Almanacco del 23 Novembre: 45 anni fa il terremoto dell’Irpinia

Il 23 novembre la Chiesa celebra San Clemente I Romano, quarto papa e martire, e San Colombano di Bobbio, monaco missionario irlandese. Sono ricordati anche San Trudone, Sant’Anfilochio di Iconio, Santa Lucrezia di Merida e Santo Spes di Spoleto.

Nati il 23 novembre

912: Ottone I di Sassonia, imperatore del Sacro Romano Impero

1710: Julien Offray de La Mettrie, filosofo francese

1804: Franklin Pierce, 14º presidente degli Stati Uniti

1887: Boris Karloff, attore britannico

1890: El Lissitzky, artista e designer russo

1896: Klement Gottwald, politico cecoslovacco

1920: Paul Celan, poeta rumeno di lingua tedesca

1928: Angelo Sodano, cardinale italiano

1930: Luigi De Filippo, attore e regista italiano

1940: Franco Nero, attore italiano

1942: Susan Anspach, attrice statunitense

1966: Vincent Cassel, attore francese

1992: Miley Cyrus, cantante e attrice statunitense

Morti il 23 novembre

1227: Leszek I di Polonia, sovrano assassinato

1499: Perkin Warbeck, pretendente al trono inglese

1814: Elbridge Gerry, politico statunitense

1890: Wilhelm von Giesebrecht, storico tedesco

1896: Giuseppe Giacosa, drammaturgo italiano

1946: Karl Mannheim, sociologo ungherese

1976: André Malraux, scrittore e politico francese

1980: Vittime del terremoto dell’Irpinia

1990: Roald Dahl, scrittore britannico

Eventi del 23 novembre

1248: Ferdinando III di Castiglia conquista Siviglia

1499: Perkin Warbeck viene giustiziato a Londra

1889: Debutta a San Francisco il primo jukebox

1926: Fondazione della NBC Radio negli Stati Uniti

1980: Terremoto dell’Irpinia , magnitudo 6.9, con migliaia di vittime e sfollati

, magnitudo 6.9, con migliaia di vittime e sfollati 1992: IBM presenta il primo smartphone della storia

Giornata mondiale

Il 23 novembre si celebra la Giornata mondiale di Fibonacci, dedicata al celebre matematico pisano e alla bellezza della sequenza numerica che porta il suo nome.

Curiosità sui nati

Boris Karloff, nato il 23 novembre 1887, divenne celebre come interprete del mostro di Frankenstein.

Franco Nero, nato nel 1940, è uno degli attori italiani più conosciuti all’estero, protagonista di “Django”.

Miley Cyrus, nata nel 1992, ha iniziato la carriera come star Disney prima di diventare icona pop internazionale.

Citazione

“Il tempo è un grande maestro, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi allievi.” – Hector Berlioz