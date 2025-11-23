Almanacco del 23 Novembre: 45 anni fa il terremoto dell’Irpinia

Il 23 novembre la Chiesa celebra San Clemente I Romano, quarto papa e martire, e San Colombano di Bobbio, monaco missionario irlandese. Sono ricordati anche San Trudone, Sant’Anfilochio di Iconio, Santa Lucrezia di Merida e Santo Spes di Spoleto.
Nati il 23 novembre
- 912: Ottone I di Sassonia, imperatore del Sacro Romano Impero
- 1710: Julien Offray de La Mettrie, filosofo francese
- 1804: Franklin Pierce, 14º presidente degli Stati Uniti
- 1887: Boris Karloff, attore britannico
- 1890: El Lissitzky, artista e designer russo
- 1896: Klement Gottwald, politico cecoslovacco
- 1920: Paul Celan, poeta rumeno di lingua tedesca
- 1928: Angelo Sodano, cardinale italiano
- 1930: Luigi De Filippo, attore e regista italiano
- 1940: Franco Nero, attore italiano
- 1942: Susan Anspach, attrice statunitense
- 1966: Vincent Cassel, attore francese
- 1992: Miley Cyrus, cantante e attrice statunitense
Morti il 23 novembre
- 1227: Leszek I di Polonia, sovrano assassinato
- 1499: Perkin Warbeck, pretendente al trono inglese
- 1814: Elbridge Gerry, politico statunitense
- 1890: Wilhelm von Giesebrecht, storico tedesco
- 1896: Giuseppe Giacosa, drammaturgo italiano
- 1946: Karl Mannheim, sociologo ungherese
- 1976: André Malraux, scrittore e politico francese
- 1980: Vittime del terremoto dell’Irpinia
- 1990: Roald Dahl, scrittore britannico
Eventi del 23 novembre
- 1248: Ferdinando III di Castiglia conquista Siviglia
- 1499: Perkin Warbeck viene giustiziato a Londra
- 1889: Debutta a San Francisco il primo jukebox
- 1926: Fondazione della NBC Radio negli Stati Uniti
- 1980: Terremoto dell’Irpinia, magnitudo 6.9, con migliaia di vittime e sfollati
- 1992: IBM presenta il primo smartphone della storia
Giornata mondiale
Il 23 novembre si celebra la Giornata mondiale di Fibonacci, dedicata al celebre matematico pisano e alla bellezza della sequenza numerica che porta il suo nome.
Curiosità sui nati
- Boris Karloff, nato il 23 novembre 1887, divenne celebre come interprete del mostro di Frankenstein.
- Franco Nero, nato nel 1940, è uno degli attori italiani più conosciuti all’estero, protagonista di “Django”.
- Miley Cyrus, nata nel 1992, ha iniziato la carriera come star Disney prima di diventare icona pop internazionale.
Citazione
“Il tempo è un grande maestro, ma sfortunatamente uccide tutti i suoi allievi.” – Hector Berlioz