Almanacco del 23 febbraio: tra rivoluzioni e innovazioni

Il 23 febbraio è il 54° giorno del calendario gregoriano. La storia di questa data attraversa i secoli, segnando il passaggio dal Medioevo all’era moderna e toccando momenti cruciali del Novecento.
Accadde oggi: i fatti storici
L’alba della stampa moderna (1455) Secondo la tradizione, viene pubblicata la Bibbia di Gutenberg. Si tratta del primo libro occidentale stampato con la tecnica dei caratteri mobili, un evento che ha rivoluzionato la diffusione della cultura nel mondo.
L’assedio di Alamo (1836) In Texas inizia la celebre battaglia di Alamo. Le truppe messicane guidate dal generale Santa Anna iniziano l’assedio della missione di San Antonio, difesa da un piccolo gruppo di texani tra cui il leggendario Davy Crockett.
La nascita dei Fasci di combattimento (1919) A Milano, in Piazza San Sepolcro, Benito Mussolini fonda i Fasci italiani di combattimento, il nucleo embrionale del futuro Partito Nazionale Fascista che segnerà la storia italiana del ventennio successivo.
La bandiera su Iwo Jima (1945) Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di Marines statunitensi issa la bandiera americana sulla vetta del Monte Suribachi dopo la sanguinosa battaglia di Iwo Jima. Lo scatto fotografico di questo momento diventerà una delle immagini più iconiche del conflitto.
Il tentato colpo di Stato in Spagna (1981) Il tenente colonnello Antonio Tejero irrompe nel Congresso dei Deputati a Madrid nel tentativo di rovesciare la giovane democrazia spagnola. Il golpe fallirà grazie al fermo intervento di Re Juan Carlos I.
Nati oggi: personaggi illustri
- Georg Friedrich Händel (1685): Compositore tedesco naturalizzato inglese, uno dei massimi esponenti della musica barocca.
- Kazimir Malevič (1879): Pittore russo, pioniere dell’astrattismo geometrico e fondatore del suprematismo.
- Naruhito (1960): Attuale Imperatore del Giappone, asceso al Trono del Crisantemo nel 2019.
- Emily Blunt (1983): Attrice britannica di successo, nota per ruoli in film come Il diavolo veste Prada e A Quiet Place.
Scomparsi oggi: addii celebri
- John Keats (1821): Grande poeta britannico, tra i massimi esponenti del Romanticismo, scomparso prematuramente a Roma.
- Carl Friedrich Gauss (1855): Matematico, astronomo e fisico tedesco, soprannominato il “Principe dei matematici” per il suo immenso contributo scientifico.
- Stan Laurel (1965): L’indimenticabile “Stanlio” del duo comico Stanlio e Ollio, genio della comicità slapstick.
Santo del giorno
La Chiesa Cattolica celebra oggi San Policarpo di Smirne, vescovo e martire del II secolo, discepolo dell’apostolo Giovanni e figura centrale del cristianesimo delle origini.
Curiosità e ricorrenze
In questo giorno, nel 1893, l’ingegnere tedesco Rudolf Diesel riceve il brevetto per il suo motore a combustione interna, una tecnologia che ha cambiato per sempre il mondo dei trasporti. Inoltre, nel 1903, il governo di Cuba concede in affitto perpetuo agli Stati Uniti la baia di Guantanamo.