comunista e l’occupazione sovietica

1983 – Attentato a Beirut: un camion bomba distrugge la caserma dei marines statunitensi, causando 241 morti

Giornata mondiale

Giornata mondiale del leopardo delle nevi

Curiosità sui nati il 23 ottobre

Pelé, nato il 23 ottobre 1940, è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, vincitore di tre Coppe del Mondo.

Gianni Rodari, nato il 23 ottobre 1920, ha rivoluzionato la letteratura per l’infanzia con opere che coniugano fantasia e impegno civile.

Ang Lee, nato il 23 ottobre 1954, è il primo regista asiatico a vincere l’Oscar per la miglior regia, con “I segreti di Brokeback Mountain”.

Citazione

“Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.” – Gianni Rodari

